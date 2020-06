Chicago: aumenta llamado para eliminar a policías de escuelas públicas

Padres de familia y estudiantes de escuelas públicas de Chicago se reunieron afuera del ayuntamiento de Chicago, ya que dicen que no quieren que CPS tenga policías adentro de sus escuelas. Caleb Reed, estudia en la preparatoria Mather, y compartió públicamente que una vez fue detenido por policías en su escuela, según él, por no traer su identificación: “Estaba enojado, y confundido claro, pensé, ¿por qué me pasa esto a mí?, pero era algo de esperarse porque soy un joven negro. Así que mantuve la calma”, expreso.

El grupo que también cuenta con activistas, quiere que la policía de Chicago termine su contrato anual de $33 millones de dólares con CPS, y que ese dinero se utilice para darle otros recursos a los estudiantes: “No necesitan un policía los muchachos lo que necesitan son más consejeros, más trabajadores sociales , con quienes ellos se sientan tranquilos que puedan hablar de sus cosas”, compartió, Cresencia Delgado, quien es madre de familia voluntaria en escuelas de CPS.

El concejal Roderick Sawyer, apoya la petición de los estudiantes y padres de CPS y patrocinará una ordenanza que exige que termine el contrato de la policía de Chicago con CPS. La medida será introducida en la junta mensual del concejo municipal (por teleconferencia) esta semana.

En las escuelas públicas de Chicago sus voceros dicen que ellos le dan la bienvenida a las sugerencias y al dialogo comunitario: “El verano pasado el distrito empodero a los concejos escolares locales para que estos determinen si debe haber oficiales de recursos escolares ‘SRO’ en sus escuelas, porque creemos firmemente que los líderes locales son quienes están en mejor posición para tomar decisiones para sus propias comunidades”, dijo la directora de seguridad de CPS Jadine Chou.

Hoy la alcaldesa Lori Lightfoot, también se pronuncio al respecto indicando:

“Como las comunidades de CPS me lo han dejado claro, la primera prioridad al proveer seguridad en cualquier ámbito escolar debe tener una comunidad interconectada fortalecida, que solo participe en el sistema de justicia criminal como último recurso”.

“Por eso, CPS ha comenzado a contratar un trabajador social y una enfermera para apoyar las necesidades de los estudiantes de Chicago y tratar de prevenir interacciones innecesarias con el sistema de justicia”.