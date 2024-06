Sospechoso del tiroteo en el desfile de Highland Park rechaza acuerdo de culpabilidad; procede su juicio

El hombre acusado de matar a siete personas e herir a decenas más en un desfile del 4 de julio en el suburbio de Highland Park en 2022 rechazó un acuerdo de culpabilidad en una audiencia el miércoles y mantuvo su declaración de no culpable.

Los fiscales del condado de Lake habían indicado la semana pasada que Crimo III podría cambiar su declaración de no culpable en una audiencia programada para las 9 a.m. del miércoles, aproximadamente una semana antes del segundo aniversario del tiroteo masivo. Sin embargo, esto no sucedió.

El sospechoso se enfrentará a un juicio programado para febrero de 2025 por más de 100 cargos, incluidos asesinato e intento de asesinato, por el tiroteo en Highland Park que mató a siete personas e hirió a 48.

El comunicado emitido por la oficina del fiscal estatal del condado de Lake, Eric Rinehart, no proporcionó más detalles sobre los cambios esperados o cómo podrían influir en la sentencia. Crimo enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable de asesinato en primer grado.

La oficina del defensor público, quien defiende a Crimo III, no respondió a una solicitud de comentarios la semana pasada y generalmente no comenta sobre sus casos.

El Chicago Sun-Times informó que se espera que el cambio se produzca en forma de un "acuerdo negociado".

Se planea contar con seguridad adicional para la audiencia en el tribunal de Waukegan, informó el Sun-Times, y se espera que asistan algunos sobrevivientes del ataque.

La causa penal avanza lentamente desde hace meses. En un momento, Crimo insistió en que quería despedir a sus defensores públicos y representarse a sí mismo. Revirtió abruptamente esa decisión semanas después.

Las autoridades han dicho que el pistolero acusado confesó a la policía en los días posteriores a que abrió fuego desde una azotea en Highland Park, un suburbio próspero de la costa norte a lo largo del lago Michigan que alberga a aproximadamente 30,000 personas. Dijeron que inicialmente huyó al área de Madison, Wisconsin, y contempló un segundo tiroteo en un desfile allí, pero regresó a los suburbios del norte de Chicago.

Los muertos en el ataque fueron Katherine Goldstein, de 64 años; Jacquelyn Sundheim, 63 años; Stephen Straus, 88; Nicolás Toledo-Zaragoza, 78; y Eduardo Uvaldo, de 69 años, y el matrimonio Kevin McCarthy, de 37 años, e Irina McCarthy, de 35.

El hijo de 2 años de los McCarthy fue encontrado solo en el lugar y finalmente se reunió con miembros de su familia.

Todos ellos eran de la zona de Highland Park a excepción de Toledo-Zaragoza, quien se encontraba visitando a familiares en la ciudad desde Morelos, México.

La violencia centró la atención en la prohibición de Highland Park de 2013 de armas semiautomáticas y cargadores de gran capacidad. Los funcionarios de Illinois han sostenido durante mucho tiempo que las armas legales e ilegales se compran fácilmente en los estados vecinos, lo que obstaculiza incluso la efectividad de las leyes locales más estrictas.

Las autoridades dijeron que Crimo, un residente de la cercana Highwood, compró legalmente el rifle. Pero solicitó por primera vez una licencia estatal para portar armas en 2019, cuando tenía 19 años, demasiado joven para solicitarla de forma independiente en Illinois.

Su padre patrocinó la solicitud, aunque los informes policiales muestran que meses antes un familiar informó a la policía que Crimo III había amenazado con “matar a todos” y había hecho varias amenazas de suicidarse.

Los fiscales inicialmente acusaron al padre, Robert Crimo Jr., de siete delitos graves de conducta imprudente y en noviembre se declaró culpable de siete delitos menores de conducta imprudente. Fue sentenciado a 60 días de cárcel y puesto en libertad anticipadamente por buena conducta.