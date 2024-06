Arrestan al segundo sospechoso del asesinato del oficial retirado de Chicago Larry Neuman

Nota: El vídeo del reproductor de arriba pertenece a un informe anterior.

Según las autoridades, un segundo sospechoso ha sido arrestado por el asesinato del oficial de policía retirado de Chicago Larry Neuman, de 73 años.

La policía dijo que un joven de 17 años enfrenta un cargo de asesinato en primer grado en relación con el asesinato de Neuman en West Garfield Park a principios de este mes.

Según los funcionarios, el sospechoso fue detenido el jueves en la cuadra 2400 de East 75th Street.

Además, el sospechoso fue acusado de un robo a mano armada ocurrido en noviembre de 2023, también en West Garfield Park. Está previsto que comparezca ante el tribunal de fianzas el sábado.

Neuman fue asesinado a tiros cerca de su casa en la cuadra 4300 de West Monroe Street, poco después de pagarle a un hombre para que lo ayudara a cortar el césped.

Neuman vio a los dos sospechosos ponerse pasamontañas y tomó su propia arma cuando recibió varios disparos y logró disparar un tiro.

Neuman se desplomó y fue trasladado a un hospital con heridas de bala en el pecho y la pierna, pero murió poco tiempo después.

Los cargos se presentan cuando las visitas y los servicios funerarios de Neuman están programados para el viernes y sábado, respectivamente.

La policía ahora ha detenido a ambos sospechosos del asesinato de Neuman, y Lazarius Watt, el sospechoso del caso de 16 años, compareció ante el tribunal esta semana después de entregarse la noche del 23 de junio, tres días después del asesinato.

Watt compareció ante el tribunal el martes, cuando el reportero de NBC Chicago, Charlie Wojciechowski, informó que Watt había estado confinado en su domicilio en el momento del asesinato y había cometido siete violaciones del control electrónico seis meses antes.

Antes de que ocurriera el asesinato, documentos judiciales mostraban que el adolescente había sido procesado ante un tribunal de menores el martes por robo de auto, informó Wojciechowski.

Durante su comparecencia del martes, el juez consideró que Watt era una amenaza para la comunidad y ordenó su detención. Su próxima comparecencia ante el tribunal tendrá lugar el 16 de julio.

La audiencia se produce un día después de que el superintendente de la policía de Chicago. Larry Snelling celebró una conferencia de prensa diciendo que el adolescente había sido arrestado y acusado de asesinato en primer grado en relación con el asesinato de Neuman.

La jefa de detectives Antoinette Ursitti le dio crédito al público por su ayuda para llevar al presunto tirador ante la justicia y explicó que varias personas proporcionaron el nombre del adolescente después de que la policía publicara imágenes de vigilancia la semana pasada.

"La asistencia de la comunidad en este caso fue fundamental en la investigación", dijo Ursitti. "La evidencia que proporcionaron ayudó a los detectives a obtener rápidamente cargos contra el delincuente de 16 años".

Un oficial asignado al Equipo de Respuesta Prioritaria del Área Cuatro también reconoció al delincuente de un encuentro anterior en mayo, durante el cual vestía la misma ropa, dijo la policía.

Neuman, quien fue el especialista en explosivos con más años de servicio en la historia del Departamento de Policía de Chicago, recientemente se desempeñó como técnico de explosivos en la TSA en el Aeropuerto Internacional Midway, donde transmitió sus conocimientos a las generaciones más jóvenes.

El oficial veterano vivió durante mucho tiempo en West Garfield Park, donde estuvo profundamente involucrado en el vecindario, una comunidad que lo amaba, dijo Snelling.

"Él todavía vivía dentro de esa comunidad cuando no era necesario", dijo el superintendente de policía. "Pero demostró cuánto se preocupaba por la gente que vive en ese vecindario".

Varios miembros de la comunidad, líderes locales y funcionarios honraron a Neuman con una marcha y una vigilia el domingo.

Mientras dedicaba su vida profesional a proteger a los demás, Neuman también trabajó incansablemente para llevar la paz al vecindario de West Garfield Park, para mostrarles a los jóvenes que "hay una mejor manera". Snelling recordó una conversación reciente con el reverendo Paul Simms de la Iglesia Bautista Misionera St. Michael, donde Neuman se desempeñó como ministro.

"Y lo que dijo fue que Larry habría hecho todo lo posible para llegar a esos dos jóvenes responsables de su asesinato", dijo Snelling. "La vida de Larry le fue arrebatada por las mismas personas a las que se comprometió a ayudar".

Si bien arrestar y presentar cargos en el caso no traerá de regreso a Neuman, la policía espera que traiga algún tipo de justicia a su familia y evite que otros pasen por lo que ellos tuvieron.

"Así que continuaremos con la misión de Larry", dijo Snelling. "Continuaremos honrando a Larry y otros miembros de cualquier comunidad que dieron un paso al frente y trataron de hacer todo lo posible para mejorar esas comunidades".