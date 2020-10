Arranca la votación temprana en todos los 50 distritos de Chicago

A continuación te damos todas las ubicaciones para votación anticipada en Chicago, el condado suburbano de Cook y otros 10 condados en el área, así como las fechas y horas en las que estarán abiertas.

Si bien no se requiere una identificación con foto emitida por el gobierno para votar, puede ser útil traer una en caso de que surjan preguntas sobre el registro, la dirección, la firma o más durante el proceso de votación.

Cualquiera que aún no esté registrado para votar puede hacerlo en línea hasta 16 días antes de la elección, o en persona en varios lugares como oficinas gubernamentales y bibliotecas públicas hasta 27 días antes de la elección.

A partir del 7 de octubre, los votantes deberán registrarse en persona, lo que se puede hacer en cualquiera de los lugares de votación anticipada mediante el registro del período de gracia, y estar preparados para emitir sus votos al mismo tiempo. Aquellos que deseen hacerlo deben traer dos formas de identificación, una de las cuales tiene la dirección actual del votante.

Si solicitaste votar por correo y deseas entregar personalmente tu boleta a la autoridad electoral local, sin pasar por el Servicio Postal de EEUU, puedes hacerlo en persona en la oficina del secretario electoral de tu condado. Muchos de los lugares de votación anticipada enumerados, a menos que se indique lo contrario, también aceptarán tu boleta por correo en persona o en un buzón en el lugar.

Si solicitaste votar por correo, pero prefieres votar en persona, puedes hacerlo entregando tu boleta por correo a un juez electoral para que la cancele en un lugar de votación anticipada o en tu lugar de votación, luego emitiendo tu boleta allí en persona.

Si no recibiste tu boleta por correo, también puedes votar en persona firmando una declaración jurada de que no la haz recibido o que tu autoridad electoral te informó que no recibió tu boleta por correo.

Si eliges renunciar tanto a la votación por correo como a la votación anticipada, y solo deseas votar el día de las elecciones, a menos que te encuentres en Chicago y el condado de Cook, solo tendrás una opción: tu lugar de votación designado, que puedes encontrar en el sitio web de la autoridad electoral.

Los lugares y horarios de votación anticipada son los siguientes:

Ciudad de Chicago

Todas las ubicaciones tendrán un buzón de votación por correo en el lugar.

Loop Super Site en Clark y Lake en 191 N. Clark St.

- Del 1 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a 17 hs.

- Día de las elecciones de 6 a.m. a 7 p.m.

Todas las siguientes ubicaciones están abiertas del 14 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m., más el día de las elecciones de 6 a.m. a 7 p.m. :

Ward 1 - Goldblatts Building, 1615 W Chicago Ave.

Ward 2 - Ogden Elementary School, 24 W Walton St.

Ward 3 - Beethoven Elementary School, 25 W 47th St.

Ward 4 - Dr. Martin Luther King, Jr. Center, 4314 S Cottage Grove

Ward 5 - Ray Elementary School, 5631 S Kimbark Ave.

Ward 6 - Harvard Elementary School, 7525 S Harvard Ave.

Ward 7 - Burnham Elementary School, 9928 S Crandon Ave.

Ward 8 - Olive Harvey College, 10001 S Woodlawn Ave.

Ward 9 - Curtis Elementary School, 32 E 115th St.

Ward 10 - Sadlowski Elementary School, 3930 E 105th St.

Ward 11 - Sheridan Elementary School, 533 W 27th St.

Ward 12 - Kelly High School, 4136 S California Ave.

Ward 13 - West Lawn Park, 4233 W 65th St.

Ward 14 - Edwards Elementary School, 4815 S Karlov Ave.

Ward 15 - Carson Elementary School, 5516 S Maplewood Ave.

Ward 16 - Lindblom Park, 6054 S Damen Ave.

Ward 17 - Southside High School, 7342 S Hoyne Ave.

Ward 18 - Carroll Elementary School, 2929 W 83rd St.

Ward 19 - Clissold Elementary School, 2350 W 110th Pl.

Ward 20 - Dulles Elementary School, 6311 S Calumet Ave.

Ward 21 - Turner - Drew Language Acad., 9300 S Princeton Ave.

Ward 22 - Ortiz De Dominguez Elementary School, 3000 S Lawndale Ave.

Ward 23 - Richardson Middle School, 6018 S Karlov Ave.

Ward 24 - Herzl Elementary School, 3711 W Douglas Blvd.

Ward 25 - Jungman Elementary School, 1746 S Miller St.

Ward 26 - Casals Elementary School 3501, W Potomac Ave.

Ward 27 - Suder Elementary School, 2022 W Washington Blvd

Ward 28 - Westside Learning Center, 4624 W Madison St.

Ward 29 - Burbank Elementary School, 2035 N Mobile Ave.

Ward 30 - Lorca Elementary School, 3231 N Springfield Ave.

Ward 31 - Falconer Elementary School, 3020 N Lamon Ave.

Ward 32 - Pulaski Elementary School, 2230 W McLean Ave.

Ward 33 - Bateman Elementary School, 4220 N Richmond St.

Ward 34 - Dunne Elementary School, 10845 S Union Ave.

Ward 35 - NEIU El Centro, 3390 N Avondale Ave.

Ward 36 - Hanson Park Elementary School, 5411 W Fullerton Ave.

Ward 37 - McNair Elementary School, 4820 W Walton St.

Ward 38 - Hiawatha Park, 8029 W Forest Preserve Dr.

Ward 39 - Sauganash Elementary School, 6040 N Kilpatrick Ave.

Ward 40 - Mather High School, 5835 N Lincoln Ave.

Ward 41 - Oriole Park Elementary School, 5424 N Oketo Ave.

Ward 42 - Maggie Daley Park, 337 E. Randolph St.

Ward 43 - Lincoln Park High School, 2001 N Orchard St.

Ward 44 - Inter American Elementary School, 851 W Waveland Ave.

Ward 45 - Hitch Elementary School, 5625 N McVicker Ave.

Ward 46 - Truman College, 1145 W Wilson Ave.

Ward 47 - Welles Park, 2333 W Sunnyside Ave.

Ward 48 - Broadway Armory, 5917 N Broadway

Ward 49 - New Field Elementary School, 1707 W Morse Ave.

Ward 50 - Warren Park, 6601 N Western Ave.

Condado suburbano de Cook

Todas las ubicaciones tendrán un buzón de votación por correo en el lugar.

Todas las ubicaciones de votación anticipada del condado de Cook que se enumeran aquí estarán abiertas del 19 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a 17 horas.

Seis ubicaciones, como se indica a continuación, abrirán del 7 al 16 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m.

Chicago Pedway, 69 W Washington St in Chicago (abre Oct. 7, abierto día de las elecciones)

Arlington Heights Village Hall, 33 S Arlington Heights Rd en Arlington eights

Barrington Hills Village Hall, 112 Algonquin Rd en Barrington

Bellwood Village Hall, 3200 Washington Blvd en Bellwood

Bridgeview Courthouse (Room 238), 10220 S 76th Ave in Bridgeview (abre Oct. 7)

Brookfield Village Hall, 8820 Brookfield Ave en Brookfield

Burbank (Prairie Trails Library District), 8449 S Moody Ave en Burbank

Calumet City Library, 660 Manistee Ave en Calumet City

Calumet Township Community Center, 12633 S Ashland Ave en Calumet Park

Chicago Heights (Prairie State College) Conference Center Proven IT Room 1318., 202 S Halsted St en Chicago Heights

Cicero Community Center, 2250 S 49th Ave en Cicero

Cicero PSO Building, 5410 W 34th St en Cicero

Crestwood (Andrew Biela Senior Citizen Center), 4545 Midlothian Turnpike en Crestwood

Des Plaines Public Library, 1501 Ellinwood St en Des Plaines

Elk Grove Village Hall, 901 Wellington Ave en Elk Grove Village

Elmwood Park Village Hall, 11 W Conti Parkway en Elmwood Park

Evanston Civic Center, 2100 Ridge Ave en Evanston

Franklin Park Village Hall, 9500 Belmont Ave en Franklin Park

Glenview Village Hall, 2500 E Lake Ave en Glenview

Harvey City Hall, 1530 Broadway Ave en Harvey

Hodgkins Village Hall, 8990 Lyons St en Hodgkins

Hoffman Estates Village Hall, 1900 Hassell Rd en Hoffman Estates

Lansing Public Library, 2750 Indiana Ave en Lansing

Lemont Township Hall, 1115 Warner Ave en Lemont

Lyons Village Hall, 4200 S Lawndale Ave en Lyons

Markham Courthouse (Room 238), 16501 S Kedzie Ave en Markham (abre Oct. 7)

Matteson Community Center, 20642 Matteson Ave en Matteson

Maywood Courthouse (Whitcomb Building, Room 104), 1311 Maybrook Square en Maywood (abre Oct. 7)

Melrose Park Village Hall, 1000 N 25th Ave en Melrose Park

Mount Prospect Village Hall, 50 S Emerson St en Mount Prospect

Niles Village Hall, 1000 Civic Center Dr ein Niles

Norridge Village Hall, 4000 N Olcott Ave en Norridge

Northbrook Village Hall, in 1225 Cedar Ln en Northbrook

Oak Forest City Hall, 15440 S Central Ave en Oak Forest

Oak Lawn Village Hall, 9446 S Raymond Ave en Oak Lawn

Oak Park Village Hall, 123 Madison St en Oak Park

Orland Township, 14807 Ravinia Ave en Orland Park

Palatine Temporary Village Hall, 150 W Wilson St en Palatine

Palos Heights Recreation Center, 6601 W 127th St en Palos Heights

Park Forest Village Hall, 350 Victory Dr en Park Forest

Park Ridge City Hall, 505 Butler Pl en Park Ridge

Rolling Meadows Courthouse (Room 238), 2121 Euclid Ave en Rolling Meadows (abre Oct. 7)

Schaumburg (Trickster Art Gallery), 190 S Roselle Rd en Schaumburg

Skokie (Oakton Community College - Skokie Campus), 7701 Lincoln St en Skokie

Skokie Courthouse (Room 149), 5600 Old Orchard Road en Skokie (abre Oct. 7)

South Chicago Heights Senior Center, 3140 Enterprise Park Ave en South Chicago Heights

Streamwood Village Hall (Rear Garage), 351 E Irving Park Rd en Streamwood

Thornton Township Hall, 333 E 162nd St en South Holland

Tinley Park Village Hall, 16250 S Oak Park Ave en Tinley Park

Union Station, 225 S Canal St en Chicago

Wheeling (Indian Trails Public Library), 355 Schoenbeck Rd en Wheeling

Wilmette (Centennial Ice Rinks), 2300 Old Glenview Rd en Wilmette

Condado de DuPage

Las boletas electorales por correo se pueden dejar en cualquier lugar de votación anticipada, así como en la oficina de la División de Elecciones del Secretario del Condado de DuPage en el Edificio de Administración Jack T. Knuepfer ubicado en el 421 N County Farm Road en Wheaton. Se colocarán buzones en el estacionamiento y la entrada principal del edificio.

DuPage County Fairgrounds, ubicado en 2015 Manchester Road en Wheaton

24 de septiembre al 17 de octubre de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 9 a.m. a 12 p.m.

Del 19 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a 17 hs.

Todas las siguientes ubicaciones están abiertas desde el 19 de octubre hasta el 31 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y sábados de 9 a 17 horas:

College of DuPage at 425 Fawell Blvd en Glen Ellyn

Elmhurst City Hall at 209 N. York Rd. en Elmhurst

Safety Village in Darien at 7400 Cass Ave. en Darien

Todas las siguientes ubicaciones están abiertas del 19 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m. :

Addison Township Office at 401 N. Addison Rd. en Addison

The Annex at Abbington Banquet Hall at 3s002 Rt. 53 en Glen Ellyn

Bartlett Community Center at 700 S. Bartlett Rd. en Bartlett

The Courtyard at 3s200 Rt. 59 en Warrenville

Darien Office Complex at 8255 Lemont Rd. en Darien

Downers Grove Village Hall at 801 Burlington Ave. en Downers Grove

DuPage County Fairgrounds at 2015 W. Manchester Rd. en Wheaton

Fox Valley Mall at 195 Fox Valley Center Dr. en Aurora

Islamic Center of Naperville at 25W530 75th St en Naperville

Kings Hall Banquets at 1000 Unit #40 Rohlwing Rd. in Lombard

Lisle Park District / Wheatstack Restaurant at 5900 S. Rt. 53 en Naperville

Naperville Municipal Center at 400 S. Eagle St. en Naperville

Old Farm Market Place at 2011 S. Washington St. en Naperville

Stratford Square Mall at 152 Stratford Square Entrance 3 en Bloomingdale

Yorktown Center Lombard at The Shops At Yorktown #42 en Lombard

Will County

Los buzones de votación por correo estarán ubicados en ocho lugares en todo el condado, cinco de los cuales también son lugares de votación anticipada (se indica a continuación). Los funcionarios electorales informaron que no se podrá dejar las boletas por correo en los lugares de votación anticipada o en los lugares de votación el día de las elecciones. Las ubicaciones y más detalles sobre los ocho buzones se pueden encontrar dando click aquí.

La Oficina del Secretario del Condado de Will en 302 N. Chicago St. en Joliet (tendrá una urna)

24 de septiembre al 24 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

24 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a 17 hs.

Todas las siguientes ubicaciones están abiertas del 19 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m.:

95th Street Library at 3015 Cedar Glade Rd. en Naperville (tendrá una urna)

City of Naperville Public Works at 180 Fort Hill Drive en Naperville

Fountaindale Public Library at 300 W. Briarcliff Rd. en Bolingbrook (tendrá una urna)

Joliet Park District at 3000 W. Jefferson St. en Joliet

Braidwood en 141 W. Main St. en Braidwood

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

Biblioteca Pública de Frankfort en 21119 S. Pfeiffer Rd. en Frankfort (tendrá una urna)

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.

Crete en 1367 Wood St. en Creta

26 de octubre al 30 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m.

Salón de Gobernadores de la Universidad Estatal, Edificio D en 1 University Pkwy. en University Park (tendrá una urna)

Del 19 al 23 de octubre de 10 a.m. a 4:30 p.m.

24 de octubre de 9 a.m. a 12 p.m.

26 de octubre al 30 de octubre de 10 a.m. a 7 p.m.

31 de octubre de 9 a 14 horas.

Municipio de Homer en 14350 W.151st St. en Homer Glen

Del 19 al 29 de octubre los lunes, miércoles y viernes de 9 a.m. a 3:30 p.m. y los martes y jueves a partir de las 12 p.m. a las 6:30 p.m.

31 de octubre de 9 a 13 horas.

Municipio de Lockport en 1463 S. Farrell Rd. Ste. 102 en Lockport

Del 19 al 23 de octubre de 8:30 a.m. a 5 p.m.

26 de octubre al 30 de octubre de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

24 de octubre, 31 de octubre y 1 de noviembre de 9 a.m. a 2 p.m.

25 de octubre de 9 a.m. a 12 p.m.

Centro Comunitario Louis Sherman en 3501 Hopkins en Steger

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12 p.m.

Spanish Community Center en 309 N. Eastern Ave. en Joliet

Del 19 de octubre al 1 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a 17 horas.

Troy en 25448 W. Seil Rd. en Shorewood

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Elmwood en 401 E. Mississippi Ave. en Elwood

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

Pueblo de New Lenox en 1 Veterans Pkwy. en New Lenox

Del 19 al 31 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 12 p.m.

Pueblo de Plainfield

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

Village of Channahon en 24555 S. Navajo Dr. en Channahon (SOLO para residentes de Village of Channahon y del municipio de Channahon)

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y 1:30 p.m. hasta las 4:30 p.m.

Village of Frankfort en 432 W. Nebrasa St. en Frankfort (SOLO para residentes de Village of Frankfort)

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m.

Pueblo de Manhattan en 260 Market Pl. en Manhattan (SOLO para residentes de Village of Manhattan y Manhattan Township)

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y 1:30 p.m. hasta las 4:30 p.m.

Village of Mokena en 11004 Carpenter St. en Mokena (SOLO para residentes de Village of Mokena)

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m.

Village of Monee en 5130 W. Court St. en Monee (SOLO para residentes de Village of Monee)

26 de octubre al 28 de octubre de 9:30 a.m. a 4 p.m.

29 de octubre a partir de la 1 p.m. a las 6 p.m.

30 de octubre de 9:30 a.m. a 4 p.m.

31 de octubre de 9 a.m. a 12 p.m.

Pueblo de Romeoville en 1050 W. Romeo Rd. en Romeoville (SOLO para residentes de Village of Romeoville)

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m.

Municipio de Washington en 30200 Town Center Rd. en Beecher (SOLO para residentes de Washington Township)

Del 19 al 30 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m.

Condado de Kankakee

Las boletas electorales por correo se pueden devolver solo en la Oficina del Secretario del Condado de Kankakee, ya sea en persona o mediante el buzón del lugar.

Oficina del Secretario del Condado de Kankakee en 189 E. Court St. en Kankakee

24 de septiembre al 16 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

19 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m., sábados de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y domingos de 9 a.m. a 4 p.m.

Edificio comunitario Leo Hassett en 211 N. Main St. en Manteno

22 y 23 de octubre a partir de las 12 p.m. a las 6 p.m.

24 de octubre de 10 a 14 h.

Edificio municipal de Bourbonnais (planta baja) en 700 Main St. NW en Bourbonnais

26 de octubre al 30 de octubre a partir de las 12 p.m. a las 6 p.m.

31 de octubre de 10 a 14 horas.

Condado de Grundy

Las boletas electorales por correo se pueden devolver a través de un buzón en el Palacio de Justicia del Condado de Grundy, el único lugar de votación anticipada del condado.

Vestíbulo del juzgado del condado de Grundy en 111 E. Washington St. en Morris

24 de septiembre al 2 de noviembre, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4 p.m. (extendido hasta las 7 p.m. los martes y jueves a partir del 6 de octubre)

3 de octubre al 21 de octubre los fines de semana de 8 a.m. a 12 p.m. (extendido hasta la 1 p.m. el 14 de octubre, el 24 de octubre y el 31 de octubre)

Cerrado el 4 y el 12 de octubre.

Condado de Kendall

Las boletas electorales por correo solo se pueden devolver en la Oficina del Secretario del Condado de Kendall durante el horario comercial y en el buzón ubicado en 111 W. Fox St. en Yorkville.

Oficina del Secretario del Condado de Kendall en 111 W. Fox St. Room 103 en Yorkville

24 de septiembre al 16 de octubre de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Del 19 de octubre al 2 de noviembre de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. y fines de semana de 9 a 17 horas.

Las dos ubicaciones siguientes están abiertas del 12 al 29 de octubre de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. y sábados de 8 a 17 h .:

Salón comunitario Oswego Village Hall en 100 Parkers Mill en Oswego

Biblioteca Pública de Oswego en 1111 Reading Dr. en Montgomery

Sala de conferencias del ayuntamiento de Plano, puerta de entrada B&Z # 7 N James St. en Plano

Del 19 al 29 de octubre de lunes a viernes de 13:00 a 19:00 h. y sábado de 8 a 14 horas.