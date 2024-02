Aqui esta quien encabezará el espectáculo del medio tiempo para el Super Bowl 2024

Si bien los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrentarán cara a cara en el Super Bowl de este año en Las Vegas, la atención no estará sólo en el enfrentamiento.

Como de costumbre, ya hay mucha expectación por los comerciales y las actuaciones de una lista famosa de artistas musicales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Como era de esperar, no faltan estrellas en la alineación de este año.

Usher, el rey del R&B, encabezará la actuación más esperada de la noche, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Por primera vez, el concierto de entretiempo será presentado por Apple Music.

En una declaración a Billboard, Usher dijo que es el honor de su vida tachar una actuación del Super Bowl de su lista de deseos.

"…No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí", dijo Usher. "Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veré pronto."

Usher reveló previamente un avance del espectáculo de medio tiempo, diciendo que la próxima actuación lleva "30 años preparándose".

El "Rey del R&B" no será el único gran nombre que subirá al escenario.

Reba McEntire, Post Malone y Andra Day se acercarán al micrófono antes de que comience el juego.

Los tres artistas conforman la alineación previa al juego del Super Bowl LVIII de la NFL, anunciaron previamente la NFL y Roc Nation. McEntire interpretará el himno nacional, Malone interpretará "America the Beautiful" y Day interpretará "Lift Every Voice and Sing".

"Me siento honrada de ser parte de algo tan grande e histórico como el Super Bowl que se celebrará en Las Vegas por primera vez", escribió McEntire en X, anteriormente conocido como Twitter.

El entretenimiento del Super Bowl estará acompañado de actuaciones en lengua de signos americana. El actor Daniel Durant interpretará el himno nacional, la modelo y bailarina Anjel Piñero interpretará "America the Beautiful" y el actor y coreógrafo Shaheem Sánchez interpretará "Lift Every Voice and Sing", además del espectáculo de medio tiempo.