Apagón tecnológico de Microsoft afecta los aeropuertos de Chicago

CHICAGO - Uno de los sectores más afectados por el apagón tecnológico mundial es la industria de la aviación.

Tal es el caso en los aeropuertos de O'Hare y Midway en Chicago donde las pantallas no están funcionando y los pasajeros no pueden ver si sus vuelos fueron afectados o no.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Y en las pantallas que sí funcionan se puede ver que son muy pocos los vuelos que están a tiempo. Una gran parte están en rojo ya sea porque están cancelados, atrasados o fueron afectados por este apagón tecnológico mundial de Microsoft.

“La verdad que sí me siento frustrada porque tengo una reunión de negocios y tengo carro de renta, Airbnb. Si no llegamos pues nos pueden cancelar, quiere decir, que esto nos va a costar un poco de dinero”, comentó Olga Patiño, una viajera afectada.

¿Por qué los aeropuertos fueron de los sectores más afectados? Un experto en tecnología nos explica.

“Es importante destacar que esto no fue un ciberataque, sino esto fue una actualización fallida de Microsoft en todos los sistemas. Ahora bien, ¿qué fue lo que falló? Pues estamos viendo aeropuertos, los sistemas de vuelo de los aeropuertos, los bancos, algunos sistemas de comunicación ya que todo eso está ligado a estos servicios de Microsoft”, dijo Juan Guevara, experto en tecnología.

La Administración Federal de Aviación a través de su cuenta X dijo que está monitoreando de cerca un problema y que Varias aerolíneas han solicitado su asistencia con escalas.

Mientras tanto, el Departamento de Aviación de Chicago, que se encarga de los aeropuertos O’Hare y Midway, indicó que trabaja en el problema.

"El Departamento de Aviación de Chicago (CDA, por sus siglas en inglés) está siguiendo de cerca el problema actual del software comercial que está afectando las operaciones de viajes aéreos en todo el país y también a muchas otras industrias. Los funcionarios de CDA están trabajando diligentemente con socios federales y aerolíneas en los aeropuertos internacionales O'Hare y Midway para restablecer las operaciones lo más rápido posible. La CDA se compromete a brindar toda la asistencia necesaria a nuestros pasajeros durante este tiempo. Si vuela hoy, verifique el estado de su vuelo con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto. La CDA agradece su paciencia y comprensión mientras trabajamos para resolver esta situación", indicó la CDA en un comunicado.

Según autoridades, hasta las 11 a.m. de este viernes, el Aeropuerto O’Hare ha cancelado un total de 170 vuelos y en el Aeropuerto Midway 9 vuelos.

Si tienes planes de viajar por avión este viernes lo más recomendable es que llames a tu aerolínea antes de salir de casa para evitar dolores de cabeza.

NBC Chicago y Telemundo Chicago se comunicaron con las aerolíneas de United y American Airlines acerca del apagón tecnológico mundial y nos contestaron lo siguiente:

United Airlines

"Una interrupción del software de terceros afectó los sistemas informáticos en todo el mundo, incluido United. Estamos reanudando algunos vuelos, pero esperamos que las interrupciones en el horario continúen durante todo el viernes. Hemos emitido una exención para que sea más fácil para los clientes cambiar sus planes de viaje a través de United.com o la aplicación de United".

American Airlines

"Esta mañana, un problema tecnológico generalizado con un proveedor afectó a varias aerolíneas, incluida American. Nuestros equipos han estado trabajando diligentemente para resolver el problema con el proveedor y atender a nuestros clientes.

A las 5 a.m. ET, pudimos restablecer nuestra operación de manera segura. Esperamos que nuestro horario de vuelos de hoy se vea afectado, incluidos retrasos y cancelaciones.

American notificará a los clientes cuyos planes de vuelo se vean afectados a través de la aplicación de American Airlines o por mensaje de texto. Continúe consultando la aplicación de American Airlines o aa.com para conocer las últimas novedades sobre los estados de los vuelos.

Para brindar flexibilidad adicional, American emitió una alerta de viaje, que permite a los clientes cuyos planes de viaje se ven afectados por este problema volver a reservar sin cargos, cancelar o recibir un reembolso. Visite aa.com/travelalerts para obtener más detalles. Los clientes pueden cambiar sus vuelos en aa.com recuperando su reserva. Si un cliente reservó su vuelo a través de una agencia de viajes o un sitio web que no sea aa.com, un representante de esa compañía podrá ayudarlo con los cambios.

Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias y estamos trabajando rápidamente para reanudar las operaciones normales".