Shakira anuncia cambio importante para su gira mundial, pero deja a fans de Chicago descontentos

Solo unos días después de que Shakira anunciara un cambio importante en su gira por Norteamérica, se anunciaron nuevas fechas y lugares, pero los fanáticos de Chicago pueden haber notado que faltaba algo.

El viernes, la famosa cantante colombiana reveló que cambiaría su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de arenas a estadios.

En una carta a los fanáticos, Shakira escribió que el apoyo para sus próximos espectáculos, que fueron parte de su primera gira desde 2018, "ya estaba haciendo de esta la gira más grande de mi carrera".

"Como Live Nation comunicó anteriormente, la demanda de boletos y más espectáculos ha llegado al punto de que nuestra gira ahora requiere estadios en los EE. UU. y más fechas para poder ver a la mayor cantidad posible de ustedes", escribió. "La producción de mi espectáculo ahora es mucho más grande y diferente a todo lo que he hecho antes. Como resultado, estamos elevando mi gira por Norteamérica de arenas a estadios y las fechas se cambiarán a mayo de 2025, justo después de mi gira por Latinoamérica".

El lunes se anunció una nueva ronda de fechas.

"Aquí están mis nuevas fechas para Norteamérica en 2025. Estoy muy emocionada de compartir mi mejor espectáculo hasta ahora con ustedes. Gracias a todos por apoyarme e inspirarme para seguir esforzándome. ¡No puedo esperar a celebrar con ustedes en mayo!", escribió Shakira en Instagram.

Pero aunque el entusiasmo por las nuevas fechas era alto, muchos en Chicago se dieron cuenta rápidamente de que la ciudad no figuraba en la lista.

Durante el anuncio original de la gira, Shakira tenía previsto actuar en el United Center el 14 de diciembre.

El lugar confirmó después del anuncio del viernes que el espectáculo se canceló y dijo que se emitirían reembolsos a quienes compraron entradas.

Sin embargo, la nueva gira por estadios incluye solo una ubicación en el Medio Oeste: Detroit, Michigan.

