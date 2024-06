Las autoridades impusieron cargos contra un adolescente de 16 años sospechoso por la muerte a tiros de Jai'Mani Amir Rivera, de 7 años, ocurrida el martes, anunciaron en una conferencia de prensa este viernes por la tarde.

El joven fue imputado con un delito grave de homicidio en primer grado, informó el superintendente de la policía Larry Snelling, junto a otros funcionarios policiales.

“Este delincuente fue detenido ayer por la tarde por miembros del Departamento de Policía de Chicago y el Grupo de Trabajo Regional de los Grandes Lagos de los Alguaciles Federales, en menos de 48 horas después del tiroteo. Durante los últimos tres días, el equipo de homicidios de tres detectives del área que trabaja en este caso ha estado completamente concentrado en hacer justicia a Jai'Mani y su familia”, dijo Snelling.

Las autoridades dijeron que el sospechoso había cometido otro delito y que en la residencia donde lo arrestaron encontraron un arma de fuego, pero que no estaba relacionada con el caso de la muerte del pequeño de 7 años.

Asimismo, no lograron establecer un motivo por el que ocurrió el fatal tiroteo.

“A Jai’Mani le quitaron la vida. ¿Para qué? No hay excusa para esta violencia. Es inaceptable que haya habitantes de Chicago perdiendo la vida. Es absolutamente enloquecedor y desgarrador que niños inocentes estén muriendo en nuestra ciudad. Los padres no deberían tener que enterrar a sus hijos. No es justo que los miembros de nuestra comunidad estén continuamente expuestos a este tipo de trauma derivado del nivel de violencia que estamos viendo”, dijo Snelling.

¿CÓMO OCURRIÓ EL TIROTEO EN EL QUE MURIÓ UN NIÑO DE 7 AÑOS EN CHICAGO?

El niño de 7 años era cariñosamente llamado por su familia como “Jamani”. Según las autoridades respondieron a la cuadra 2300 al oeste de la calle Jackson el martes poco después de las 3 de la tarde.

Según la policía, el tiroteo ocurrió poco antes de las 4 p.m. en la cuadra 2300 de West Jackson Boulevard. Snelling indicó que el menor había salido de su hogar y andaba caminando por la acera para visitar a su vecino cuando fue impactado por balas perdidas.

Al llegar las autoridades se encontraron con el pequeño que tenía una herida de bala en el pecho. Indican que inmediatamente prestaron ayuda y transportaron a la víctima al Hospital Stroger, donde fue declarado muerto.

“Puedo decir que amaba a Spider-Man y estaba a punto de empezar a jugar al fútbol en agosto con todos los niños. Hablaba sobre fútbol y cómo iba a jugar, le encantaba jugar foortnite en su PS5... ….antes de que esto le pasara, estaba jugando un juego. Mi mamá lo llamó por algo y le dijo a su padrastro que no tocara su juego. ‘Vuelvo enseguida, por favor. No toques mi juego y nunca regresó’”, dijo Daniella, tía de la víctima.

Snelling dijo esta semana en rueda de prensa que "estamos perdiendo a nuestros hijos", mientras proporcionaba actualizaciones sobre la investigación de este caso.