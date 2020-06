Alcaldesa de Chicago propone modificar ley sobre demoliciones

La ciudad de Chicago analiza imponer nuevas reglas y restricciones para compañías que hacen demoliciones.

Este miércoles la alcaldesa Lori Lightfoot presentó al concilio la propuesta que entre muchas cosas impone una moratoria en el uso de explosivos en una demolición. Algunos residentes en La Villita consideran que la iniciativa es un paso en la dirección correcta, pero creen que el daño ya está hecho.

“La única respuesta, la única palabra que se me ocurre es que está un poco tarde, varios de los residentes de La Villita vieron lo qué pasó el 11 de abril” nos dijo Edith Tovar, activista de la organización de justicia ambiental de La Villita o LVEJO por sus siglas en ingles.

Ambientalistas de organizaciones como LVEJO se han movilizado para exigir cambios desde abril, cuando Hilco realizó una implosión en la antigua fábrica Old Crawford en medio de la pandemia.

“Estamos ahí viviendo nosotros y no pidieron la opinión de la comunidad, no más demolieron, no nos toman en cuenta” aseguró Gudelia de los Santos quien vive cerca de la vieja fábrica.

Pero en la iniciativa de Lightfoot se incluyen nuevos requisitos para obtener una licencia que permita el uso de explosivos y un proceso detallado para notificar a los residentes de las áreas afectadas con señalamientos y juntas públicas, por lo menos de entre 30 a 60 días antes de cualquier demolición.

“Muy bien porque nos afecta a todos con nuestra salud, ¿más ahora no?” nos dijo Balbina Hernández residente del área. Otros que viven cerca de la zona de demolición discrepan.

“No es suficiente porque, aunque pongan señalamientos, nos están afectando a nosotros los que vivimos en el área” respondió de los Santos.

La propuesta aún está en la etapa inicial y tendría que ser aprobada por los concejales para convertirse en ordenanza. Algo que también está bajo consideración es la petición del concejal Michael Rodríguez que desea retirar un incentivo fiscal de 19.7 millones de dólares que la ciudad de Chicago dio a Hilco.

“Estamos trabajando ahorita para pasar esto más que una resolución a una ordenanza de ley” señaló Rodríguez.

Activistas quieren que esos millones de dólares sean utilizados para inversión pública en La Villita, algo que aún está por verse. Hilco Global respondió a la iniciativa con un comunicado que dice en parte:

“La demolición esta casi terminada y seguimos emocionados por los beneficios de este proyecto a largo plazo en el medio ambiente y la economía”, puntualizó Jen Scully, vocera de Hilco Global.