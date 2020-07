Agentes federales vienen a Chicago pero no al estilo de Portland: Lightfoot

La alcaldesa de Chicago confirmó este martes que se están enviando agentes federales a Chicago, pero hasta ahora la ciudad no "ve venir un despliegue al estilo de Portland".

Lori Lightfoot indicó que, por ahora, la administración Trump no desplegará "agentes sin nombre" en las calles de Chicago.

Según explicó, serán agentes federales del FBI, DEA y ATF, junto con otros "recursos adicionales", los que serán enviados a la ciudad para "ayudar a gestionar y reprimir los delitos violentos".

Una diferencia importante entre lo que se espera en Chicago y Portland es que esos agentes estarán en contacto y parcialmente administrados por John Lausch, fiscal federal del Distrito Norte de Illinois, dijo Lightfoot.

"En Portland ignoraron al Fiscal Federal de EEUU, pusieron a estos agentes en la calle y no creo que nadie pueda oponer al hecho de que lo que sucedió no solo fue inconstitucional, sino antidemocrático", dijo Lightfoot al comienzo de una conferencia de prensa no relacionada.

"He sido muy clara en que damos la bienvenida a una sociedad real, pero no a la dictadura, en el autoritarismo y en el arresto inconstitucional y la detención de nuestros residentes. Eso es algo que no toleraremos".

Sin embargo Lori Lightfoot señaló que "no es ingenua" y que la ciudad estará lista si los planes cambian.

"No se puede poner nada más allá de la Administración Trump", expresó la alcaldesa.

Las preocupaciones surgieron por primera vez después de que el presidente Donald Trump publicó el fin de semana en twitter lo que algunos tomaron como una sugerencia de que se podría enviar ayuda federal a varias ciudades, incluyendo Chicago.

"Miren a Portland, donde los políticos están bien con 50 días de anarquía", escribió Donald Trump. "Nosotros enviamos ayuda. Miren a Nueva York, Chicago, Filadelfia. ¡NO!"

La administración Trump desplegó agentes federales militarizados en Portland a pesar de las protestas de los funcionarios locales.

El alcalde de Portland exigió el viernes que Donald Trump retire a los agentes después de que algunas personas detenidas en calles, alejadas de propiedades federales, fueran enviadas a proteger.

La organización ACLU de Oregon denunció que los agentes federales parecen estar violando los derechos de las personas, lo que "debería preocupar a todos en los Estados Unidos".

Lori Lightfoot dijo que tenía "grandes preocupaciones" tras ver el mensaje de Donald Trump en twitter y envió una carta al presidente el lunes, criticando su retórica "inútil" y describiendo formas en las que cree que el gobierno federal realmente puede ayudar a Chicago a reducir la violencia.

"Tal despliegue de agentes federales encubiertos que arresten y detengan a los residentes sin ninguna causa y los priven del debido proceso, es claramente inconstitucional", dijo Lightfoot en su carta. "Es una mala idea y le insto a que no lo haga".

Más de 60 personas fueron baleadas el fin de semana en Chicago. Al mismo tiempo, los enfrentamientos cerca de la estatua de Cristóbal Colón, en el Parque Grant, resultaron en 49 agentes heridos y una docena de personas arrestadas, según la policía de Chicago.

Cuatro manifestantes también resultaron heridos durante el enfrentamiento, que llevó a los funcionarios y activistas locales a condenar las tácticas de los oficiales.

Las autoridades de Chicago citaron a "vigilantes" que se infiltraron en las protestas con la provocación de gran parte de la violencia que estalló en un evento pacífico.

La policía también dijo que las manifestaciones obligaron al departamento a "desviar recursos" a las grandes reuniones en lugar de trabajar para "combatir la violencia".