Acusado de matar a menores usó “el poder y el miedo”: fiscales en el caso de Delphi

ADVERTENCIA: Esta historia puede resultar perturbadora para algunos lectores.

Richard Allen se enfrentó a Abigail Williams y Liberty German con un arma antes de matar a las adolescentes en un día inusualmente cálido en febrero de 2017 a lo largo de una ruta de senderismo en Delphi, Indiana, dijeron los fiscales el viernes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Durante los argumentos de apertura en el juicio por asesinatos en Delphi, el fiscal del condado de Carroll, Nick McLeland, dijo que el caso del estado se centra en el hombre en el puente Monon High, una bala sin disparar encontrada en la escena y los asesinatos de Abby y Libby.

McLeland afirmó que Allen se encontró con las mejores amigas adolescentes, Libby, de 14 años, y Abby, de 13, y luego usó "el poder y el miedo" para obligarlas a "bajar la colina" antes de cortarles el cuello. Después de que las niñas cruzaron un puente, el fiscal dijo que vieron a un hombre detrás de ellas, por lo que Libby comenzó a grabar en su teléfono a las 2:13 p.m.

Derrick German, el padre de Libby, fue a recoger a las niñas esa tarde, pero no estaban allí, dijo.

Cuando se encontraron los cuerpos de las niñas al día siguiente de que se denunciara su desaparición, Libby, de 14 años, estaba desnuda y cubierta de sangre, mientras que Abby, de 13, estaba vestida con la sudadera y los vaqueros de Libby, con otras prendas tiradas en un arroyo, dijo el fiscal a los jurados.

Durante años, Allen se escondió, dijeron los fiscales. "El último rostro que vieron las niñas antes de que les cortaran el cuello fue el de Richard Allen", dijo McLeland.

En los argumentos iniciales, el abogado defensor Andrew Baldwin dijo que el caso del estado se construyó sobre una línea de tiempo defectuosa y pruebas que no coincidían. Destacó las declaraciones de los testigos y las pruebas forenses que ponen en duda el caso del estado.

Baldwin insistió en que la investigación del estado "fue un desastre desde el principio" y acusó al estado de perder "entrevista tras entrevista que nunca veremos".

"Queremos que la verdad salga a la luz en esta sala para las familias", afirmó.

Baldwin dijo a los jurados que el caso de la fiscalía "se desmoronará ante sus propios ojos" cuando vean la evidencia de los datos del teléfono.

La defensa también intentó desacreditar la afirmación de la fiscalía de que la bala encontrada cerca de los cuerpos de las niñas pertenecía a Allen. Baldwin dijo que la policía suele utilizar el tipo de bala que se encuentra en la escena del crimen, pero la policía nunca investigó si a un agente le faltaba una bala del calibre .40. También dijo que el dueño de la propiedad donde se encontraron las niñas tiene un arma del calibre .40, pero su arma nunca fue probada para ver si coincidía con la bala encontrada.

Baldwin dijo que un experto testificará que las "marcas eran insuficientes" en la bala de prueba del laboratorio para hacer coincidir el arma de Allen con la bala en la escena del crimen.

Baldwin también afirmó que la cronología del estado no coincide con el momento en que Allen estaba en los senderos. Llamó a dos testigos que describieron haber visto a un hombre que no se parece en nada a Allen en la zona. Baldwin dijo que si la cronología y los relatos de los testigos no coinciden con los de la fiscalía, entonces el caso "estaría destruido".

Baldwin dijo que Allen le dijo a su familia: "Tal vez simplemente confiese todo esto para que ustedes no tengan que sufrir".

El testimonio parcial proporcionado por los testigos durante el primer día del juicio se puede encontrar a continuación:

Segundo testigo del estado: Kelsi Siebert, hermana mayor de Libby

En la mañana de los asesinatos, Kelsi dijo que Libby "me pidió que fuera a High Bridge. Quería que la acompañara".

Kelsi dijo que en algún momento después de las 4 p.m. su abuela llamó para decirle que Libby estaba desaparecida. Kelsi y su novio intentaron comunicarse con Libby, informó WTHR.

La familia se reunió y caminó por el puente alto. Los fiscales le pidieron a Kelsi que mostrara su ruta en un mapa satelital. Cruzó por el lado izquierdo del sendero. Fueron hacia el norte desde el puente donde había una colina para bajar y luego fueron hacia el oeste hasta donde hay una puerta.

Kelsi dijo que había un árbol con zapatos a lo largo de la ruta, pero eso no era preocupante. "Muchos niños" pusieron sus zapatos en el árbol, según Kelsi.

"¿Pensaste que pasó algo malo?", preguntó la fiscal adjunta Stacey Diener.

"No, pensamos que estaban en algún lugar del bosque", dijo Kelsi.

Kelsi dijo que le enviaba mensajes de texto a Libby, pero que hablaban principalmente a través de ShapChat.

"Ella habría enviado una foto con palabras", dijo Kelsi. "Si no la guardabas, desaparecía en un par de horas".

Kelsi recordó que Libby publicó una foto del puente y luego una foto de Abby en el puente.

Kelsi no regresó al sendero después del paso inicial con su familia, pero dijo: "Le estaba enviando mensajes de texto y llamándola".

Cuando regresaron, Kelsi dijo: "Estábamos divididos en grupos. Mi grupo cruzó el Puente Alto. Bajamos y nos dirigimos hacia la derecha. Estábamos buscando debajo del puente".

Kelsi se emocionó en el estrado cuando dijo que "poco después alguien gritó que habían encontrado a las niñas".

Primera testigo del estado: Becky Patty, abuela de Libby German

Según Becky Patty, las niñas no tuvieron clases el 13 de febrero de 2017 porque era un día programado para recuperar la nieve que no era necesario.

Becky dijo que Abby se quedó en su casa la noche anterior a los asesinatos y Derrick, el padre de Libby, les preparó el desayuno a la mañana siguiente.

Becky dijo que la última vez que Abby se quedó en su casa fue el 13 de febrero de 2017, porque no era necesario.

Becky le dijo a Libby que se pusiera una chaqueta, a lo que Libby respondió: "Abuela, estaré bien". Becky se secó las lágrimas mientras contaba esto.

Becky dijo que Derrick la llamó alrededor de las 3:30 p. m. porque las niñas no estaban en el lugar de recogida y Libby no respondía a su teléfono celular. También dijo que Abby no tenía un teléfono celular.

Becky luego llamó a su esposo, Mike, para decirle que estaba preocupada y quería ir a buscar a las niñas en los senderos. Becky dijo que también llamó a AT&T para ver si podían localizar el teléfono celular de Libby.

Alrededor de las 5 p. m., Becky le dijo a Mike que llamara a la policía porque estaba comenzando a oscurecer. Becky dijo que luego llamó a Anna Williams, la madre de Abby, para decirle que las niñas estaban desaparecidas.

"Llamamos. Seguimos llamando y llamando", dijo Becky con lágrimas en los ojos.