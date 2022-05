Activistas se reúnen en Chicago para exigir reforma migratoria y equidad para todos los trabajadores, con o sin documentos

Activistas de Chicago se reunieron este domingo, en honor al Día del Trabajador, para pedirle a la administración del presidente Biden que cumpla con una reforma migratoria.

Participantes de distintas organizaciones comunitarias en Illinois y Wisconsin se congregaron en Union Park para abogar también por la justicia ambiental y por la equidad para todos los trabajadores del país, especialmente para quienes no tienen documentos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Tenemos problemas muy serios en nuestra comunidad. Por ejemplo, el hecho de que muchos de los trabajadores que han trabajado 20, 30 años y no tienen papeles no pueden obtener su seguro social, sus beneficios. No se pueden jubilar por no tener documentos”, dijo Carlos Arango.

Como parte de este llamado, los activistas además pidieron la eliminación del Título 42, una política fronteriza que fue implementada a raíz de la pandemia del COVID-19 y que prohíbe la entrada de personas que pudieran presentar un riesgo para la salud de residentes del país.

Cabe mencionar que el gobierno anunció que esa política vencería el 23 de mayo.

Esta protesta es tan solo una de varias que se han realizado en Chicago en nombre de la reforma migratoria. Activistas afirmaron que se continuarán reuniendo hasta que se cumplan sus exigencias.