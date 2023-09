Activistas llaman atención a la Ley de Refugio Seguro después que una bebe fue encontrada sola en West Town

Autoridades aún investigan el caso de la pequeña de aproximadamente un año que fue encontrada completamente sola frente a una escuela en West Town.

Activistas a favor de los derechos de los niños hablan sobre los recursos que existen a favor de las personas que se ven en necesidad de abandonar a un niño y de una ley de protección, todo con el fin de que los menores no corran riesgos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“La Ley de Refugio Seguro en Illinois le permite entregar legalmente a su bebe recién nacido de 30 días o menos al departamento de bomberos, de policía o sala de emergencias”, dijo Tahj McDaniel, vicepresidente de la Fundación Save Abandoned Babies.

Aunque esta ley solo se enfoca en casos cuando los menores son abandonados a la edad de 30 días o menos, la organización Save Abandoned Babies también aclara dudas sobre casos de abandono a otras edades, derechos de los padres que toman esa decisión y cuidado postparto.

“Nuestro lema es: no vergüenza, no culpa, no nombres, puede ser completamente anónimo, la madre del niño puede responder tanto como quiera, si tienen dudas sobre la renuncia legal sobre su hijo, y si tienen plena confianza en lo que hacen, el bebe ira a un hogar seguro y amoroso”, dijo McDaniel.

Nancy Vega, madre de familia y residente de Chicago, opinó sobre esta ley.

“Me parece genial qué haya una ley que diga que las personas los puede dejar en un lugar seguro y ellos velen por su seguridad y su bienestar”, dijo Vega.

Desde que se fundó la organización, aproximadamente hace 20 años, activistas dicen haber salvado al menos 157 vidas de bebés. Cualquier duda al respecto, se puede comunicar al 312-440-0229.