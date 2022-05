Activistas en Chicago defienden el derecho al aborto legal y seguro en todo el país

CHICAGO – Por segunda semana consecutiva, activistas realizaron convocatorias a favor del derecho al aborto legal y seguro.

En Chicago, se realizaron dos manifestaciones este sábado para defender este derecho.

La primera manifestación fue en Union Park, donde varias clínicas y organizaciones comunitarias alzaron sus voces en contra del borrador filtrado que sugiere que la Corte Suprema busca suprimir el fallo Roe v. Wade que legalizó el aborto en el país hace 50 años.

“Yo creo que va a afectar la vida cotidiana de todos y que no va a ser un cambio muy pequeño para hacer en todas partes de nuestro país. Va a haber unos eventos más grandes”, dijo Isabella Parkinson, activista de Rise Up for Abortion Rights.

Si la Corte Suprema llegara a anular el fallo, en Illinois el aborto seguiría siendo legal bajo leyes estatales.

Sin embargo, los activistas quienes estuvieron presente en la manifestación piden esta misma protección para el resto del país.

En Millenium Park, activistas de la organización Rise Up for Abortion Rights se manifestaron con letreros donde mostraron los rostros de mujeres de otros países donde el aborto es ilegal que han sido encarceladas por supuestamente hacerse el procedimiento.

Este grupo se estará reuniendo nuevamente este jueves y durante ese día pedirán que aquellos que apoyan esta causa se vistan de color verde en solidaridad a ellos.