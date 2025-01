Abogados de inmigración dan recomendaciones ante temor por operativos de ICE

Desde que asumió el presidente Trump, muchos vecinos buscan respuestas sobre su propia situación, de hecho, indican que han visto una gran demanda en sus servicios.

Abogados de inmigración responden a algunas inquietudes.

“Por ejemplo entraste en algún momento y te agarro migración y te sacaron y te volviste a meter y llevas aquí 30 años, tienes que evaluar esa detencion, te removieron expeditamente o solamente te sacaron. Tienes que saber donde estas parado”, dijo Salvador Cicero, abogado de inmigración.

Debido a la demora, muchos se preguntan si en verdad llegaran los operativos.

“Se les va a hacer más difícil porque tienen que traer toda su infraestructura, pero van a ocurrir”, dijo Artemio Arreola, director político de ICIRR.

De ahí surge otra pregunta recurrente, que documentos debo llevar conmigo y que hacer en caso de ser detenido.

“Es que ellos carguen con si mismos documentos que dicen que han sido aprobados, ya sea para un caso de asilo para un caso de DACA aprobado”, dijo Rocío Becerrill, abogada en inmigración.

“Independientemente de su estatus migratorio ustedes tienen derechos bajo la constitución número uno a quedarse callado digan su nombre pero no se incriminen en nada”, dijo Arreola.

Otra inquietud son los impuestos. Presentar declaración con un numero ITIN, puede ser una alerta para autoridades migratorias

“Te ponen en proceso de deportación puedes comprobar que has estado aquí viviendo continuamente los últimos diez años si tu proporcionas evidencia que has archivado o has hecho tus impuestos entonces la recomendación es que sí hagan sus impuestos.

Mas allá de las cuestiones puntuales, todos los abogados y especialistas concuerdan que se quintuplico el volumen de consultas.