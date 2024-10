¿A qué hora comienza y termina el Maratón de Chicago 2024?

NOTA: La transmisión en vivo de la cobertura del día de la carrera y una cámara de la línea de meta aparecerán en este enlace a partir del 13 de octubre

El Maratón de Chicago Bank of America 2024 está aquí. Este domingo 13 de octubre más de 50,000 corredores participan en la competencia desde muy temprano en la mañana hasta después del mediodía. Por lo que te estarás preguntando ¿cuánto dura la carrera?

La carrera inicia esta mañana y terminará a principios de la tarde, esto es lo que se espera:

¿A qué hora empieza el Maratón de Chicago 2024?

La carrera comenzará oficialmente con la carrera en silla de ruedas masculina a partir de las 7:20 a. m., hora del centro.

¿A qué hora salen los corredores del Maratón de Chicago?

Grant Park abrirá sus espacios para que lleguen los corredores a partir de las 5:30 am, pero la competencia comenzará un par de horas después:

Salida de los corredores en silla de ruedas: 7:20 a. m.

Salida de las corredoras en silla de ruedas: 7:21 a. m.

Salida de corredores en bicicleta de mano: 7:23 a. m.

Salida de corredores de primera oleada: 7:30 a. m.

Salida de corredores de segunda oleada: 8:00 a. m.

Salida de corredores de tercera oleada: 8:35 a. m.

Acceso de espectadores a Grant Park: 9:30 a. m.

Fiesta posterior a la carrera en la milla 27: 9:30 a.m.

¿Dónde está la línea de partida?

La línea de partida del Maratón de Chicago se encuentra en Grant Park, en la intersección de Columbus Drive y Monroe Street.

¿Dónde está la línea de meta?

La línea de meta del Maratón de Chicago Bank of America se encuentra en Grant Park, en Columbus Drive, al sur de Balbo Drive. Los espectadores no pueden saludar a los corredores en la línea de meta, pero pueden hacer fila temprano para obtener un buen lugar para ver en una zona de porristas del Bank of America.

Mira el mapa completo del recorrido aquí

¿Cuánto dura el Maratón de Chicago?

En 2023, el tiempo promedio para que los hombres terminen un maratón fue de 4:14:29 y 4:42:09 para las mujeres, según Verywell Fit.

Pero los corredores tendrán mucho más tiempo.

Los participantes en el maratón tienen seis horas y 30 minutos para terminar el recorrido. El vehículo oficial de llegada comenzará después del último corredor y mantendrá un ritmo de 15 minutos por milla a lo largo del recorrido.

Por lo tanto, los corredores deben mantener un ritmo de 15 minutos por milla o más rápido para completar el maratón dentro del requisito de tiempo del evento. Los participantes que corran fuera de ese límite no podrán ser registrados como finalistas oficiales del maratón. Tampoco podrán recibir apoyo en el recorrido de las estaciones de ayuda, el personal de seguridad vial ni se les permitirá completar el maratón, de acuerdo con las reglas del evento.

¿A qué hora termina el Maratón de Chicago 2024?

Se espera que el Maratón de Chicago podría terminar aproximadamente a las 3:00 pm.

