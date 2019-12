El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con Morton College. El mismo no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Chicago. Para conocer más sobre Morton College, visita morton.edu.

Mantente organizado Con múltiples clases y la locura del día a día—citas, reuniones, pagos a las cuentas—el caos puede llegar bien rápido. Encuentra una herramienta que te ayude a organizarte y no dejes de usarla ni un solo día. Ya sea que se trate de un planificador semanal o de una simple lista de tareas en tu teléfono, mantenerse organizado puede ayudarte a administrar tu tiempo sabiamente y a recordar todas tus tareas. Además, tomar nota de fechas y eventos importantes (como los cumpleaños) puede ayudarte a recordar las cosas que están en calendario. Estudia más inteligentemente La consistencia es clave en lo académico. Con estudios regulares, es más probable que retengas el material y te sentirás más seguro el día del examen. Sé más eficiente tomando notas, anotando los puntos principales de una materia en lugar de escribir palabra por palabra. Y en vez de quedarte dormido mientras lees tu libro de texto, intenta estudiar con el método SQ3R (encuesta, pregunta, lectura, escritura y revisión, por sus siglas en inglés) para una comprensión óptima. No necesitarás trasnocharte nunca más. Pide ayuda Los estudiantes exitosos a menudo hacen un esfuerzo adicional y buscan a los profesores fuera de la clase. Haz una cita o visítalos durante su horario de oficina (especialmente si se trata de una clase grande) y haz visitas regularmente. Esto no solo ayudará al profesor a ponerle una cara a tu nombre, sino que también los ayudará a ambos a fomentar una relación positiva y profesional. Te sentirás más cómodo haciendo preguntas en la próxima clase o incluso al pedirle un consejo. Las notas de agradecimiento también fortalecen la relación estudiante-profesor. Persigue tu pasión ¡El mundo es tu cascarón! Encuentra lo que te interesa. Ya sea que sepas exactamente lo que quieres hacer con tu título o si aún estás explorando otras opciones de carrera, este es el momento de descubrir tus pasiones, ya sea diseño gráfico, enfermería o estudios en el extranjero. Invierte en una educación que te entusiasme y no en una que te haga temer ir al salón de clases. Rétate a ti mismo Ya sea que recién comienzas las clases o regresas a la universidad después de hacer un paréntesis, este es un gran paso en la vida. Acepta el desafío aprovechando al máximo todo lo que tu universidad tiene para ofrecer. Desde tomar una clase interesante fuera del currículo, hasta unirte a un nuevo club, hay muchas maneras de sumergirte en la experiencia universitaria y salir de tu zona de confort. La educación debe ser acerca de estar bien preparado para todo. Administra tu dinero Ahora que estás en la escuela, vas a tener un presupuesto ajustado y debes ser disciplinado. Mantente al tanto de los precios de la matrícula, los préstamos y las tasas de interés, y mantente atento a las becas. Ponte en contacto con tu oficina de ayuda financiera para orientación y apoyo y así no tengas que hacerte cargo tú solo. También, encuentra pequeñas formas de ahorrar dinero, como preparar las comidas en casa en lugar de comer afuera o comprar libros de texto usados ​​versus nuevos. Obtener un título universitario no significa que debas vaciar el banco. Haz conexiones La universidad es una comunidad única compuesta por personas con todo tipo de personalidades, de todo tipo de orígenes. Aprecia esta diversidad y encuentra el tiempo para hacer conexiones en el campus. Saluda a otros estudiantes en la clase y en el campus. Comenzarás a ver rostros conocidos y tal vez encuentres a tu próximo compañero de estudio. Incluso, si asistes a la escuela a tiempo parcial, disfruta de estar presente en el entorno universitario mientras te encuentres en el campus. ¿Estás considerando alcanzar tus metas educativas en Morton College? Matricúlate tan pronto como sea posible para asegurarte de que tu horario de clases funciona para ti. Para comenzar, haz clic aquí.

Mantente organizado

Con múltiples clases y la locura del día a día—citas, reuniones, pagos a las cuentas—el caos puede llegar bien rápido. Encuentra una herramienta que te ayude a organizarte y no dejes de usarla ni un solo día. Ya sea que se trate de un planificador semanal o de una simple lista de tareas en tu teléfono, mantenerse organizado puede ayudarte a administrar tu tiempo sabiamente y a recordar todas tus tareas. Además, tomar nota de fechas y eventos importantes (como los cumpleaños) puede ayudarte a recordar las cosas que están en calendario.

Estudia más inteligentemente

La consistencia es clave en lo académico. Con estudios regulares, es más probable que retengas el material y te sentirás más seguro el día del examen. Sé más eficiente tomando notas, anotando los puntos principales de una materia en lugar de escribir palabra por palabra. Y en vez de quedarte dormido mientras lees tu libro de texto, intenta estudiar con el método SQ3R (encuesta, pregunta, lectura, escritura y revisión, por sus siglas en inglés) para una comprensión óptima. No necesitarás trasnocharte nunca más.

Pide ayuda

Los estudiantes exitosos a menudo hacen un esfuerzo adicional y buscan a los profesores fuera de la clase. Haz una cita o visítalos durante su horario de oficina (especialmente si se trata de una clase grande) y haz visitas regularmente. Esto no solo ayudará al profesor a ponerle una cara a tu nombre, sino que también los ayudará a ambos a fomentar una relación positiva y profesional. Te sentirás más cómodo haciendo preguntas en la próxima clase o incluso al pedirle un consejo. Las notas de agradecimiento también fortalecen la relación estudiante-profesor.

Persigue tu pasión

¡El mundo es tu cascarón! Encuentra lo que te interesa. Ya sea que sepas exactamente lo que quieres hacer con tu título o si aún estás explorando otras opciones de carrera, este es el momento de descubrir tus pasiones, ya sea diseño gráfico, enfermería o estudios en el extranjero. Invierte en una educación que te entusiasme y no en una que te haga temer ir al salón de clases.

Rétate a ti mismo

Ya sea que recién comienzas las clases o regresas a la universidad después de hacer un paréntesis, este es un gran paso en la vida. Acepta el desafío aprovechando al máximo todo lo que tu universidad tiene para ofrecer. Desde tomar una clase interesante fuera del currículo, hasta unirte a un nuevo club, hay muchas maneras de sumergirte en la experiencia universitaria y salir de tu zona de confort. La educación debe ser acerca de estar bien preparado para todo.

Administra tu dinero

Ahora que estás en la escuela, vas a tener un presupuesto ajustado y debes ser disciplinado. Mantente al tanto de los precios de la matrícula, los préstamos y las tasas de interés, y mantente atento a las becas. Ponte en contacto con tu oficina de ayuda financiera para orientación y apoyo y así no tengas que hacerte cargo tú solo. También, encuentra pequeñas formas de ahorrar dinero, como preparar las comidas en casa en lugar de comer afuera o comprar libros de texto usados ​​versus nuevos. Obtener un título universitario no significa que debas vaciar el banco.

Haz conexiones

La universidad es una comunidad única compuesta por personas con todo tipo de personalidades, de todo tipo de orígenes. Aprecia esta diversidad y encuentra el tiempo para hacer conexiones en el campus. Saluda a otros estudiantes en la clase y en el campus. Comenzarás a ver rostros conocidos y tal vez encuentres a tu próximo compañero de estudio. Incluso, si asistes a la escuela a tiempo parcial, disfruta de estar presente en el entorno universitario mientras te encuentres en el campus.

¿Estás considerando alcanzar tus metas educativas en Morton College? Matricúlate tan pronto como sea posible para asegurarte de que tu horario de clases funciona para ti. Para comenzar, haz clic aquí.