30 condados de Illinois bajo advertencia por indicadores asociados al COVID-19

Treinta condados de Illinois se encuentran ahora en un "nivel de advertencia" por coronavirus, dijo el viernes el departamento de salud del estado.

La advertencia significa que cada uno de los condados vio aumentos en dos o más indicadores de riesgo de COVID-19, dijo el departamento de salud.

Los condados incluyen: Bond, Bureau, Cass, Clinton, Coles, Crawford, DeKalb, DuPage, Effingham, Greene, Grundy, Hancock, Henderson, Jackson, Jasper, Jersey, Lawrence, Madison, McLean, Monroe, Morgan, Pulaski, Schuyler, Shelby, Stark, St. Clair, Tazewell, Vermilion, Washington y Williamson.

La semana pasada, 29 condados estaban en este mismo nivel.

"Los funcionarios de salud pública están observando a las personas que no se distancian socialmente, que se reúnen en grupos grandes y que no se cubren la cara", dijo el Departamento de Salud Pública de Illinois en un comunicado. "En algunos condados, las fuerzas del orden locales y los abogados de los estados no están aplicando importantes medidas de mitigación como el distanciamiento social y el uso de cubiertas faciales".

"Además, algunas personas se niegan a participar en el rastreo de contactos y no brindan información sobre contactos cercanos ni responden el teléfono. Las personas también esperan hacerse la prueba porque creen que sus síntomas son alergias o alguna otra causa", continuó IDPH.

Algunos de los factores comunes para el aumento de casos, dijeron los funcionarios de salud, fueron "fiestas universitarias, bodas, grandes reuniones, bares y clubes, centros de atención a largo plazo y otros entornos de congregación, viajes a estados vecinos y propagación entre miembros de la misma hogar que no está aislado en casa ". Algunos casos también estaban relacionados con escuelas y los funcionarios dijeron que la "transmisión general del virus" también estaba aumentando.