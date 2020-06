El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con City Colleges of Chicago. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre City Colleges of Chicago.

Si alguna vez has pensado en avanzar hacia una mejor carrera o cambiar de línea de trabajo, no estás solo. Muchos adultos cambian de campo laboral varias veces a lo largo de sus vidas, con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. También puede ser que buscan oportunidades en una línea de trabajo que les sea más interesante que su puesto actual.

De todas formas, cambiar de carrera no es tan simple como aplicar, pasar por una entrevista y recibir una oferta de trabajo. Los empleadores buscan que un candidato cuente con habilidades relevantes al puesto, habilidades que no siempre son fáciles de conseguir. Un gran trabajo, sobre todo uno que brinde cierta estabilidad, requiere de talentos específicos y habilidades de pensamiento crítico.

Todo esto puede sonar intimidante, pero hay muchas instituciones educativas diseñadas para ayudar a estudiantes de todos los niveles a prepararse para encontrar carreras duraderas, satisfactorias y bien pagadas.

Primero, hay exámenes de equivalencia (HSE, por sus siglas en inglés) que, una vez aprobados, otorgan una certificación equivalente a un diploma de educación secundaria. Puedes prepararte para estos exámenes tomando cursos HSE ofrecidos por community colleges. Por ejemplo, City Colleges of Chicago, el sistema de community colleges más grande de Illinois y uno de los más grandes del país, ofrece programas gratuitos de HSE. Como estudiante de City Colleges, también puedes recibir becas para tomar el examen de GED (Diploma de Educación General) o el Examen de Equivalencia de Escuela Secundaria (HiSET), lo que hace que el costo de obtener un diploma de escuela secundaria sea mucho más manejable.

Las clases de educación para adultos cubren una variedad de materias, que incluyen lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias e incluso habilidades de computación. Estos cursos pueden preparar a los estudiantes de cualquier nivel, desde principiante hasta avanzado, para sus exámenes HSE, educación superior y hasta formar parte del mundo laboral. Para garantizar que los estudiantes reciban la educación que necesitan, cada nuevo estudiante de City Colleges es evaluado para determinar en qué nivel debe estar: bajo, intermedio o alto.

Además, los programas CCC Career Bridge y Gateway permiten que los estudiantes en las clases de HSE tomen cursos para obtener créditos universitarios a un costo reducido. Estos programas pueden ayudarte a que estés más preparado para el examen de equivalencia de la escuela secundaria y, al mismo tiempo, informarte de las diferentes opciones de carrera. Los programas Bridge y Gateway ofrecen formas prácticas para obtener oportunidades educativas adicionales y avanzar en una futura carrera, incluso si aún no cuentas con un diploma de escuela secundaria.

Pero, ¿qué pasa si hay otra barrera que frena tu búsqueda de un mejor trabajo—una barrera del idioma, para ser exactos?

La mayoría de los community colleges también ofrecen programas de inglés como segundo idioma (ESL) para ayudar a estudiantes de diferentes lugares. Los programas de ESL de City Colleges, como los programas HSE, son gratuitos. Dirigido por maestros calificados y entusiastas, puedes aprender a hablar inglés, prepararte para tu examen HSE e incluso tomar cursos para obtener créditos universitarios en la misma institución—todo sin acumular años de deuda estudiantil.

Con sedes en todo Chicago, así como clases en línea, nocturnas y durante los fines de semana, City Colleges hace que sea fácil y práctico obtener un HSE o estudiar inglés como segundo idioma. Todas las clases son dirigidas por instructores de CCC listos para ayudar a los estudiantes en su experiencia académica.

Para obtener más información sobre opciones educativas gratuitas para adultos, haz clic aquí.