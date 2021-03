Biden y Harris se reunirán con líderes estadounidenses de origen asiático en Georgia

WASHINGTON - El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunirán con líderes de la comunidad asiático-estadounidense durante una visita programada a Georgia el viernes tras los tiroteos en un spa en Atlanta que dejaron ocho muertos, seis de los cuales eran mujeres de ascendencia asiática.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Biden y Harris se reunirán con representantes de la comunidad asiáticoamericana e isleña del Pacífico, legisladores estatales y defensores de la comunidad para "escuchar sobre el impacto del incidente en la comunidad y obtener su perspectiva sobre el surgimiento de Incidentes de odio anti-asiáticos ".

La visita de Biden y Harris a Atlanta, que será su primer viaje conjunto desde que asumieron el cargo, se había programado inicialmente como parte de la gira "Help is Here" de la administración para promover el paquete de ayuda por COVID-19 de $1.9 billones.

El tiroteo del martes por la noche hizo que la Casa Blanca cambiara el enfoque de la visita, anunciando el jueves por la tarde que el evento del Plan de Rescate Estadounidense se pospondría para una fecha posterior.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Psaki dijo que Biden ofrecerá su apoyo a la comunidad asiático-estadounidense el viernes y destacará su compromiso de "combatir la xenofobia, la intolerancia y el odio".

Biden y Harris también visitarán los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que tienen su sede en Atlanta, para recibir una actualización sobre la lucha contra la pandemia.

El sospechoso de 21 años fue acusado de asesinar a ocho personas en tres salones de masaje.

Un hombre armado disparó y mató a ocho personas en tres salones de masajes en el área de Atlanta el martes por la noche. El capitán del alguacil del condado de Cherokee, Jay Baker, dijo que después de una breve persecución, Robert Aaron Long, de 21 años, fue arrestado y luego confesó el ataque.

Baker dijo en una conferencia de prensa el miércoles que Long afirmó que el ataque no fue por motivos raciales. El sospechoso dijo a los investigadores que tenía una "adicción al sexo" y que veía los spas como "una tentación para él que quería eliminar", dijo Baker. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que se creía que Long había visitado anteriormente los spas a los que atacó.

Los demócratas y líderes comunitarios en Georgia han dicho que la raza no puede ser ignorada como motivo, especialmente considerando que los incidentes de odio contra los estadounidenses de origen asiático han aumentado dramáticamente durante la pandemia, con un número desproporcionado de ataques dirigidos a mujeres.

Las balaceras dejaron ocho muertos.

Biden dijo el miércoles que entendía las preocupaciones entre los estadounidenses de origen asiático mientras los investigadores trabajan para determinar un motivo.

"Cualquiera que sea la motivación aquí, conozco a los estadounidenses de origen asiático, están muy preocupados, porque como saben, he estado hablando de la brutalidad contra los estadounidenses de origen asiático y es preocupante", dijo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la retórica que empleó el expresidente Donald Trump al hablar sobre la pandemia, a menudo usando un lenguaje despectivo para describir el coronavirus, como referirse a él como la "Kung Flu", puso en riesgo a los estadounidenses de origen asiático.

"Creo que no hay duda de que parte de la retórica dañina que vimos durante la administración anterior al llamar al COVID-19 el 'virus de Wuhan' u otras cosas llevaron a percepciones de la comunidad asiático-americana que son inexactas e injustas, y que han elevado las amenazas", Psaki. dijo el miércoles.

Biden ordenó ondear banderas a media asta el jueves como muestra de respeto por las víctimas del tiroteo en Atlanta.

Esta historia fue escrita primero por NBC News.