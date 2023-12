Votan por resolución para ampliar acceso a permisos de trabajo para la comunidad inmigrante

CHICAGO – Este miércoles el Concilio Municipal de Chicago estaría votando por una resolución que busca ejercer presión en el Congreso para que se otorguen permisos de trabajos para todos los inmigrantes.

Cabe mencionar que, en horas de la mañana, decenas de personas que llegaron para participar de la reunión del concilio municipal no pudieron entrar a la cámara del concilio. La mayoría de estas personas apoyan la resolución que, de ser aprobada, abogaría al Congreso y al presidente Joe Biden que otorgue permisos de trabajo a todos los inmigrantes del país, resolución presentada por la concejal Jessie Fuentes.

Hasta el concilio han llegado decenas de personas de diferentes organizaciones religiosas y sin fines de lucro que se encuentran a favor de la comunidad inmigrante.

Hablamos con la pastora Emma Lozano quien apoya esta resolución y nos dice cuál es la meta.

“La resolución que queremos que ellos aprueben fue que el concilio municipal con el alcalde escriba una carta al presidente, llevar una delegación para entregárselo, permisos de trabajos para todos y también la libertad condicional que le han dado a todos los refugiados. No estamos diciendo que no les den a ellos, no estamos diciendo que bendición verdad, pero con nosotros que hemos estado aquí por décadas que tenemos “dreamers” esposos ciudadanos que a nosotros también nos tienen que dar esos permisos de trabajos para que podamos salir de las sombras”, explicó la pastora.

Y es que dicen que, si se agilizan los permisos de trabajo, podría ayudar a alivianar la crisis migratoria.