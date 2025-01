Estudio: Deportaciones masivas podrían tener un impacto devastador en la economía

Faltan solo días para que empecemos a ver el inicio de las deportaciones anunciadas por la nueva administración del presidente electo Donald Trump.

Pero antes de que comiencen a ocurrir ya se han realizado cálculos de los posibles efectos negativos que podría tener esta política.

Veamos lo que podría significar el costo máximo de llevarlas a cabo y también el efecto en ciertos sectores económicos.

Si la nueva administración llevara a cabo una operación masiva de expulsar a todos los indocumentados, tendría que gastar 315 mil millones de dólares, de acuerdo con el American Immigration Council, una organización independiente.

Aquí puedes consultar el estudio del American Immigration Council.

“Vimos los arrestos, detenciones, los costos de procedimiento legal, las cortes de inmigración y también la deportación, para ser removidos del país”, dijo Adriel Orozco, asesor de políticas migratoria del American Immigration Council.

ICE necesitaría a miles de oficiales adicionales para arrestar, detener y procesar a las personas que serían deportadas.

“Tendría un mayor impacto de lo que vimos con que la gran recesión de 2007 y 2009 cuando 15 millones de personas no tenían trabajo”, añadió Orozco.

El costo diario de mantener a un adulto en un centro de detención es más de 230 dólares diarios y 480 para familias, que podrían durar entre 20 y 55 días detenidas.

Pero además la remoción por avión de individuos deportados podría costar entre 830 y hasta 4 mil 50 dólares por persona, dependiendo del recorrido.

La organización también estimó que podrían afectarse o perderse el 30 por ciento de los puestos de trabajo en la construcción, 28 por ciento en la agricultura y 25 por ciento en el sector de limpieza.

“Sí, habrá muchas interrupciones en las cadenas de suministro. Los costos agrícolas aumentarán y bienes en ciertas áreas también serán más altos”, reconoce Aaron del Mar, copresidente del Partido Republicano de Illinois.

Veamos otros ejemplos:

“Eso es un trillón de dólares de ventas anuales en la industria restaurantera, si nosotros perdemos el 60% de los empleados, se pierde el 60% de todo”, señaló Samuel Sánchez, director de la Cámara Nacional de Restaurantes.

Si los restaurantes se quedaran sin esa gente, ¿cómo se resolvería?

“No hay, no hay. No hay solución más que cerrar. Tengo 37 años en este negocio y yo he visto las aplicaciones que entran. No entra otra aplicación para lavar platos más que un latino o mexicano”, subrayó Sánchez.

Además de puestos de trabajo, habría otros efectos en la reducción de la economía.

“Ahorita estamos viendo que la gente no sale a gastar, están ahorrando porque no saben qué es lo que va a pasar”, añadió Sánchez.

Una deportación masiva podría también contraer el producto interno bruto entre 4.2 y 6.8 por ciento.

Entre otras cosas, porque podría privar de más de 46 mil millones en impuestos federales, unos 29 mil millones en impuestos estatales y locales además de más de 28 mil millones por contribuciones de seguro social y Medicare.

“Entonces esto puede ser autodestructivo para nuestra economía” , indicó Adriel Orozco, asesor de políticas migratoria del American Immigration Council.

Sin embargo, en el Partido Republicano consideran que las deportaciones son una “inversión” que salvaría miles de millones de dólares a los contribuyentes

“Nadie está analizando el otro lado de la moneda: cuando ya no se tenga que proveer vivienda, cuando ya no sea necesario ofrecer atención médica, y cuando ya no se tenga que brindar educación a esas personas”, dijo Aaron del Mar, copresidente del Partido Republicano de Illinois.

Pero Orozco rebate ese argumento.

“Los inmigrantes aquí en el país no solamente están aquí para usar recursos, los inmigrantes son consumidores, compran cosas en las tiendas, ayudan a que nuestra economía sea más fuerte”, respondió Orozco.

Recordemos que más de 5.1 millones de niños estadounidenses viven con un miembro de familia indocumentado, muchos de ellos podrían perder a su principal proveedor.

El estrés emocional y el dolor de la separación familiar tiene un costo devastador que simplemente es incalculable.