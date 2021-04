Arizona despliega la Guardia Nacional en la frontera con México tras aumento de migrantes

PHOENIX - El gobernador Doug Ducey emite una Declaración de Emergencia y anunció que desplegará a la Guardia Nacional de Arizona en la frontera sur del estado para apoyar los esfuerzos locales de aplicación de la ley a medida que la nación experimenta un rápido aumento en las detenciones y los niños migrantes bajo custodia federal.

El Estado proporcionará hasta $25 millones en fondos iniciales para la misión, de acuerdo con el anuncio del gobernador Ducey.

"La situación en nuestras comunidades fronterizas es tan mala, si no peor, que la cobertura que hemos estado viendo", afirmó el gobernador.

Lo que debes saber De acuerdo con el anuncio del gobernador Ducey, la Guardia Nacional de Arizona realizará las siguientes actividades: ayudar con las operaciones médicas en los centros de detención.

Instalar y mantener cámaras fronterizas; supervisar y recopilar datos de cámaras de seguridad públicas.

Analizar imágenes de satélite para conocer las tendencias actuales en los corredores de contrabando.

"Es evidente que está claro que Arizona necesita a la Guardia Nacional, y la Casa Blanca lo sabe. Sin embargo, hasta el día de hoy, no ha habido ninguna acción por parte de esta administración y no parece que vayan a actuar en ningún momento. pronto. Si esta administración no va a hacer nada, lo haremos".

Ducey detalló que, bajo el liderazgo del recién nombrado Ayudante General y director del Departamento de Emergencias y Asuntos Militares de Arizona, el General de Brigada Kerry L. Muehlenbeck, se enviarán al menos 250 guardias irán a las comunidades fronterizas y estarán disponibles para apoyar a otras agencias de aplicación de la ley, como las oficiales del Departamento de Seguridad Pública.

"Necesitamos más compromiso de Washington para abordar estas necesidades", reiteró el gobernador.

En marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU tuvo más de 170,000 detenciones en la frontera suroeste. Casi 19,000 de esas detenciones fueron niños no acompañados, más de cuatro veces la cantidad de niños detenidos en marzo de 2020.

El gobernador Ducey confirmó que visitará el condado Yuma el 21 de abril, para obtener más detalles de los líderes comunitarios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre lo que están viendo en el terreno.

El gobernador Ducey realizó un recorrido aéreo en la frontera con México.

El mes pasado, Ducey viajó a Douglas, Arizona, para reunirse con el alguacil Dannels y otros funcionarios de seguridad y conocer de primera mano la situación humanitaria y de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Después de realizar un recorrido aéreo por la frontera, el gobernador recibió una sesión informativa y celebró una conferencia de prensa y una mesa redonda sobre seguridad fronteriza.