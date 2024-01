¿Buscas regalo de San Valentín? Ofrecen velas con olor a heces para atraer a tu persona especial

Si quieres conquistar a una persona este Día de San Valentín, el Zoológico de San Antonio te ofrece un consejo: puedes comprarle una vela con olor a excremento de hipopótamo.

Y es que, según los encargados del zoológico, el excremento de hipopótamo es el “perfume” favorito de los hipopótamos y es usado para impresionar a posibles parejas.

“Si buscas subir la temperatura y atraer a esa persona especial, nuestra vela Hippo-Love con aroma a excremento es la diversión que necesitas. El aroma de la seducción hará que las parejas potenciales acudan a ti como nunca”, lee el comunicado del zoológico.

Según los encargados, esta vela es única en su tipo y captura el “aroma característico” del famoso hipopótamo residente del Zoológico de San Antonio, Timothy.

Por otra parte, si no estás buscando pareja y te encuentras con el corazón roto, el Zoológico de San Antonio también ofrece una alternativa. Puedes ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha a través de su programa de recaudación de fondos Cry Me a Cockroach.

“Nombra simbólicamente una cucaracha, una rata o un vegetal en honor a tu ex o a alguien no tan especial y el Zoológico de San Antonio te ayudará a aplastar tu pasado, un verdadero sanador de desamor, al alimentar con tu selección a un animal del centro”, lee el comunicado.