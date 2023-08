Superluna azul: ¿Qué es y cómo ver este raro fenómeno esta semana?

El cielo brillará un poco más esta semana durante los últimos días del verano.

Una rara superluna azul se podrá ver en los cielos este miércoles 30 de agosto, algo que no volverá a ocurrir hasta el 2037.

Esta será la tercera de cuatro superlunas consecutivas, que son aproximadamente un 16% más brillantes y notablemente más grandes que una luna promedio. La NASA afirma que la diferencia de tamaño entre una luna promedio y una superluna es comparable a la diferencia entre una moneda de cinco centavos y una moneda de veinticinco centavos.

El término "azul" no significa que la luna aparecerá azul; sino que significa que es la segunda luna llena del mes. Según la NASA, sólo el 3% de las lunas llenas son lunas azules, mientras que el 25% de las lunas llenas son superlunas.

Aquí están las respuestas a todas tus preguntas sobre la súper luna azul del miércoles:

¿Qué es una superluna azul?

Una súper luna azul es una combinación de una superluna y una luna azul.

Las superlunas ocurren cuando la Luna está llena y ubicada en o cerca de su punto más cercano a la Tierra, según la NASA. Estas lunas se ven más grandes y brillantes porque están un poco más cerca de la Tierra que las lunas llenas normales.

Por su parte, luna azul es el término utilizado para describir que hay dos lunas llenas en el mismo mes. El ciclo de la luna es de 29 días y medio, por lo que cada dos o tres años hay una luna azul, es decir, hay una luna llena al principio y al final de un solo mes.

Una imagen de la Luna tomada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA se muestra en dos mitades para ilustrar la diferencia en el tamaño aparente y el brillo de la Luna durante una superluna. La mitad izquierda muestra el tamaño aparente de una superluna (luna llena en el perigeo), mientras que la mitad derecha muestra el tamaño aparente y el brillo de una "microluna" (luna llena en el apogeo, o la distancia más lejana de la Tierra) Créditos: NASA/Goddard/Orbitador de Reconocimiento Lunar

¿Cuándo es la superluna azul?

La súper luna azul de 2023 ocurrirá en la noche del 30 al 31 de agosto. Comenzará el miércoles por la noche y se podrá ver hasta las primeras horas de la mañana del jueves.

¿En dónde se podrá ver?

Puedes ver la superluna azul desde cualquier lugar donde te encuentres, siempre y cuando el cielo esté despejado de nubes.

¿Cómo se ve una superluna azul?

Una superluna azul en realidad no es azul, pero es brillante. En comparación con las lunas llenas normales, las superlunas azules son un 16% más brillantes y un 14% más grandes.

¿Qué tan raro es este fenómeno?

El tiempo entre superlunas azules no siempre es el mismo. La NASA dice que pueden pasar hasta 20 años entre sucesos, pero el promedio es de 10 años. La última súper luna azul apareció el 31 de enero de 2018.

Si te pierdes la superluna azul del miércoles, tendrás que esperar bastante tiempo para la siguiente la cual se preveé que sea en enero del 2037, para ser exactos, seguida de otra en marzo de 2037.

