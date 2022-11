Los relojes “retrocederán” pronto, pero expertos aseguran que estaríamos mejor sin cambios

A principios de este año, los residentes de Illinois dieron un paso al frente. Y pronto, retrocederán, ya que el horario de verano pronto llegará a su fin.

Y mientras que para algunos, retrasar el reloj una hora completa significa 60 minutos adicionales de descanso, los expertos en sueño de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM, por sus siglas en inglés) dicen que los cambios de horario estacionales afectan nuestra salud y seguridad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“El horario de verano interrumpe los ritmos circadianos naturales del cuerpo y afecta el sueño”, dijo la presidenta de la AASM, Jennifer Martin, psicóloga clínica licenciada, en un comunicado de prensa. “El tiempo estándar brinda una mejor oportunidad para obtener la duración correcta de un sueño reparador de alta calidad de manera regular, lo que mejora nuestra cognición, estado de ánimo, salud cardiovascular y bienestar general”.

Aquí hay un desglose de cómo funciona el horario de verano y la diferencia entre el horario estándar, más lo que dicen los expertos.

LLEGA LA PRIMAVERA: CUÁNDO COMIENZA Y TERMINA EL HORARIO DE VERANO

En Estados Unidos, el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios o mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan.

En 2022, el horario de verano comenzó el 13 de marzo, más de una semana antes del inicio oficial de la primavera. En esa fecha, los habitantes de Illinois adelantaron sus relojes una hora.

Bajo las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, lo que representa una extensión de años anteriores.

Antes de eso, los relojes se habían adelantado el primer domingo de abril y permanecieron así hasta el último domingo de octubre.

Se trata de una tradición adoptada en EEUU hace más de un siglo, aunque dos estados no adoptan la hora de verano. Entérate por qué.

EL IMPULSO PARA HACER QUE EL HORARIO DE VERANO SEA PERMANENTE

A principios de este año, el Senado aprobó por unanimidad una legislación para hacer permanente el horario de verano.

Según Reuters, al menos 30 estados han introducido legislación para acabar con la práctica de cambiar la hora cada año, y el representante Frank Pallone citó un estudio que sugería que el 71 % de los estadounidenses están a favor de acabar con el cambio de hora cada año.

Los partidarios del proyecto de ley, incluido el coautor, el senador Marco Rubio, dijeron que dar a los niños una hora adicional de luz solar después de la escuela permitirá viajes más seguros a casa, más tiempo al aire libre y otros beneficios para la salud. También argumentó que habría beneficios económicos a tal cambio.

Sin embargo, según un artículo de The Hill publicado en julio, el proyecto de ley se topó con un "muro de ladrillos" en la Cámara. “Tenemos muchas otras prioridades, pero no significa que no estemos tratando de trabajar en ello porque no sea una prioridad. Lo estamos”, dijo el representante Pallone, y luego agregó: “Si podemos lograr algo, no sería hasta el otoño”.

¿QUÉ ES LA HORA ESTÁNDAR?

Según el sitio web Time and Date, la hora estándar es la hora local de un país o región cuando no se utiliza el horario de verano.

"Más del 60% de los países del mundo utilizan el horario estándar todo el año", dice el sitio. "Los países restantes usan DST durante los meses de verano, generalmente adelantando los relojes una hora con respecto a la hora estándar".

Según la AASM, es la hora estándar la que se asemeja más al reloj interno de nuestro cuerpo.

"El ciclo diario de luz natural y oscuridad es la señal de tiempo más poderosa para sincronizar el reloj interno de nuestro cuerpo", dice la organización con sede en Illinois. "Cuando recibimos más luz por la mañana y oscuridad por la noche, nuestros cuerpos y la naturaleza están mejor alineados, lo que facilita despertarnos para nuestras actividades diarias y conciliar el sueño por la noche. El horario de verano interrumpe nuestro reloj interno, lo que lleva a la pérdida de sueño y la mala calidad del sueño, que a su vez conducen a consecuencias negativas para la salud".

¿CUAL ES MEJOR? ESTO ES LO QUE DICEN LOS EXPERTOS EN SUEÑO

Si bien la legislación sobre la mesa actualmente es para hacer que el horario de verano sea permanente, la AASM dice que en su lugar se debe adoptar el horario estándar permanente, con una razón para garantizar la seguridad de los viajes diarios por la mañana.

"Para los que viajan por la mañana y los niños que se dirigen a la escuela, las mañanas oscuras causadas por el horario de verano permanente plantean numerosos problemas de seguridad", dice la AASM. "Esto sería especialmente problemático durante los meses de invierno, cuando los días se hacen cada vez más cortos".

"Más oscuridad durante los viajes al trabajo temprano en la mañana también puede contribuir a un mayor riesgo de muertes por accidentes de tráfico, según los estudios", continúa diciendo la organización.

Los expertos en sueño también argumentan que el horario de verano permanente afectaría "desproporcionadamente" a las personas que viven en la parte norte de EEUU.

"Algunas partes de Montana, Dakota del Norte y Michigan no verían el amanecer hasta después de las 9:30 a. m. durante los meses de invierno", dijo la AASM, si el país adoptara el horario de verano permanente.

"Las ciudades más pobladas también se verían afectadas por las mañanas más oscuras: con el horario de verano permanente, el amanecer no ocurriría hasta las 8:20 a. m. en la ciudad de Nueva York en enero. En Los Ángeles, el amanecer en enero sería casi a las 8 a. m., y en Minneapolis, el amanecer sería casi a las 9 a.m.”

Los expertos en sueño de la organización continúan diciendo que los cambios de horario estacionales en general son desfavorables para la salud. Según la AASM, los cambios se han relacionado con un aumento de accidentes cerebrovasculares, ingresos hospitalarios y eventos cardiovasculares.

"Un estudio encontró una reducción en la tasa de eventos cardiovasculares durante el horario estándar en particular, lo que sugiere que los efectos crónicos del horario de verano pueden conducir a un mayor riesgo de problemas de salud adversos en comparación con el horario estándar", dice.

Tal como está, el horario de verano en Illinois no va a ninguna parte. Eso significa que el 6 de noviembre, deberá asegurarse de que sus relojes se atrasen.