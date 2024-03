Peter Navarro, exasesor de Trump, se prepara para ingresar a prisión por desacato al Congreso

MIAMI - El exasesor de Donald Trump, Peter Navarro, quien fue declarado culpable de desacato al Congreso en 2023, se entregará este martes en una instalación de la Oficina Federal de Prisiones en Miami para comenzar a cumplir su sentencia de cuatro meses.

Antes de entregarse, Navarro celebró una conferencia de prensa en el estacionamiento de un centro comercial cerca de las instalaciones. Cerca de un Papa John's, Navarro pronunció un extenso discurso en el que expresó sus quejas contra el gobierno y su procesamiento, presentándose como una víctima de persecución política.

“Caminaré con orgullo hasta allí para cumplir mi condena”, dijo Navarro. "Sacaré fuerzas de esto: Donald John Trump es el candidato".

Navarro, quien estuvo estrechamente involucrado en los intentos de Trump de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 en el período previo al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos, fue declarado culpable de desacato al Congreso por negarse a cumplir con una citación del El comité de la Cámara de Representantes lo investigó el 6 de enero. Le habían ordenado que se entregara a la Oficina de Prisiones a las 2 p.m. ET el martes.

Cuando se le preguntó si había hablado con Trump antes de su encarcelamiento, Navarro reclamó “privilegio ejecutivo” en sus conversaciones con Trump, quien actualmente no es presidente de Estados Unidos.

“Voy a reclamar privilegio ejecutivo sobre las conversaciones de Donald Trump”, dijo Navarro a los periodistas, refiriéndose a las conversaciones que tuvo con Trump, quien dejó de ser el jefe del poder ejecutivo hace más de tres años, el 20 de enero de 2021.

Su entrega se produce horas después de que la Corte Suprema rechazara su solicitud de indulto en el último momento. La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C., dictaminó que Navarro "no había demostrado que su apelación presente cuestiones sustanciales de derecho o de hecho que puedan resultar en una revocación, un nuevo juicio, una sentencia que no incluya una pena de prisión o una pena de prisión reducida que sea inferior al tiempo ya cumplido más la duración prevista del proceso de apelación".

El comité del 6 de enero de la Cámara citó a Navarro en febrero de 2022, pero él se negó a proporcionar documentos o testimonios, haciendo un amplio reclamo de privilegio ejecutivo. Pero como señaló el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, el tribunal federal de apelaciones dictaminó que Navarro no podía simplemente ignorar al Congreso por completo y "todavía estaba obligado a comparecer ante el Congreso y responder preguntas en busca de información fuera del alcance del privilegio afirmado".

El juez de distrito estadounidense Amit Mehta dijo en la sentencia de Navarro en enero que él "no era una víctima", a pesar de sus afirmaciones.

"No eres objeto de un procesamiento político, no lo eres", dijo Mehta. "Has recibido todos los procesos que te corresponden".