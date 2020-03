Gobernador de California decreta cuarentena para los 40 millones de residentes del estado

SACRAMENTO, California - El gobernador de California Gavin Newsom ordenó a los 40 millones de habitantes del estado permanecer en casa, restringiendo traslados no esenciales para controlar la propagación del virus que amenaza con rebasar el sistema de salud de la entidad.

“Este es un momento en que necesitamos tomar decisiones difíciles”, declaró Newsom. “Debemos darnos cuenta de la realidad”, dijo.

La medida se dio a conocer después de que condados y comunidades que abarcan casi la mitad de la población estatal ya habían implementado órdenes similares.

Las personas podrán salir de sus casas para caminar o ejercitarse, y para labores esenciales como comprar alimentos y buscar atención médica. Los restaurantes harán entregas de comida a domicilio.

¿Cuánto tiempo nos quedaremos en casa? La orden entró en vigencia el jueves 19 de marzo de 2020. La orden está vigente hasta nuevo aviso.

¿Que puedo hacer? ¿Qué está abierto? Los servicios esenciales permanecerán abiertos, tales como:

Gasolineras

Farmacias

Alimentos: supermercados, mercados de agricultores, bancos de alimentos, tiendas de conveniencia, restaurantes de comida para llevar

Bancos

Lavanderías / servicios de lavandería

Oficinas esenciales del gobierno estatal y local también permanecerán abiertas, incluidas las fuerzas del orden y las oficinas que brindan programas y servicios gubernamentales.



¿Qué está cerrado?

Restaurantes para cenar

Bares y discotecas

Lugares de entretenimiento

Gimnasios

Eventos públicos y reuniones

Centros de convenciones

COVID-19 en California en números:

A partir del 18 de marzo de 2020, 6 p.m. hora de verano del Pacífico, hay un total de 675 casos positivos y 16 muertes en California (incluido un residente que no es de California). Este total no incluye a los pasajeros del crucero Grand Princess actualmente atracado en Oakland.

Edades de los casos positivos confirmados:

Edad 0-17: 13 casos

Edad 18-64: 448 casos

Edad 65+: 209 casos

Desconocido: 5 casos

24 - Casos de pruebas positivas relacionadas con vuelos de repatriación federales675 - Casos no relacionados con vuelos de repatriación

97 - Viajes relacionados

92 - Persona a persona adquirida

181 - Adquirida por la comunidad

281 - Bajo investigación

Horas antes, Newsom pidió al presidente Donald Trump que despliegue un buque médico de la Marina para ayudar al estado a expandir su capacidad de atención médica, y advirtió que más de la mitad de los habitantes del estado podrían contraer el nuevo coronavirus.

En una carta con fecha del miércoles, Newsom solicitó al mandatario que envíe el buque médico USNS Mercy al puerto de Los Ángeles para ser utilizado hasta el 1 de septiembre. California ha brindado ayuda desproporcionada a personas que regresan al país desde el extranjero y necesita la embarcación para ayudar a “descomprimir” su sistema de salud mientras aumenta la tasa de infección, escribió Newsom. El barco se encuentra atracado en San Diego.

Newsom dijo que las tasas de infección se duplican cada cuatro días en algunas partes del estado, y emitió un sombrío pronóstico de que el 56% de la población de California podría contraer el virus dentro de las próximas ocho semanas.

Posteriormente, su portavoz confirmó que la cifra no toma en cuenta las agresivas labores de mitigación que se realizan actualmente en toda la entidad. Muchos grandes condados ya habían emitido órdenes de quedarse en interiores con el objetivo de mantener a los californianos confinados en sus casas, y Newsom había instruido el cierre de bares, gimnasios y otros puntos de reunión en todo el estado.

“Esta proyección demuestra por qué es tan importante que los californianos implementen acciones para frenar la propagación de la enfermedad, y estas labores de mitigación no se consideraron en esta proyección”, dijo el portavoz Nathan Click en una declaración vía email.

La misiva de Newsom a Trump indicó que 25.5 millones de personas podrían contagiarse. Pero el estimado de población estatal es de poco menos de 40 millones, lo que significa que el 56% podría ser una cifra más cercana a los 22.4 millones de habitantes. La oficina del gobernador no respondió a preguntas sobre estos cálculos ni ofreció una predicción que tome en cuenta las labores para contener la propagación de la infección.