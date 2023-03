Juez decide sobre propiedad de embriones humanos congelados basado en una ley de la esclavitud

Los embriones humanos congelados pueden ser considerados propiedad o “bienes”, según el fallo de un juez, quien basó su decisión en parte en una ley del Siglo XIX que gobernaba el tratamiento de esclavos.

Según reporta NBC Bay Area, la opinión preliminar del juez del Distrito del condado Fairfax, en Virginia, Richard Gardiner, en el marco de una larga disputa entre una pareja divorciada, es criticada por algunos por inmiscuirse, equivocadamente, en un tiempo en la historia de Virginia cuando era permitido ser dueños de seres humanos.

“Es repulsivo y moralmente repugnante”, dijo Susan Crokin, una abogada y profesora en el Instituto Kennedy de la Universidad de Georgetown.

EL CASO SE ORIGINÓ EN UNA CORTE DE DISTRITO EN VIRGINIA

Solomon Ashby, presidente de Old Dominion Bar Association, una organización que agrupa a abogados de raza negra, dijo que el fallo es problemático.

“Me gustaría pensar que el estrado judicial y la asociación estarían buscando precedentes meas modernos”, dijo.

Inicialmente, el juez Gardiner estuvo del lado de Jason Heidemann. La ley en este caso gobierna cómo dividir propiedades y bienes inmuebles. El juez falló que porque los embriones no pueden ser comprados o vendidos, no podían ser considerados como tal por lo que Honeyhline Heidemann no tuvo un recurso bajo la ley para reclamar su custodia.

Pero después que el abogado de la exesposa, Adam Kronefld, le pidió al juez que reconsidere, Gardiner realizó una investigación profunda sobre la historia de la ley. Y se encontró con que antes de la Guerra Civil, también se aplicaba a esclavos. El juez investigó viejos fallos que gobernaban las disputas por custodia de esclavos, y dijo que halló paralelismos que lo obligaron a reconsiderar si la ley debe aplicarse a embriones.

En una parte separada de su opinión, Gardiner dijo que erró cuando inicialmente dijo que los embriones no se pueden vender.

“Y como no hay prohibición en la venta de embriones humanos, ellos pueden ser valuados y vendidos, y así, pueden ser considerados “bienes”, escribió.