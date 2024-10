Clientes de Bank of America reportan problemas para acceder a sus cuentas en Chicago y otras ciudades

Los usuarios de Bank of America en Chicago y en otras sucursales alrededor de Estados Unidos informaron el miércoles sobre problemas para acceder a sus cuentas bancarias móviles y en línea.

Después de iniciar sesión, algunos usuarios recibieron un mensaje que indicaba que algunas cuentas y saldos no estaban disponibles temporalmente. Varios clientes dejaron comentarios en la página de Facebook de Bank of America indicando que estaban teniendo problemas para acceder a sus cuentas.

Incluso, algunos informaron haber visto un saldo de cero dólares en sus cuentas.

El sitio web DownDetector informó de un aumento drástico de las interrupciones el miércoles por la mañana. El sitio de seguimiento de interrupciones recibió decenas de miles de informes de interrupciones de los usuarios a media mañana.

Usuarios de Nueva York, Seattle, Los Ángeles y otras ciudades también reportaron problemas.

Nuestra estación hermana Telemundo 52 en Los Ángeles se ha puesto en contacto con Bank of America para solicitar comentarios, per hasta el momento no ha obtenido respuesta. Los detalles sobre la causa de la interrupción no estaban disponibles de inmediato.