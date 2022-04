Fiscal de Texas rechaza súplicas para detener ejecución de Melissa Lucio

Los miembros de un comité de la Cámara de Representantes de Texas presionaron repetidamente el martes a un fiscal para que use su autoridad para detener la ejecución el 27 de abril de Melissa Lucio, una mujer hispana cuya condena está siendo cuestionada en medio de crecientes dudas sobre si golpeó fatalmente a su hija de 2 años.

Pero durante una audiencia a veces polémica, el fiscal de distrito del condado Cameron, Luis Sáenz, inicialmente se resistió a las llamadas de los legisladores para que le pidiera a un juez que revocara la sentencia de muerte de Lucio, sugiriendo al principio que no tenía el poder para hacerlo, y luego diciendo que no había ninguna razón legal para que él actuara ya que varios tribunales de apelaciones todavía están considerando solicitudes en su caso. Más tarde, declaró que creía que se detendría la ejecución.

“Creo que (la Corte de Apelaciones Penales de Texas) emitirá una suspensión y esa es la forma en que funciona el sistema”, dijo Sáenz.

Pero los legisladores del Comité de Estudio Interino sobre la Reforma de la Justicia Penal expresaron su frustración durante la reunión en Austin porque Sáenz no “pulsó el botón de pausa” él mismo.

“Para mí, lavarse las manos para tomar esta decisión es muy impactante”, dijo el representante estatal Jeff Leach, presidente del comité.

Sáenz respondió diciendo que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de los abogados de Lucio de que había nueva evidencia que la exoneraría.

“No me estoy lavando las manos con esto. Estoy lidiando con eso y hay decisiones difíciles que tomar. No estás de acuerdo conmigo, pero eso no significa que me esté lavando las manos”, dijo Sáenz.

Sáenz dijo más tarde que si un tribunal de apelaciones no tomaba medidas para detener la ejecución de Lucio, trabajaría para retrasarla para que se pudieran revisar los diversos reclamos legales pendientes en el caso.

El representante estatal Joe Moody dijo que creía que si hay errores en un caso, “es el deber y la responsabilidad moral de un fiscal corregir esos errores”.

Pero Sáenz no estuvo de acuerdo y dijo que los tribunales "citas a los errores, no a mí".

La audiencia del martes estuvo dirigida por Leach y Moody, quienes forman parte de un grupo bipartidista de más de 80 miembros de la Cámara de Representantes de Texas que están preocupados por el caso de Lucio y creen que nuevas pruebas muestran que ella no golpeó fatalmente a su hija Mariah en 2007 en la ciudad de Harlingen, en el sur de Texas.

El mes pasado, los legisladores enviaron una carta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado y al gobernador Greg Abbott pidiéndoles que concedan una suspensión de la ejecución o conmuten su sentencia.

Leach y Moody estaban entre un grupo de siete legisladores que la semana pasada visitaron a Lucio en el corredor de la muerte de mujeres en Gatesville, Texas.

Un grupo de legisladores bipartidistas de Texas visitó a Melissa Lucio, la reclusa que está en el corredor de la muerte y cuya ejecución están tratando de detener.

Los fiscales han sostenido que Mariah fue víctima de abuso infantil ya que su cuerpo estaba cubierto de moretones. Un médico forense testificó que Mariah murió de un golpe en la cabeza. Las autoridades dicen que Lucio tenía antecedentes de abuso de drogas y en ocasiones había perdido la custodia de algunos de sus 14 hijos.

Pero los abogados de Lucio dicen que los miembros del jurado nunca escucharon pruebas forenses que hubieran explicado que las diversas lesiones de Mariah en realidad fueron causadas por una caída por una escalera empinada. También dicen que a Lucio no se le permitió presentar evidencia que cuestionara la validez de su confesión, que alegan fue dada bajo coacción después de horas de incesante interrogatorio.

Varios miembros del jurado de su juicio también han expresado dudas sobre su condena.

Uno de esos jurados, Johnny Galvan Jr., compareció ante el comité. En una declaración que fue leída por su hija, Galván dijo que creía que los abogados de Lucio no presentaron evidencia pertinente en su caso y se sintió presionado por otros miembros del jurado para sentenciarla a muerte.

“Me atormentará la ejecución de la Sra. Lucio si sigue adelante”, dijo Galván.

El martes temprano, los abogados de Lucio anunciaron que un quinto miembro del jurado cuestionó la condena. Un jurado suplente también ha expresado dudas.

“Creo que la Sra. Lucio merece un nuevo juicio y que un nuevo jurado escuche esta evidencia. Sabiendo lo que sé ahora, no creo que deba ser ejecutada”, dijo Melissa Quintanilla, la presidenta del jurado, en una declaración jurada.

Sáenz dijo que su oficina se había comunicado con los otros siete miembros del jurado que sentenciaron a Lucio y que seis de ellos no habían cambiado de opinión mientras que el séptimo había muerto.

Después de la reunión del comité, Sonya Alvarez, una de las hermanas de Lucio, dijo que su familia se sintió alentada después de escuchar a Sáenz decir que detendría la ejecución si los tribunales no actuaban.

“Solo tenemos la esperanza… de que hará lo correcto y permitirá que se presente esta nueva evidencia”, dijo Álvarez.

Lucio, de 52 años, sería la primera latina ejecutada en Texas y la primera mujer desde 2014. Solo 17 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde que la Corte Suprema levantó la prohibición de la pena de muerte en 1976, la más reciente en enero de 2021.