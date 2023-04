Familia de joven madre asesinada presuntamente por un oficial escolar alcanza un acuerdo de $13 millones

El Distrito Escolar de Long Beach (LBUSD, por sus siglas en inglés), en el sur de California, llegó a un acuerdo histórico el martes por el tiroteo mortal de una joven madre presuntamente por parte de un oficial de seguridad escolar.

Mona Rodríguez, de 18 años, fue asesinada en 2021. Su familia, que recibió $13 millones por esta tragedia, realizó una conferencia de prensa el martes.

Durante la conferencia, los abogados de la familia publicaron un video del incidente que muestra lo que que sucedió en septiembre de 2021 cerca de la escuela secundaria Millikan.

Se puede ver al que parece ser el oficial de seguridad escolar Eddie González disparando al automóvil en el que Mona Rodríguez era pasajera.

Rodríguez murió unos días después del tiroteo.

El Distrito Escolar de Long Beach despidió a González poco después y el hombre está acusado de su asesinato.

Los abogados de la familia de Rodríguez argumentan que González nunca fue debidamente capacitado o investigado por el distrito escolar y no debió ser contratado.

“Ciertamente fallaron en todo lo posible. Fueron honestos”, dijo Arnoldo Casillas, abogado de la familia.

La escuela hizo una declaración previamente:

“El distrito escolar y sus aseguradoras han estado en negociaciones sobre un acuerdo, pero debido a que no hemos visto ni ratificado un acuerdo, no podemos discutir los detalles. Acuerdos como estos incluyen lenguaje de que no hay admisión de responsabilidad por parte del distrito. Sin embargo, nuevamente compartimos nuestras más sinceras condolencias con todos los que se vieron afectados por este terrible evento”.

González, quien fue despedido por el LBUSD aproximadamente una semana después de presuntamente dispararle a Rodríguez en la cabeza el 27 de septiembre mientras estaba sentada dentro de un automóvil en movimiento, fue acusado de su asesinato un mes después.

González hizo su primera comparecencia ante el tribunal dos días después del incidente, y se ordenó que permaneciera encarcelado bajo una fianza de $2 millones.

Mona Rodríguez dejó a un hijo pequeño que tenía solo cinco meses en el momento de su muerte.

González se declaró no culpable y está a la espera de juicio.