Identifican al sospechoso del tiroteo mortal en iglesia de California

Las autoridades identificaron al hombre sospechoso de abrir fuego dentro de una iglesia del Condado de Orange, matando a una persona e hiriendo a cinco, como un hombre de Las Vegas de 68 años.

En un tuit el lunes por la mañana, el Departamento del Alguacil del Condado de Orange dijo que David Chou fue arrestado y fichado por un delito grave de asesinato y cinco delitos graves de intento de asesinato.

Una persona murió y cinco resultaron heridas, cuatro de gravedad, en el tiroteo del domingo por la tarde en la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en la ciudad de Laguna Woods.

La tragedia podría haber sido peor si no hubiera sido por las rápidas acciones de las personas reunidas en la iglesia para un almuerzo que siguió al servicio de la mañana.

“Creemos que un grupo de feligreses lo detuvo, le ataron las piernas con un cable de extensión y le confiscaron al menos dos armas”, dijo el alguacil del condado de Orange, Jeff Hallock. “Ese grupo de feligreses mostró lo que creemos que es un heroísmo y una valentía excepcionales al intervenir para detener al sospechoso. Sin duda, previnieron lesiones y muertes adicionales”.

En la iglesia había entre 30 y 40 personas. No quedó claro de inmediato cuántas personas intervinieron para detener al tirador.

El autor del tiroteo fue detenido por los feligreses hasta que llegaron los agentes, dijo el alguacil. Se recuperaron dos pistolas, dijeron las autoridades.

Un hombre murió en el lugar y una quinta persona herida sufrió heridas leves, dijeron las autoridades. Todas las víctimas eran adultos.

“Por favor, mantengan en sus oraciones a los líderes de la congregación taiwanesa y de Ginebra mientras cuidan a los traumatizados por este tiroteo”, dijo Tom Cramer, del presbiterio, en un comunicado en Facebook.

Respondieron agentes federales del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El FBI también envió agentes a la escena para ayudar al sheriff.

El tiroteo se produjo un día después de que un hombre de 18 años matara a tiros a 10 personas en un supermercado en Buffalo, Nueva York.

