Cinco años después del huracán María, la red eléctrica de Puerto Rico sigue siendo costosa y poco confiable

Cuando el huracán Fiona azotó a Puerto Rico en septiembre, Felipe Pérez estaba listo.

Pérez, propietario de la cadena local de tiendas de sándwiches, El Mesón, equipó sus locales independientes con generadores de energía y tanques de agua en caso de un apagón prolongado como el que siguió al huracán María, la devastadora tormenta que asoló la isla en 2017.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Su negocio fue uno de los afortunados. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar durante semanas después del paso del huracán Fiona. E incluso para algunas empresas que recuperaron rápidamente la electricidad, "el costo de operación era tan alto que preferían cerrar", dijo Pérez.

El estado de la red eléctrica de Puerto Rico ha sido un punto delicado para muchas empresas y residentes de la isla, lo que ha provocado una reacción violenta contra Luma Energy, la compañía contratada para operar y mejorar la red después del huracán María.

LA TOMA DE CONTROL DE LUMA

Luma Energy asumió oficialmente el control de la red eléctrica de la isla en junio de 2021 para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, o AEE. La empresa, una empresa conjunta entre Quanta Services, con sede en Houston, y ATCO, con sede en Calgary, se encargó de operar, mantener y modernizar la destartalada red de la isla.

Tuvo un comienzo difícil.

Un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero encontró que, en los primeros dos meses de operación de Luma en la isla, Puerto Rico experimentó "tiempos de restauración más largos, fluctuaciones de voltaje y un servicio al cliente deficiente".

Las mejoras desde entonces parecen haber tardado en llegar, y los cortes de energía se convirtieron en la norma incluso antes del huracán Fiona, según los residentes y los informes de los medios, lo que aparentemente generó una creciente insatisfacción con Luma. En septiembre, un residente de Puerto Rico le dijo a la estación local de noticias WAPA TV: "Aquí, soplas una vela de cumpleaños y se va la luz".

"Desde [el huracán] María, básicamente volvieron a tender los cables, repararon algunas de las estaciones de transferencia y el sistema de generación básico sigue siendo el mismo", dijo Tom Sanzillo, director de análisis financiero de IEEFA. "Eso significa que no estamos en ninguna parte, y nada se ha invertido fundamentalmente en la red".

Utilizarán la misma fórmula de LUMA Energy, mientras advierten que el efecto se reflejará en la factura.

Los residentes de la isla también han protestado por los servicios de Luma. En julio, unos dos meses antes de que el huracán Fiona azotara a Puerto Rico, cientos de residentes marcharon hacia la casa del gobernador Pedro Pierluisi en el Viejo San Juan, exigiendo la cancelación del contrato con Luma.

Pierluisi dijo al diario local El Nuevo Día que le pidió a Luma que hiciera algunos cambios en la gerencia para que la empresa pudiera manejar mejor la situación. Luma no hizo comentarios sobre esas alegaciones, pero dijo que la red, que atiende a más de 1.4 millones de clientes, había sido mal administrada durante décadas por su predecesor, la AEE, y que "los más de 3,000 hombres y mujeres de LUMA están enfocados en restaurar electricidad a todos los clientes afectados por el huracán Fiona de categoría 1 y construyendo y transformando el sistema eléctrico para el futuro".

"Cuando asumimos el control hace unos 16 meses, la situación de la red eléctrica era un 60 % peor que la peor empresa de servicios públicos del cuarto cuartil del país", dijo Shay Bahramirad, vicepresidente senior de gestión de activos de ingeniería y programas de capital de Luma Energy.

Bahramirad dijo que, en esos 16 meses, la frecuencia de los cortes de energía se redujo en un 30% a 7.6 por año desde alrededor de 10.6 por cliente. La compañía también dijo el 10 de octubre que se había restablecido la energía al 99% de los clientes afectados por el huracán Fiona. Después del huracán María, algunas partes de la isla quedaron sin electricidad durante aproximadamente un año.

Mientras, la Utier alega que se debe a una justificación para privatizar las plantas.

ALTOS COSTOS DE ELECTRICIDAD

Pero si bien la mayor parte de la isla puede recuperar la energía, los clientes aún deben lidiar con los altos costos de energía paralizantes.

Los datos de la Administración de Información Energética de EEUU muestran que los clientes comerciales en Puerto Rico pagan en promedio 29.4 centavos por kilovatio hora a partir de junio de 2022. Eso es más del doble del promedio estadounidense de 12.9 centavos por kWh. Los clientes residenciales, por su parte, pagan en promedio 27.68 centavos por kWh, mientras que el promedio de EEUU ronda los 15 centavos por kWh.

Bahramirad de Luma dijo que la compañía "no tiene nada que ver con el aumento de los costos de la electricidad", y agregó que esto se debe principalmente a los mayores costos de la energía en todo el mundo. Los precios de la energía se han disparado este año en parte debido a la invasión rusa en Ucrania.

Pero Sanzillo de IEEFA cree que esta disparidad podría haberse mitigado al menos mediante mejoras en la infraestructura de la red.

¿Cuán confiables son las estadísticas de LUMA Energy? Aquí detalles.

“Si hubiera cambiado una cantidad considerable del sistema, aún tendría precios altos, no puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero al menos se habría amortiguado un poco”, dijo Sanzillo.

Pérez, de El Mesón, dijo que aún no ha recibido la factura eléctrica de septiembre, pero que no pagaría "la electricidad que no se consumió".

Todo esto ocurre mientras la economía de Puerto Rico lucha por recuperarse. Los datos de FactSet muestran que el PIB real de Puerto Rico ha caído en nueve de los últimos 10 años. Además de eso, la población de Puerto Rico cayó un 11.8 % entre 2010 y 2020, mientras que la población general de EEUU creció un 7.4 % en ese tiempo, según datos de la Oficina del Censo.

“El éxodo ha sido tremendo, especialmente entre [los adultos jóvenes]”, dijo Pérez. “La isla necesita jóvenes que puedan asumir roles de liderazgo en la isla”.