Buenos samaritanos extienden su mano a vendedor ambulante asaltado por $2,000

Buenos samaritanos extendieron bondadosamente el domingo en el sur de Los Ángeles apoyo a un vendedor ambulante que fue asaltado de sus ahorros que había acumulado para obtener un apartamento para él y su hija.

José Carbajal estaba emocionalmente agradecido a las personas que llegaron el domingo a comprarle camisetas y le donaron dinero después de que circulara en las redes sociales un video del robo que sufrió por cinco hombres enmascarados. El padre soltero fue asaltado el sábado cerca de la intersección de Manchester Avenue y Broadway, donde los ladrones se llevaron todos sus ahorros, pasaporte y matrícula del vehículo.

"[El apoyo] me hace sentir bien, me hace sentir que la comunidad de Los Ángeles y el apoyo es algo muy bonito y me da un poquito de fortuitas", dijo Carbajal.

Carbajal dijo que los ladrones se llevaron más de $2,000, dinero que iba a usar como depósito para un apartamento. Dice que él y su hija de 8 años, que tiene autismo, han estado viviendo en una habitación de un motel durante los últimos meses.

“Emocionalmente, pues, me siento triste, pero con ganas de seguir trabajando para sacar a mi hijita [adelante],” dijo el vendedor.

Jessica Crummie, que vive en el área del sur de Los Ángeles, dijo que vio el video del robo y le rompió el corazón.

“Lo hemos visto en Instagram y mi hija también tiene autismo”, dijo Crummie. “Venimos de una organización que se llama Sisters of Watts, en lo que hacemos mucho por nuestra comunidad. Me conmovió ver eso. La gente aquí está tratando de recaudar dinero para su familia y ya sabes, simplemente no tiene sentido [el robo]”.

La hija de Crummie saludó a la hija de Carbajal con un abrazo, haciendo llorar al vendedor. Otro buen samaritano dijo que condujo desde el área noreste de Los Ángeles para mostrar su apoyo a la pequeña familia.

“Me sentí mal por él también, porque tengo un hijo que también es autista”, dijo Julio Díaz. “Y ver eso y que ella pase por eso, es bastante malo. Imaginé si fuera mi hijo, lo traumático que habría sido para él. Solo quería mostrar mi apoyo. También soy padre soltero. Lo siento. No les deseo nada más que lo mejor. Solo quería mostrarles un poco de cariño, eso es todo”.

Por ahora, Carbajal dijo que seguirá trabajando y ahorrando para adquirir un departamento. Agregó que un activista local se acercó a él para ayudarlo a crear una cuenta GoFundMe para ayudarle a reponer sus ahorros.