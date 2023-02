Amplían nacionalmente el retiro de lotes del protector solar “Banana Boat” por presencia de benceno

Se ha ampliado un retiro a nivel nacional del protector solar Banana Boat porque se encontraron rastros de benceno en un lote adicional, anunció el fabricante.

El retiro voluntario de Banana Boat Hair & Scalp Sunscreen Spray SPF 30 originalmente abarcaba tres lotes, según Edgewell Personal Care Company. Ahora hay cuatro en total.

Según un anuncio actualizado de la compañía, el spray para el cabello y el cuero cabelludo SPF 30 Banana Boat retirado del mercado está empacado en latas de aerosol. Una revisión interna encontró que las muestras del aerosol contenían trazas de benceno.

La compañía dijo que aunque el benceno no es un ingrediente que se encuentra en ningún producto de Banana Boat, se encontraron niveles inesperados de la sustancia química en el propulsor que rocía el protector solar fuera de la lata.

El benceno, que está clasificado como carcinógeno humano, se encuentra a menudo en el humo del cigarrillo y en la gasolina, según el Instituto Nacional del Cáncer. La exposición al benceno, que puede ocurrir por inhalación, por vía oral oa través de la piel, puede causar cánceres como leucemia, cáncer de sangre en la médula ósea y trastornos de la sangre que pueden poner en peligro la vida.

Los productos retirados se distribuyeron en los Estados Unidos a través de minoristas y en línea.

Se alienta a los consumidores a que dejen de usar el producto retirado y lo desechen de inmediato de manera apropiada.

Edgewell no ha recibido ningún informe de reacciones adversas relacionadas con este retiro y ha notificado a los minoristas que retiren los productos retirados restantes de sus estantes. Si bien no se espera que la exposición al benceno en los productos retirados cause consecuencias adversas para la salud, se recomienda que los consumidores se comuniquen con su médico o proveedor de atención médica si tienen alguna pregunta, inquietud o han experimentado algún problema relacionado con el uso de estos productos de protección solar en aerosol.

Banana Boat también ofrece reembolsos a los consumidores que compraron un producto con uno de los códigos de lote que se encuentran en la parte inferior de la lata, como se indica a continuación:

UPC DESCRIPTION Lot Code Expiration Size 0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 20016AF December 2022 6 oz 0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 20084BF February 2023 6 oz 0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 21139AF April 2024 6 oz 0-79656-04041-8 Banana Boat Hair & Scalp Spray SPF 30 20301CF September 2023 6 oz

El lote que se agregó es el código de lote 20301CF con fecha de vencimiento de septiembre de 2023.

También se han retirado otros protectores solares y productos personales como resultado de la presencia de benceno en el último año, como Old Spice y Johnson & Johnson.

Quienes tengan preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con Edgewell Personal Care al 1-888-686-3988 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. ET.

Los consumidores también pueden visitar www.bananaboat.com para obtener más información y saber cómo recibir reembolsos por productos elegibles.

