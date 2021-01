“Halla el fraude”: Trump habría presionado en una llamada a investigador de elecciones de Georgia

ATLANTA - Mientras los funcionarios electorales en Georgia verificaban firmas en sobres de votantes ausentes en un condado metropolitano de Atlanta, el presidente Donald Trump presionó a un investigador principal para que "encontrara el fraude" y dijo que convertiría al investigador en un héroe nacional.

La llamada fue reportada por primera vez por The Washington Post. El subsecretario de Estado de Georgia, Jordan Fuchs, confirmó a NBC News que la llamada se realizó.

La llamada de diciembre, descrita por una persona familiarizada con ella que habló bajo condición de anonimato para describir la naturaleza sensible de la discusión, es un eslabón más en la cadena de la extraordinaria campaña de presión emprendida por Trump sobre los funcionarios estatales mientras buscaba para anular los resultados de las elecciones de noviembre, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Es una de al menos tres llamadas telefónicas, realizadas en el transcurso de un mes entre principios de diciembre y principios de enero, donde Trump buscó la ayuda de funcionarios de alto nivel de Georgia para subvertir las elecciones, solo para ser rechazado en cada ocasión.

Trump perdió ante Biden en Georgia por 11,779 votos.

La llamada al investigador precedió a la llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, del 2 de enero, donde pidió a los funcionarios electorales que "encontraran" suficientes votos para anular la victoria de Biden en el estado. Ocurrió cuando los funcionarios electorales realizaban una auditoría de las firmas en los sobres de las papeletas de voto en ausencia en el condado de Cobb.

La auditoría, que revisó más de 15,000 firmas, no encontró casos de fraude. La Oficina de Investigación de Georgia ayudó a realizar la auditoría de firmas.

Trump y sus aliados han hecho durante meses afirmaciones falsas sobre el proceso de verificación de firmas de Georgia para las papeletas de voto en ausencia y sobre los resultados de las elecciones de noviembre. Entre otras cosas, exigieron una auditoría de las coincidencias de firmas.

La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato. La llamada fue reportada por primera vez el sábado por The Washington Post, que dijo que retenía el nombre del investigador, que no respondió a las solicitudes de comentarios, debido al riesgo de amenazas y acoso dirigidos a funcionarios electorales.

El presidente ventiló sus críticas por los resultados electorales del 3 de noviembre.

Varios funcionarios electorales de todo el país y el exfiscal general de Trump, William Barr, han dicho que no hubo un fraude generalizado en las elecciones. Raffensperger y otros funcionarios en Georgia han disputado repetidamente las afirmaciones falsas de Trump sobre las elecciones y dijeron que se llevaron a cabo de manera libre y justa.

El Congreso certificó la victoria del Colegio Electoral de Biden el jueves temprano, horas después de que una violenta multitud de alborotadores a favor de Trump irrumpieron en el Capitolio.

Durante otra llamada a principios de diciembre, Trump presionó al gobernador de Georgia, Brian Kemp, para que ordenara una sesión especial de la legislatura estatal para revertir la victoria de Biden. Kemp se negó.

Trump arremetió repetidamente contra Raffensperger y Kemp, ambos compañeros republicanos, y otros que consideró que se interponían en su camino para revertir su derrota electoral.

En la llamada de la semana pasada con Raffensperger, Trump instó al secretario de estado a cambiar los resultados certificados. “Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos ”, dijo Trump. "Porque ganamos el estado".

Raffensperger dijo en respuesta: “Presidente Trump, hemos tenido varias demandas y hemos tenido que responder ante los tribunales a las demandas y los argumentos. No estamos de acuerdo en que hayas ganado ".

Los expertos legales dijeron que la llamada generó preguntas sobre posibles violaciones de la ley electoral por parte de Trump, y varios demócratas en el estado han pedido que se abra una investigación.