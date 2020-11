Underwood y Oberweis siguen en lucha cerrada por ganar el Distrito 14

La disputa por el distrito 14 del Congreso de Illinois entre la representante Lauren Underwood, demócrata, y su retador republicano Jim Oberweis, permanece aún muy cerrada para proyectar algún ganador mientras Underwood mantiene una ligera ventaja a pesar del intento de Oberweis de reclamar la victoria el día después de las elecciones, mientras se seguían contando los votos.

Underwood aventajaba a Oberweis por 1,089 votos hasta el lunes por la tarde, obteniendo 192,472 votos versus 191,383 con el 99% de los votos contados, según NBC News. Eso equivalía a una ventaja del 50,1% de los votos frente al 49,9%.

Los funcionarios electorales de Illinois dijeron el lunes que han llegado más de 344,000 boletas por correo, pero que aún no se han contado todas, mientras que la cantidad de boletas por correo aún no devueltas asciende a más de 318,000.

Las boletas que tienen matasellos del día de las elecciones del 3 de noviembre pueden contarse legalmente si llegan dentro de dos semanas, antes del 17 de noviembre. La Junta de Elecciones del Estado de Illinois también dijo que hasta el lunes por la mañana no se habían contado más de 46,000 boletas provisionales.

Miles de esas boletas que aún no se han tabulado provienen de votantes en los condados dentro del Distrito 14: los condados de Lake, McHenry, Kane, Kendall, DeKalb, Will y DuPage. Si bien el distrito abarca principalmente los condados de McHenry y Kane, el condado de Lake tenía el mayor número de boletas devueltas pero no contadas hasta el lunes, con casi 69,000, con más de 40,000 boletas aún no recibidas.

El número de papeletas aún sin contar o sin contar, combinado con el estrecho margen que separa a los dos candidatos, dificulta la proyección en la contienda.

Aún así, Oberweis declaró la victoria el miércoles, menos de 24 horas después del cierre de las urnas cuando tenía una ventaja de aproximadamente 1,300 votos.

"Parece que hemos ganado una campaña muy reñida", dijo Oberweis en un video que publicó en Facebook, afirmando que "prevaleció" y afirmando sin pruebas que quedaban "sólo un puñado" de boletas por contar.

La campaña de Underwood rechazó esa afirmación, cuestionando su primera afirmación de victoria.

"Jim Oberweis no puede decidir estas elecciones: los votantes sí", dijo la portavoz de Underwood, Andra Belknap, en un comunicado. “Aún quedan miles de votos por contabilizar. Agradecemos a cada votante que hizo oír su voz, y nuestros secretarios del condado y funcionarios electorales deben contar cada boleta de la manera más rápida y transparente posible. Según los datos disponibles públicamente, seguimos confiando en que una vez que se cuenten las boletas, esta contienda reflejará que los votantes han reelegido a la congresista Lauren Underwood ".

En un video publicado en las redes sociales el jueves, Underwood dijo que su campaña creía que la mayoría de las boletas pendientes estaban a su favor, y agregó: "Me siento segura de los resultados y no puedo esperar a celebrar con ustedes pronto".

Durante mucho tiempo se consideró que la carrera del distrito 14 sería una de las más polémicas de Illinois. En 2018, los demócratas consideraron al distrito como una posibilidad remota de recuperación en su intento por recobrar la Cámara. Underwood derrocó al titular republicano con un resultado sorpresa, ganando por 5 puntos en el campo de batalla suburbano altamente competitivo.

Ella es la primera afroamericana, la primera mujer y la primera millennial en representar al distrito de mayoría blanca. A los 32 años, cuando se juramentó, también hizo historia al convertirse en la mujer negra más joven en servir en la Cámara Baja.

El distrito fue durante mucho tiempo un bastión republicano, representado de 1987 a 2007 por Dennis Hastert, el presidente republicano de la Cámara de Representantes con más años de servicio que luego cumplió una sentencia de prisión en relación con un plan de dinero para ocultar su historial de abuso sexual de menores.

El presidente Donald Trump ganó el distrito por 4 puntos en 2016 y quedó por debajo del margen de victoria de 10 puntos de Mitt Romney cuatro años antes.