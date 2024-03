¿Estará Trump en la boleta electoral de Illinois? Lo que hay que saber tras el fallo del Tribunal Supremo

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión el lunes sobre si el nombre del expresidente Donald Trump puede aparecer en las boletas primarias presidenciales de 2024, pero ¿qué significará eso para Illinois después de que un juez del condado de Cook dictaminó la semana pasada que su nombre debería ser eliminado?

El fallo de Illinois, que se sumó a otros intentos de eliminar el nombre del expresidente republicano debido a violaciones de la “cláusula de insurrección” de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dependió de la decisión del tribunal.

He aquí un vistazo a lo que significa para Illinois y otros estados:

¿Qué dictaminó la Corte Suprema?

Los jueces dictaminaron un día antes de las primarias del Súper Martes que los estados, sin una acción previa del Congreso, no pueden invocar una disposición constitucional posterior a la Guerra Civil para impedir que los candidatos presidenciales aparezcan en las boletas.

Trump había sido expulsado de las urnas en Colorado, Maine e Illinois, pero los tres fallos estaban en suspenso a la espera de la decisión de la Corte Suprema.

Los jueces conservadores y liberales cuestionaron el caso contra Trump. Su principal preocupación era si el Congreso debe actuar antes de que los estados puedan invocar la 14ª Enmienda. También hubo dudas sobre si el mandatario está cubierto por la disposición.

El caso fue decidido por un tribunal que incluye a tres jueces designados por Trump cuando era presidente. Han considerado muchos casos relacionados con Trump en los últimos años, negándose a aceptar sus falsas afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020 y negándose a proteger los registros fiscales del Congreso y los fiscales de Nueva York.

El caso es la participación más directa del tribunal en una elección presidencial desde Bush v. Gore, una decisión dictada hace un cuarto de siglo que efectivamente entregó las elecciones de 2000 al republicano George W. Bush. Y es solo uno de varios casos que involucran directamente a Trump o que podrían afectar sus posibilidades de volver a ser presidente, incluido un caso programado para discusiones a finales de abril sobre si puede ser procesado penalmente por cargos de interferencia electoral, incluido su papel en las elecciones del 6 de enero. Ataque al Capitolio. El momento de la intervención del tribunal superior ha planteado dudas sobre si Trump será juzgado antes de las elecciones de noviembre.

¿Qué significa el fallo para Illinois?

El resultado de la Corte Suprema pone fin a los esfuerzos en Colorado, Illinois, Maine y otros lugares para sacar de la boleta a Trump, el favorito para la nominación de su partido.

¿Qué es la Sección 3?

La disposición de dos oraciones de la 14ª Enmienda, destinada a impedir que algunos confederados vuelvan a ocupar cargos públicos, dice que aquellos que violen los juramentos de apoyar la Constitución están excluidos de diversos cargos, incluidos cargos en el Congreso o servir como electores presidenciales. Pero no menciona específicamente la presidencia.

¿Qué pasó en Colorado?

La Corte Suprema de Colorado concluyó “que debido a que el presidente Trump está descalificado para ocupar el cargo de presidente según la Sección Tres, sería un acto ilícito según el Código Electoral que el secretario incluyera al presidente Trump como candidato en la boleta primaria presidencial”.

Los abogados de Trump han cuestionado esa caracterización en las apelaciones, diciendo que sus acciones estuvieron muy por debajo de la definición de insurrección de la 14ª Enmienda. Citaron tuits que el presidente había enviado pidiendo la paz en Washington en medio del caos en el Capitolio, pero Porter descartó esos comentarios como una “negación plausible” de posibles crímenes.

“Este tuit no podría haber tenido ningún otro propósito además de avivar las llamas. La oficina de audiencias determina que estos llamados a la paz a través de las redes sociales, que surgen después de un tuit incendiario, son producto de un intento de darse a sí mismo una negación plausible”, se lee en el fallo.

Argumentó que el propósito del motín en el Capitolio era “promover el plan del presidente para interrumpir el recuento electoral que se estaba llevando a cabo antes de la reunión conjunta del Congreso” y, por lo tanto, calificaba como insurrección según la Constitución.

La Corte Suprema escuchó los argumentos del caso Colorado a principios de febrero y, según expertos legales citados por The New York Times y otras publicaciones, había escepticismo en los argumentos esgrimidos para mantener al expresidente fuera de las urnas.

Los argumentos de febrero fueron la primera vez que el tribunal superior escuchó un caso relacionado con la Sección 3.

¿Qué pasó en Illinois?

Un fallo, emitido por la jueza del Tribunal de Circuito Tracie Porter la semana pasada, coincidió con los argumentos presentados por la Corte Suprema de Colorado cuando expulsó a Trump de la boleta electoral en ese estado.

El fallo de Illinois citó repetidamente las conclusiones del caso de Colorado, diciendo que las acciones de Trump en el período previo al 6 de enero de 2021 y el día del mismo deben interpretarse como una insurrección, lo que lo hace inelegible para ocupar el cargo de presidente.

El fallo de Porter siguió a una determinación de la Junta Electoral del Estado de Illinois en enero y que el nombre de Trump debería permanecer en la boleta, pero también recomendó que un tribunal tome la decisión final en el caso.

Porter dijo en su fallo que la orden quedaría en suspenso si el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos fuera “inconsistente” con el de ella.

Los abogados de Trump presentaron dos mociones separadas en el caso, incluida una apelación del fallo. Pidieron a la Corte de Apelaciones de Illinois que revocara la decisión de Porter y restableciera el fallo de la Junta Electoral en el caso.

¿Qué dijeron los expertos sobre la decisión de la Corte Suprema?

Algunos observadores electorales han advertido que un fallo que requiera la acción del Congreso para implementar la Sección 3 podría dejar la puerta abierta a una nueva pelea sobre el intento de utilizar la disposición para descalificar a Trump en caso de que gane las elecciones. En un escenario, un Congreso controlado por los demócratas podría intentar rechazar la certificación de la elección de Trump el 6 de enero de 2025, en virtud de esa cláusula.

Entonces la cuestión podría volver a los tribunales, posiblemente en medio de una crisis constitucional en toda regla.

Los abogados de los votantes republicanos e independientes que demandaron para retirar el nombre de Trump de las papeletas electorales en Colorado habían argumentado que hay amplias pruebas de que los acontecimientos del 6 de enero constituyeron una insurrección y que fue incitada por Trump, quien había exhortado a una multitud de sus partidarios en un mitin frente a la Casa Blanca para “luchar como el infierno”. Dijeron que sería absurdo aplicar la Sección 3 a todo menos a la presidencia o que Trump esté de alguna manera exento. Y la disposición no necesita legislación habilitante, argumentaron.

Los abogados de Trump presentaron varios argumentos para explicar por qué la enmienda no puede usarse para mantenerlo fuera de las urnas. Sostuvieron que el motín del 6 de enero no fue una insurrección y, aunque lo fuera, Trump no fue al Capitolio ni se unió a los alborotadores. La redacción de la enmienda también excluye a la presidencia y a los candidatos que se postulan para la presidencia, dijeron. Incluso si todos esos argumentos fracasaran, dijeron, el Congreso debe aprobar una legislación para revitalizar la Sección 3.