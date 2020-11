Expresidente Bush felicita a Biden y afirma que la elección fue “fundamentalmente justa”

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, felicitó este domingo al "presidente electo Joe Biden" y le agradeció por su "mensaje patriótico" en el discurso nacional del sábado por la noche después de ser proyectado ganador de las elecciones.

En un comunicado, Bush dijo que el pueblo estadounidense “puede tener la confianza de que esta elección fue fundamentalmente justa, se mantendrá su integridad y su resultado es claro”.

Agregó que "no importa cómo votaron, sus voto contaron", mientras que indicó que el presidente Donald Trump tiene derecho a solicitar recuentos y presentar impugnaciones legales, y que cualquier problema no resuelto sea "debidamente decidido".

"Quiero felicitar al presidente Trump y a sus seguidores por una campaña muy reñida. Obtuvo los votos de más de 70 millones de estadounidenses, un logro político extraordinario. Han hablado y sus voces seguirán siendo escuchadas por los republicanos electos en todos los niveles de gobierno", señala el comunicado.

Biden fue proyectado por NBC News como el ganador de la presidencia luego de obtener más 270 votos electorales al asegurarse Pensilvania. Sin embargo, Trump no ha concedido la derrota y ha repetido afirmaciones sin fundamento sobre un "robo" de votos.

El expresidente Bush ha sido uno de los pocos funcionarios republicanos que ha felicitado públicamente a Biden por su proyectada victoria. Algunos, como el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, han incluso urgido a Trump a "pelear fuerte" y no conceder.

Su vida personal ha estado marcada por grandes tragedias y su carrera política por un largo camino de casi cinco décadas.

Senador Romney insta a Trump a reducir su retórica de fraude

El senador de Utah, Mitt Romney, dijo que Trump está en su derecho de perseguir recuentos y desafíos legales en contiendas reñidas que decidieron la elección de la semana pasada, pero le instó a reducir su retórica.

Romney le dijo a "Meet the Press" de NBC que pensaba que era poco probable que un recuento o una impugnación legal cambiaran el resultado y sugirió que Trump "tenga cuidado al elegir las palabras".

El senador republicano, que ha sido un crítico frecuente de Trump, dice que cuando un presidente dice que una "elección fue 'corrupta' o 'robada' o 'amañada', esa es, lamentablemente, una retórica que es adoptada por los autoritarios de todo el mundo".

El 20 de enero tomaría una serie de medidas tomadas por Trump y ese día las revertiría.

Romney, quien fue el candidato presidencial republicano en 2012, agregó que el lenguaje de Trump también "desalienta la confianza en nuestro proceso democrático aquí en casa".

Christie dice que sin pruebas, es hora de "seguir adelante"

Por su parte, Chris Christie, un aliado de Trump por largo tiempo y exgobernador de Nueva Jersey, sugirió este domingo en un programa de televisión que el actual presidente debería pronto "seguir adelante".

"Fue tan importante desde el principio decirle al presidente: 'Si su base para no conceder es que hubo fraude electoral, muéstranos'", dijo Christie al programa de ABC, "This Week". "Muéstranos. Porque si no puedes mostrarnos, no podemos hacer esto. No podemos respaldarte ciegamente sin pruebas".

El mandatario estaba jugando al golf cuando las cadenas de medios proyectaron que el candidato demócrata era el ganador de la presidencial.

"Espero que más republicanos se muevan en la dirección de decir, no que no apoyemos al presidente, ha sido amigo mío durante 20 años, pero la amistad no significa que estés ciego", agregó Christie. "La amistad significa que escucharás a alguien, le darás su oportunidad, y si no presenta la prueba, entonces es hora de seguir adelante".

Otros republicanos felicitaron a Biden

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, un republicano, dijo que no ha "visto ninguna evidencia" de fraude electoral, y señaló que algunos de los estados que Trump está impugnando están dirigidos por republicanos.

"No creo que veamos nada que pueda anular esta elección", dijo, y agregó: "Es hora de apoyar al ganador de la contienda… Ojalá el equipo del presidente haga lo correcto en el final".

Joe Biden llegará a la presidencia con 78 años y tras superar los 74 millones de votos, según las últimas proyecciones de NBC News.

El domingo por la tarde, el representante saliente Francis Rooney, republicano por Florida, tuiteó: "Felicitaciones al presidente electo Biden por una campaña exitosa".

"Todos los estadounidenses deben unirse para apoyar al presidente electo Biden", continuó. "Nuestra nación solo tendrá éxito si lo es la nueva administración. Debemos trabajar juntos para promulgar una legislación bipartidista y resolver los problemas que enfrenta nuestro país; así es como funciona nuestro sistema de gobierno".