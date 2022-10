Elecciones en Illinois 2022: Guía para votar en las elecciones intermedias

To read the Voters Guide for the Illinois Midterm Elections in English, click here.

Las elecciones intermedias de 2022 están en marcha en Illinois, con la votación anticipada ahora abierta en todo el estado antes del día de las elecciones el 8 de noviembre. A continuación te ofrecemos un vistazo a recursos e información esenciales para ayudarte a estar informado al cumplir tu deber cívico y hacer que tu voz se escuche.

Una nota importante: siempre puedes encontrar información detallada y respuestas a tus preguntas específicas comunicándote con tu autoridad electoral local. En Chicago, esa es la Junta Electoral de Chicago. En el Condado Cook fuera de la ciudad y en los condados suburbanos circundantes, la autoridad electoral local es la oficina del secretario del condado.

¿Cuándo son las elecciones intermedias de 2022 en Illinois?

Este año, las elecciones intermedias se llevarán a cabo el martes, 8 de noviembre en Illinois y en todo el país.

Cómo registrarte para votar en Illinois

¿Estás registrado para votar en Illinois? Si no estás seguro, puedes verificar aquí ingresando tu nombre, dirección y fecha de nacimiento. Para registrarte para votar en Illinois, debe ser ciudadano estadounidense, tener 18 años para la fecha de las elecciones y no estar cumpliendo una sentencia en una institución penal.

Si aún no estás registrado, ¡no es demasiado tarde para votar! Si bien la fecha límite para registrarte en línea fue el 23 de octubre, aún puedes aprovechar el período de gracia para hacerlo en persona durante la votación anticipada o en tu casilla el día de las elecciones.

Para hacerlo, debes traer dos formas de identificación, una con tu dirección actual (como una factura de servicios públicos) y estar preparado para emitir tu voto. Si te mudaste desde la última vez que votaste, también puedes usar el período de gracia para actualizar la dirección de tu registro. Puedes encontrar aquí una lista completa de ubicaciones donde aprovechar el período de gracia para registrarte.

Cómo votar por correo en Illinois

Cualquier persona registrada para votar en Illinois es elegible para ejercer su derecho por correo; no se requiere tener una excusa.

Los votantes tienen hasta el 3 de noviembre para solicitar una boleta por correo, aunque los funcionarios electorales siempre aconsejan que presentes la solicitud lo antes posible para que haya tiempo suficiente para que llegue y se devuelva la boleta. Para que sea contada, tu boleta por correo debe tener matasellos del día de las elecciones y debe llegar dentro de los 14 días posteriores.

Puedes encontrar más información sobre la votación por correo en el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Illinois aquí o a través de tu autoridad electoral local, que es donde también encontrarás una solicitud para pedir una boleta por correo.

Si solicitaste votar por correo y deseas entregar personalmente tu boleta, sin pasar por el Servicio Postal, puedes hacerlo en persona en la oficina de la autoridad electoral o en los buzones de entrega designados.

Cómo votar temprano en el área de Chicago

Miles ya han emitido su voto en persona antes del día de las elecciones, y está previsto que se abran más lugares de votación anticipada en los próximos días. Aquí tienes una lista de los sitios de votación anticipada en Chicago y los suburbios:

Cómo votar en Illinois

Hay tres formas de votar en Illinois, con detalles sobre cada una de ellas a continuación:

Puedes solicitar una boleta por correo y devolverla, ya sea enviándola a través del Servicio Postal o entregándola a la autoridad electoral local. Debe tener matasellos del día de las elecciones para que sea contada. Puedes votar anticipadamente en persona en una casilla en tu jurisdicción. El día de las elecciones, puedes votar en persona en una casilla de tu precinto o, si tu autoridad electoral local lo permite, en otra casilla dentro de tu jurisdicción que esté abierta el 8 de noviembre.

Esto es lo que necesitas saber sobre cada una de las tres opciones:

Sin embargo, recuerda que en la mayoría de los condados, las casillas del día de las elecciones suelen ser diferentes a las de votación anticipada.

Cómo votar el día de las elecciones

Si prefieres emitir tu voto el día de las elecciones, en la mayoría de los condados de Illinois solo tienes una opción: tu casilla designada. Si no sabes dónde está, puedes encontrarla ingresando tu dirección aquí en el sitio web de la Junta Estatal de Elecciones. También puedes encontrarla visitando el sitio web de la autoridad electoral o del secretario del condado.

Si eres residente de Chicago, tienes algunas opciones adicionales, ya que casi todas las casillas para voto anticipado permanecerán abiertas el día de las elecciones para todos los votantes de la ciudad. Y en el Condado DuPage, los residentes pueden votar en cualquiera de las 269 casillas en todo el condado el día de las elecciones como parte de la iniciativa "Vota en cualquier lugar".

¿Cuándo abren las casillas el día de las elecciones?

Las urnas abren a las 6 a.m. en todo el estado y permanecerán abiertas hasta las 7 p.m. Pero recuerda: si estás FORMADO cuando cierren las urnas, ¡todavía puedes votar! Entonces, si te apresuras a llegar a tu casilla a último minuto, no te preocupes si ves una cola, y no permitas que nadie intente disuadirte de emitir tu voto.

Quién está en la boleta electoral en Illinois

Hay tantas contiendas importantes en Illinois en esta elección, por lo que hemos creado una herramienta para ayudarte a saber quiénes son tus representantes, y quién se postula contra ellos, antes de votar.

Para obtener una boleta de muestra completa, incluidas todas las contiendas judiciales y locales, asegúrate de visitar el sitio web de la autoridad electoral local. Pero para saber por quién puedes votar en muchas de las principales contiendas (para gobernador, Congreso y en la legislatura estatal), ingresa tu dirección a continuación:

¿Cuáles son las contiendas clave en Illinois?

Hay innumerables contiendas en todo Illinois; algunas están atrayendo la atención nacional en otro ciclo electoral de gran importancia.

A continuación echamos un vistazo a algunas de las contiendas más importantes a las que deberías prestar atención en el área de Chicago y en todo el estado:

Enmienda de los derechos de los trabajadores

Contiendas de la Corte Suprema de Illinois

Gobernador de Illinois

Distrito 6

Distrito 14

Cómo conocer la trayectoria de los jueces que aparecen en la boleta

Muchos de los nombres en tu boleta electoral en esta elección son jueces, que son elegidos de distritos o circuitos específicos, no de todo el estado, por lo que los jueces por los que votes serán diferentes según el lugar donde vivas.

La Corte Suprema de Illinois tiene siete escaños en total: tres del Primer Distrito, que es solo el Condado Cook, y uno de cada de los otros cuatro distritos estatales. Después de ganar sus primeras elecciones, los jueces de la Corte Suprema sirven períodos de 10 años y deberán someterse a votos de retención para períodos adicionales.

Este año, hay dos vacantes en la Corte Suprema de Illinois. En el Segundo Distrito (que incluye los condados de Lake, McHenry, DeKalb, Kane y Kendall), los dos candidatos son el republicano Mark Curran y la demócrata Elizabeth "Liz" Rochford. En el Tercer Distrito (que incluye los condados de DuPage, Will, Kankakee, Iroquois, Grundy, LaSalle y Bureau), los candidatos son el republicano Michael J. Burke y la demócrata Mary K. O'Brien. La jueza Mary Jane Theis del Primer Distrito se somete a voto de retención.

En la Corte de Apelaciones de Illinois, hay cinco vacantes. Dos están en el Primer Distrito (Condado Cook), y solo un candidato se postula para cada una de esas vacantes. Luego hay una vacante en cada uno de los distritos Segundo, Tercero y Quinto del sur del estado, todos con contiendas a disputarse. Múltiples jueces de la Corte de Apelaciones en todo el estado (incluidos seis en el Condado Cook) también se someten a voto de retención este año.

Luego está el sistema judicial de circuito de Illinois. El estado tiene 24 circuitos judiciales, seis de los cuales están un solo condado: Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry y Will. Los tribunales de circuito se ocupan de millones de casos legales cada año, desde delitos hasta demandas civiles, divorcio, adopción, desalojo, multas de tránsito, compensación laboral, testamentos y más.

Hay dos tipos de jueces en el sistema de tribunales de circuito de Illinois: jueces de circuito, que son electos por un período de seis años y luego deben someterse a voto de retención para cada período posterior, y jueces asociados, que son designados por otros jueces.

En el Condado de Cook, se eligen dos tercios de los aproximadamente 400 jueces, ya sea en todo el condado o en un subcircuito, que es una parte particular del condado, similar a un distrito. Este ciclo electoral, hay 27 vacantes en el Tribunal de Circuito del Condado Cook que están en la boleta electoral: 10 en todo el condado y 17 en subcircuitos. Solo hay un candidato en todas menos una de esas vacantes. Y también hay 55 jueces del Tribunal de Circuito del Condado Cook que se comenten a votos de retención en este ciclo.

De las otras casi 50 vacantes de tribunales de circuito en las boletas en Illinois fuera del Condado Cook en esta elección, 18 tienen más de un candidato. También hay casi 50 jueces de tribunales de circuito fuera del Condado Cook que se someten a votos de retención.

Hay muchos recursos para ayudarte a decidir por quién votar y a quién retener, incluidas las evaluaciones de cada juez por parte de varios colegios de abogados locales (organizaciones compuestas por abogados). Puedes encontrar esas recomendaciones sobre las calificaciones de los jueces de organizaciones como la Asociación de Abogados de Chicago, el Consejo de Abogados de Chicago y la Asociación de Abogados del Estado de Illinois, entre otras, en VoteforJudges.org

Para un análisis más profundo solo del condado Cook, Injustice Watch también ha recopilado información sobre cada candidato, incluidos sus antecedentes, cualquier controversia, calificaciones, recaudación de fondos y más.

¿Qué debo llevar para votar en persona?

Si estás aprovechando el registro del período de gracia, debes llevar dos formas de identificación, una con tu dirección, como una factura de servicios públicos, un balance bancario, un talón de pago, etc.

Si ya estás registrado para votar en tu dirección actual, no necesitas una identificación con foto emitida por el gobierno para votar según la ley de Illinois. Pero puede ser útil traer una en caso de que surjan preguntas sobre el registro, la dirección, la firma o más durante el proceso de votación.

Y si necesitas notas que te ayuden a recordar por qué candidatos quieres votar, ¡adelante, llévalas! Se te permite legalmente llevar materiales escritos o impresos a la casilla.

¿Me puedo tomar una selfie al votar?

NO. En Illinois, las selfies de las boletas están prohibidas por la ley. También se considera un delito grave el marcar su boleta para que otra persona vea cómo votó.

Aunque es poco probable que alguien sea arrestado por tomarse una selfie con su boleta, es mejor que tomarse una foto con la calcomanía de “Voté” al salir del sitio.

¿Qué hacer si confrontas problemas al votar?

Si bien millones de personas emitirán sus votos sin ningún problema, algunos pueden verse cuestionados en cuanto a su elegibilidad para votar, experimentar intimidación o tener problemas en su lugar de votación.

Si tienes algún problema o simplemente tienes preguntas sobre el proceso, te recomendamos que llames a las líneas directas de Protección Electoral al:

• 1-866-NUESTRO-VOTO (1-866-687-8683): inglés

• 1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682): Español/Inglés

• 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683): idiomas asiáticos/inglés

• 1-844-YallaUS (1-844-925-5287): árabe/inglés

La línea directa está a cargo de una coalición no partidista de más de 100 organizaciones, dirigida por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley.

