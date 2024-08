DNC en Chicago: horario, oradores y el tema para el tercer día

Tras otra noche llena de discursos enérgicos y apasionados de políticos, la Convención Nacional Demócrata 2024 de Chicago entra en su tercer día el miércoles.

Después de recibir el martes la aprobación del expresidente Barack Obama y de la ex primera dama Michelle Obama, la atención de la jornada de la DNC se centra en el compañero de fórmula para la vicepresidencia de Kamala Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz. Se espera que el exprofesor y entrenador de fútbol acepte la nominación demócrata el miércoles, mientras el partido defiende que las libertades fundamentales de los estadounidenses están en peligro si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

También se espera que el expresidente Bill Clinton, la presidenta emérita Nancy Pelosi y el secretario de Transporte Pete Buttigieg se dirijan a la convención el miércoles, mientras continúan los cierres de decenas de calles cerca del United Center, McCormick Place y en Gold Coast.

Según la ciudad de Chicago, no hay protestas permitidas programadas para el miércoles, aunque podrían producirse protestas y manifestaciones no autorizadas. El martes por la noche, más de una docena de manifestantes propalestinos fueron detenidos durante una protesta no autorizada cerca del Centro de Transporte Ogilvy.

Además de los grandes discursos de los Obama, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, también habló el martes, junto con el senador por Vermont Bernie Sanders y la e secretaria de prensa de Trump, Stephanie Grisham.

"A puerta cerrada, Trump llama a sus partidarios 'habitantes del sótano'", dijo Grisham. "No tiene empatía, ni moral, ni fidelidad a la verdad."

Esto es lo que hay que esperar para el tercer día de la convención, junto con cómo ver y más.

Programa y oradores del tercer día del DNC

Tras unas semanas tumultuosas, en las que la compañera de fórmula de Harris pasó de ser una gobernadora poco conocida del Medio Oeste a encabezar la candidatura demócrata, se espera que Tim Walz tenga su propio momento de protagonismo el miércoles, cuando los demócratas designen oficialmente a este hombre de 60 años como candidato a la vicepresidencia.

Walz no era muy conocido fuera de Minnesota antes de que Harris lo eligiera para acompañarla en la candidatura presidencial demócrata. Pero congeniaron cuando la vicepresidenta le entrevistó, y quedó impresionada por su historial como gobernador y congresista, y por el impacto que causó en televisión.

El ex presidente Bill Clinton, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el secretario de Transporte Pete Buttigieg también tienen previsto intervenir el miércoles, y se espera que el programa completo y la lista de oradores se anuncien más adelante.

Las puertas del United Center se abrirán el miércoles a las 4 p.m. CT, y el programa principal comenzará a las 5:30 p.m. CT, según el sitio web del DNC. Otros actos programados incluyen un desayuno de delegaciones, asambleas electorales, reuniones y mucho más.

El tema del miércoles será "Una lucha por nuestras libertades", y el tema predominante de la noche se centrará en conservar los derechos que, según los demócratas, han sido despojados bajo las administraciones republicanas, incluidos los derechos reproductivos y otros.

¿Quién más hablará en el DNC?

Se espera que cada día se anuncien más oradores. La vicepresidenta Kamala Harris aceptará oficialmente la candidatura presidencial del partido el jueves.

¿Cuándo termina el DNC?

El DNC de 2024 en Chicago comienza el lunes 19 de agosto. Continuará hasta el jueves 22 de agosto, con discursos durante cuatro noches consecutivas.

¿Dónde se celebra el DNC?

La convención se celebra en dos lugares.

El lugar principal de la convención, donde se pronunciarán los discursos y se celebrarán las votaciones, será el United Center, situado en el West Side de la ciudad. El edificio es la sede de los Chicago Bulls y los Blackhawks, y también albergó la Convención Nacional Demócrata en 1996.

A lo largo de la semana también se celebrarán reuniones del caucus y del consejo en el McCormick Place, el mayor centro de convenciones de la ciudad. El edificio está situado cerca del lago Michigan, justo al sur del Soldier Field y del Museum Campus de la ciudad.

A qué hora y cómo ver la Convención Nacional Demócrata en vivo

Las cuatro sesiones de la Convención Nacional Demócrata se retransmitirán en directo a través de la página web y la aplicación móvil de Telemundo Chicago y en el reproductor de arriba.

Los discursos también estarán disponibles en el canal de noticias 24/7 de NBC 5 Chicago, su sitio web y su app.

Horarios de retransmisión ( todos los horarios son del centro)

Miércoles: 6-10 p.m.

Jueves: 6-10 p.m.

Desde Michelle Obama criticando a Donald Trump por su comentario sobre los 'empleos para negros' hasta la encantadora historia de Doug Emhoff sobre cómo le pidió a Kamala Harris una cita en su primer encuentro, aquí están algunos de los momentos más comentados del segundo día de la DNC 2024.

Seguridad y cierre de calles

Más de una docena de agencias policiales ayudarán a garantizar la seguridad durante toda la convención, y el Departamento de Policía de Chicago, el FBI y el Servicio Secreto serán algunos de los encargados de la coordinación durante la semana.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, confirmó a la NBC Chicago que unos 150 miembros de la Guardia Nacional del estado estarán en Chicago para la DNC esta semana, pero subrayó que están presentes en un papel de reserva.

A continuación se muestra una lista completa de los cierres y dónde se pueden encontrar, de acuerdo con la Oficina de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de Chicago:

Cierre de calles en el Downtown y la Costa Dorada con motivo del DNC

N. Wabash desde E, Chestnut hasta E Delaware Place desde el domingo 18 de agosto hasta el miércoles 21 de agosto

E. Huron Street desde N. Michigan hasta N. Rush desde el domingo 18 de agosto hasta el viernes 23 de agosto

E. Chicago desde N. Michigan Avenue hasta N. Rush Street desde el domingo 18 de agosto hasta el viernes 23 de agosto

E. Delaware Place desde N. State hasta N. Rush el martes 20 de agosto.

N. Rush desde E. Delaware Place hasta E. Walton el martes 20 de agosto.

E Walton desde N State hasta N Rush el martes 20 de agosto.

N State desde E Delaware hasta E Walton el martes 20 de agosto.

Tráfico de vehículos restringido: Jackson Boulevard desde South Damen Avenue hasta South Wood Street

Comenzó el jueves 15 de agosto

West Washington Boulevard desde Damen Avenue hasta South Wood Street

Damen Avenue desde Jackson Boulevard hasta West Washington Boulevard

West Warren Boulevard desde North Leavitt Street hasta South Paulina Street

West Madison Street desde North Leavitt Street hasta South Paulina Street

West Monroe Street desde South Seeley Avenue hasta South Paulina Street

Calle West Adams desde la avenida South Seeley hasta la calle South Paulina

Calle South Honore desde la calle West Monroe hasta la calle West Adams

Calle South Wood desde West Washington Boulevard hasta West Jackson Boulevard

Avenida Seeley Sur desde la calle Madison Oeste hasta la calle Adams Oeste

Comenzó el sábado 17 de agosto

Avenida Indiana de la 18ª a la 24ª plaza E.

Michigan Avenue de la calle 21 a la 25

Cermak Road desde Wabash Avenue hasta MLK Drive

23rd Street desde Wabash Avenue hasta Indiana Avenue

Prairie Avenue desde Cullerton Street hasta 24th Place

Calle 24 desde la Avenida Wabash hasta la Avenida Indiana

Avenida Calumet desde la calle Cullerton hasta 24th Place

Calle 24 desde la Avenida Wabash hasta MLK Drive

MLK Drive desde Cermak Rd. hasta la calle 25

E 21st Street cerrada desde, e incluyendo, S. Michigan Avenue hasta S. Calumet Avenue.

E 21st St está abierta desde el oeste de S Michigan Avenue hasta S Wabash Avenue y E 21st inclusive.

Además, no se permiten camiones ni vehículos más grandes que turismos en la I-55 entre DuSable Lake Shore Drive y South State Street en ambas direcciones.

¿Puedes conseguir entradas para la DNC?

Se espera que cada día acudan a la Convención Nacional Demócrata de Chicago unos 50,000 delegados demócratas, voluntarios y simpatizantes, entre otros. Sin embargo, no se permitirá la entrada a mucha gente, incluido el público en general.

"Sólo los delegados acreditados, los medios de comunicación y los invitados podrán asistir a la convención en persona", dice la página web de la convención. "Estamos construyendo una convención para llegar a todos los estadounidenses y ofreceremos oportunidades para participar".

A principios de año, se abrieron las solicitudes de voluntariado para quienes desearan trabajar o ser voluntarios en el DNC. A partir del lunes 19 de agosto, primer día de la convención, las solicitudes se cerraron, según el sitio web.

"Gracias por su interés en trabajar como voluntario en la Convención Nacional Demócrata", decía la página web. "Más de 30,000 personas han levantado la mano para ofrecerse como voluntarios en este acontecimiento histórico. Debido a este apoyo abrumador, ya no aceptamos formularios de interés de voluntarios. Gracias por vuestro continuo apoyo y entusiasmo".