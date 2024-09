Cápsula de SpaceX parte con multimillonario a bordo para primer paseo espacial privado

CABO CAÑAVERAL, Florida — Un intrépido multimillonario regresaba al espacio este martes con el objetivo de realizar el primer paseo espacial privado y aventurarse más lejos que nadie desde las misiones Apolo de la NASA.

A diferencia de su anterior vuelo, el empresario tecnológico Jared Isaacman compartió esta vez el costo de la misión con SpaceX, que incluyó el desarrollo y las pruebas de un nuevo tipo de trajes espaciales para comprobar su resistencia en el vacío.

Si todo sale según lo previsto, será la primera vez que un ciudadano particular realice un paseo especial, pero no se alejará de la cápsula. Considerados una de las partes más arriesgadas de un vuelo espacial, las caminatas espaciales han sido dominio exclusivo de los astronautas profesionales desde que los cosmonautas de la antigua Unión Soviética abrieran por primera vez la escotilla en 1965, seguidos de cerca por los estadounidenses. Hoy en día, son una actividad rutinaria en la Estación Espacial Internacional.

