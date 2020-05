Gobierno salvadoreño amplía la cuarentena “absoluta” entre la polémica por un decreto

El Gobierno de El Salvador amplió este martes la cuarentena "absoluta" para tratar de frenar la pandemia del COVID19 hasta el próximo 6 de junio, fecha propuesta por el presidente Nayib Bukele para comenzar la reactivación de la economía.

La ampliación, que se establece mediante un decreto del Ministerio de Salud, se registra cuando el país vive una polémica por la legalidad del estado de emergencia decretado sin la venia del Congreso.

El secretario jurídico del Gobierno, Conan Castro, explicó que en el país se mantendrán las medidas de prohibición del transporte público y los ciudadanos únicamente podrán salir dos veces por semana, según su número de identidad, para comprar alimentos y medicinas.

Añadió que las personas que supuestamente violen la cuarentena domiciliaria obligatoria serán llevados ante un médico para que este ordene un confinamiento por 15 días en centros de contención.

No obstante, este decreto no cuenta con el respaldo de una ley emitida por el Congreso, que vence este martes, con la que podía hacer cumplir la cuarentena hasta por la fuerza y no será ampliada por decisión de los partidos de oposición.

La oposición cuestionada la prohibición del transporte de pasajeros y la limitación para las compras, por lo que aprobaron una ley cerca de la madrugada de este martes para establecer las medidas sanitarias sin estas restricciones y abrir la economía en los próximos 120 días.

El presidente salvadoreño anunció que vetaría la normativa por supuestamente usurpar atribuciones del órgano Ejecutivo.

El Gobierno de Bukele prescindió por segunda vez del Congreso para declarar un "nuevo estado de emergencia" para combatir el COVID-19 después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema suspendiera temporalmente la primera declaración.

Esta declaración se basó nuevamente en un artículo de la Ley de Protección Civil que le da la facultad cuando no es posible que el Congreso se reúna.

Cerca de la madrugada del domingo, el Ejecutivo hizo una primera declaración mediante este cuestionado método, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema los suspendió temporalmente para analizar una demanda que señala que se transgredieron atribuciones del Congreso.

La ONU reclamó este martes al Gobierno de El Salvador que las medidas para combatir el coronavirus sean siempre legales, proporcionadas y que busquen el menor impacto posible para la población, y expresó su preocupación por algunos mensajes lanzados por autoridades del país.

"El secretario general urge a todos los actores políticos a actuar de forma responsable, con pleno respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de derecho", señaló el portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, durante su conferencia de prensa diaria.

De igual forma, la Unión Europea llamó mediante un comunicado a "un diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Legislativo, dentro del marco constitucional para ganar la batalla contra la pandemia".

Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.498 casos confirmados de COVID-19, 30 fallecidos y 1.142 pacientes sospechosos de contagio.