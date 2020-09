Arrestan a presunto miembro ‘Boogaloo’: habría enviado cartas amenazantes a funcionaria de salud

Un hombre residente de Gilroy que, según la policía, está vinculado al Movimiento Boogaloo, de extrema derecha y antigubernamental, fue arrestado la semana pasada en relación con 24 cartas amenazantes, algunas con lemas e imágenes reveladoras de Boogaloo, enviadas a la Dra. Sara Cody, oficial de salud del condado Santa Clara los últimos cinco meses, según registros judiciales y policiales revisados ​​por NBC Bay Area.

Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Santa Clara arrestaron a Alan Viarengo, de 55 años, la semana pasada, confiscando un gran alijo de armas de fuego y explosivos de la casa de su familia, según una moción de fianza presentada por los fiscales del condado Santa Clara.

Los detectives encontraron más de 100 armas de fuego, incluidos posibles rifles de asalto, explosivos, miles de rondas de municiones, herramientas para fabricar municiones y banderas confederadas, según los registros judiciales.

Fue acusado de delitos graves de acecho y acoso a un funcionario público y aún no se ha declarado culpable.

Los presuntos miembros de Boogaloo fueron acusados ​​a principios de este año del asesinato del oficial de seguridad federal Dave Underwood en el edificio federal de Oakland y del asesinato al estilo de una emboscada del sargento del alguacil del condado de Santa Cruz, Damon Gutzwiller en Ben Lomand.

Ideología del miembro Boogaloo

Según un informe de incidentes de la Oficina del Alguacil del condado Santa Clara, la ideología de Viarengo, que parece abogar por levantamientos violentos contra el gobierno y alentar a otros a utilizar las recientes protestas de George Floyd como una herramienta para incitar a la violencia, se desarrolla parcialmente en sus cartas al Dr. Cody.

Esto según las autoridades federales, que están siguiendo lo que califican como discursos de odio y de desestabilización social.

En una de las cartas finales que habría escrito Viarengo antes de su arresto, parece reclamar cierto nivel de responsabilidad por los recientes actos de violencia contra funcionarios públicos y expone su ideología en cuatro partes:

1. "Permitir que los violentos lleven a cabo sus misiones revelando las direcciones de los hogares de los funcionarios públicos y sus familias".

2. “Plantar las semillas del malestar social en la mente de los violentos. Cuando comenzaron las protestas contra el asesinato de George Floyd [sic], mis palabras por sí solas provocaron que al menos cinco funcionarios fueran atacados".

3. "Recuérdeles a todos con regularidad que (1) la Constitución no se suspende durante tiempos de crisis y (2) sus pequeñas 'órdenes' tontas no se pueden hacer cumplir por ley".

4. “Difundir de manera subversiva el desafío a la autoridad, en particular el desprecio por los tribunales y las fuerzas del orden, para hacer más difícil su trabajo. A su vez, reaccionan de forma más fascista, lo que crea un efecto de bola de nieve. No busque más allá de los disturbios de George Floyd, de los que me atribuyo el mérito sin siquiera lanzar una piedra ".

La carta termina con Viarengo escribiendo, “Que se jod.. toda la autoridad. ¡Disfruta del Boogaloo!" según el informe policial.

Viarengo enseña estadística en el Gavilan College de Gilroy, según el sitio web de la escuela.

El Departamento de Salud del Condado Santa Clara se negó a comentar sobre el caso cuando fue contactado el lunes por la tarde por NBC Bay Area.

Viarengo compareció en la Corte Superior del Condado Santa Clara el lunes por la tarde. Él había pagado la fianza el viernes, pero el juez lo dejó bajo custodia el lunes y los agentes se lo llevaron esposado después de la audiencia.

El fiscal de distrito adjunto Alexander Adams dijo que la decisión de detener a Viarengo se basó en varios factores. "Eso se basó tanto en la naturaleza de las cartas que envió a la víctima, como en las más de 100 armas de fuego y miles de rondas de municiones y explosivos que se encontraron en su casa", dijo Alexander.

Cuando se le preguntó acerca de los presuntos vínculos de Viarengo con el movimiento Boogaloo, Alexander dijo: "esa conexión se estableció en base a la investigación que vincula tanto el idioma como los símbolos utilizados en las múltiples cartas que envió".

El abogado de San José, Cody Salfen, representó a Viarengo en la corte el viernes. Salfen dijo que no es el abogado de Viarengo, pero que lo representó mientras Viarengo busca un abogado.

En una declaración extensa, que se puede leer en su totalidad aquí, Salfen criticó a la Oficina del Fiscal de Distrito y dijo que su cliente es un miembro respetado de la comunidad.

“[Alan] es un padre, esposo, activista comunitario, profesor respetado y voluntario dedicado”, dijo Salfen. “Cada año, dedica más de 400 horas de su tiempo a guiar y enseñar a los jóvenes y otros miembros de las comunidades del Área de la Bahía a las que sirve. Tiene dos trabajos para mantener a su familia ... Alan es un ciudadano respetuoso de la ley. Respeta el estado de derecho y la Constitución ”.

Salfen dijo que Viarengo y su familia estaban conmocionados y traumatizados por el "ataque furtivo" lanzado contra ellos por la policía y la Fiscalía.

“En este momento tenemos acusaciones”, dijo Salfen. “Las acusaciones no son hechos. La Oficina del Fiscal de Distrito ha proporcionado muy pocos datos, si es que hay alguno, sobre las actividades de aplicación de la ley en este caso. Pero, con la poca información que se ha proporcionado, en la actualidad, los únicos ataques aparentes que han ocurrido son contra Alan y su familia ”.

Las cartas

En los meses posteriores a la orden de marzo de encierro preventivo por el COVID-19, la Dra. Sara Cody, oficial de salud del condado Santa Clara, fue atacada con cartas plagadas de amenazas y lenguaje vil, según el informe policial. La dirección de su casa fue dada a conocer en Internet y los manifestantes comenzaron a manifestarse frente a su residencia. Preocupada por su seguridad, la Oficina del Alguacil del Condado Santa Clara asignó al Dr. Cody un destacamento de protección personal.

Cody y su equipo de seguridad encontraron las cartas concernientes, según el informe policial, pero no estaban demasiado preocupados por su seguridad, al menos inicialmente. Las amenazas de muerte relacionadas con la pandemia contra los funcionarios de salud pública se han informado ampliamente en todo el país durante meses.

Pero el nivel de preocupación por la seguridad de Cody se disparó a fines de junio, según el informe policial, cuando una carta dirigida a Cody apareció en el departamento de salud del condado con una imagen de un iglú donde normalmente estaría la dirección del remitente y la frase "Vamos Boogie ”escrito arriba.

"Me alegra que esté recibiendo amenazas", escribió la persona anónima en la carta, según el informe policial. “Publiqué su residencia en todos los lugares que pude; Espero que alguien lo siga ".

El iglú y la frase "Let's Boogie" eran símbolos obvios del movimiento Boogaloo, cuyos miembros recientemente han sido vinculados a un complot terrorista en Nevada, los esfuerzos para fomentar la violencia en las protestas de George Floyd en Carolina del Sur, un supuesto complot para secuestrar a los niños de East Bay funcionarios electos, y la violencia muy real llevada a cabo contra los agentes del orden, incluidos los asesinatos de Underwood y Sgt. Gutzwiller.

"Los extremistas utilizan el término boogaloo para hacer referencia a un levantamiento violento o una guerra civil inminente en los Estados Unidos", dijo el fiscal federal del norte de California, David Anderson, en una conferencia de prensa cuando el sargento de las Fuerzas Aéreas Steven Carrillo fue acusado del asesinato de Underwood y Gutzwiller. .

Se cree que el grupo se formó por primera vez en foros de chat en línea en sitios como 4chan.

Detectives, según el informe policial, creían que el mismo hombre era responsable de lo que finalmente se convertiría en una serie de 24 cartas amenazantes enviadas a Cody entre el 8 de abril y el 29 de julio, que se volvieron cada vez más ofensivas y amenazantes a medida que pasaba el tiempo.

La primera carta llamó a Cody nombres degradantes, criticaba a las fuerzas del orden y a China, e incluía un boceto de una mano extendiendo el dedo medio, según el informe policial.

"Somos más fuertes que ustedes los cerdos en todos los sentidos", decía la carta. "Estamos dispuestos a derrotarte".

Antes de que llegara la carta de June Boogaloo, Cody ya había recibido un flujo constante de cartas que contenían lenguaje misógino, amenazas, pornografía y opiniones antigubernamentales, según el informe policial.

"¡Quizás esta sea la chispa que necesitamos para una revolución sangrienta!" el remitente escribió en una carta, según el informe policial. Otro dijo: "Terminaste ... se acabó ... di adiós", según el informe.

El 23 de junio, un boletín de seguridad de oficiales enviado a las agencias policiales circundantes por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz cambió la atención de los detectives a un hombre: Alan Viarengo de Gilroy.

Según el boletín de Santa Cruz, Viarengo tenía un historial de enviar cartas de acoso a las agencias policiales y los detectives de Santa Clara preguntaron sobre el boletín, según el informe. Las autoridades de Santa Cruz les informaron a la Oficina del Sheriff y a la viuda del sargento. Gutzwiller estaba recibiendo cartas de burla de personas aparentemente asociadas con el movimiento Boogaloo.

Una de esas cartas describía a un detective específico de Las Vegas como un "pedazo de mierda", según el informe policial. El mismo detective había arrestado a Viarengo a principios de la década de 1990 por enviar a la policía cartas amenazadoras mientras asistía a un mitin de pandillas de motociclistas fuera de la ley en Nevada, según el informe policial.

Viarengo fue declarado culpable, pero su condena se anuló años después porque el criminalista que revisó la evidencia en su caso fue acusado posteriormente de prácticas poco éticas.

El 29 de julio, según el informe policial, los detectives que vigilaban a Viarengo lo vieron mientras conducía su Tesla Model 3 negro hasta un buzón y dejaba una carta dentro. Estaba dirigida a la Dra. Sara Cody y se burlaba de ella por su manejo de la pandemia, según el informe policial. Fue arrestado casi un mes después, el 27 de agosto, según los registros de registro de la cárcel del condado de Santa Clara.

El mismo día que el capitán del alguacil del condado de Santa Clara fue procesado por cargos de soborno, Salfen cuestionó la credibilidad del departamento.

"Puedo decir que hay uno o más agentes de la ley directamente involucrados que tienen serios problemas de credibilidad", dijo Salfen. “La investigación en este caso aparentemente fue encabezada por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara, la agencia de aplicación de la ley encabezada por el principal oficial de aplicación de la ley del condado, la Sheriff Laurie Smith. Esta es la misma sheriff Laurie Smith que recientemente se negó a testificar en una acusación del gran jurado sobre una acusación de corrupción pública ... "

NBC Bay Area encontró un tesoro de cartas públicas enviadas por Viarengo a lo largo de los años, en su mayoría cartas al editor de Gilroy Dispatch. Sus cartas, que a veces recibieron reacciones violentas de los lectores, abogaban firmemente por la primera y la segunda enmiendas y criticaban los impuestos y la intervención del gobierno en la vida de las personas.

En una carta de 2019 enviada a Gilroy Life, Viarengo llama a Julian Assange un héroe, calificó la redada del periodista Bryan Carmody por parte del Departamento de Policía de San Francisco como una "atrocidad" y dice que la mayoría de los principales medios de comunicación son "políticos".

“Eligen y eligen las historias que se ajustan a su agenda”, escribió Viarengo. "Hablaron [sic] sobre la 'diversidad', pero nunca han tenido un escritor local de derecha".

Terminó la carta con: "¡Haz que Estados Unidos vuelva a ser grandioso (y mantengamos a Estados Unidos excelente en 2020)!".