El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con City Colleges of Chicago. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Haz clic aquí para conocer más sobre City Colleges of Chicago.

Las presiones y expectativas que la sociedad pone sobre los que terminan la secundaria han cambiado drásticamente en los últimos 20 años. Hace un tiempo, contar con una educación secundaria era suficiente para conseguir un trabajo con un salario mínimo. Hoy, la mayoría de empresas exigen al menos un título de dos años para considerar a los aplicantes para puestos de un nivel básico (entry level).

De hecho, un informe del Harvard Business School del 2017 encontró que la inflación de títulos—un fenómeno generalizado en el que las empresas exigen un título universitario de cuatro años para puestos que antes no lo requerían—está teniendo un fuerte impacto en el mercado laboral. Tres de cada cinco empleadores rechazan a candidatos calificados a favor de recién egresados, y la mitad de estos empleadores pagan a esos graduados salarios más altos que los pagados a empleados con el mismo puesto pero sin título universitario. Otro informe del 2017 del sitio web de búsqueda de empleos CareerBuilder encontró que el 41 por ciento de los empleadores contratan a personas con educación universitaria para trabajos que antes eran ocupados por graduados de secundaria. Su lógica: la mayoría mencionó un mercado laboral difícil y la evolución de las habilidades que ahora son necesarias para ocupar esos puestos.

Al igual que los estándares de educación superior, el costo de las universidades también ha aumentado cada año. Alcanzar un título universitario se ha convertido en sinónimo de deuda estudiantil por años.

Pero no tiene que ser así. Con un plan bien pensado, todos pueden alcanzar una educación superior sin que eso signifique una gran carga financiera.

La alternativa de los community colleges

Los community colleges son una gran opción para los estudiantes que buscan una educación de calidad sin el elevado precio. Aunque suelen ser pasados por alto, estas instituciones ofrecen una oportunidad práctica para empezar una carrera académica sin romper el banco.

En comparación con instituciones tradicionales de cuatro años, asistir a un community college puede ahorrarte miles de dólares. Por ejemplo, los estudiantes que asisten a City Colleges of Chicago—el sistema de community colleges más grande de Illinois y uno de los más grandes del país—pueden ahorrar hasta $40,000 en comparación con otras instituciones, lo que hace que un título universitario sea accesible y alcanzable.

Los community colleges también ofrecen a los estudiantes la oportunidad de completar los cursos requeridos de Educación General (GE) requeridos a un costo más bajo, antes de transferirse a instituciones de cuatro años (la mayoría de los programas universitarios requieren que los estudiantes aprueben clases introductorias en materias como inglés, matemáticas y ciencias antes de poder pasar a cursos específicos de cada programa). En lugar de pagar las altas tasas de matrícula de una universidad de cuatro años, los estudiantes pueden completar clases equivalentes en su community college y luego transferirlas al graduarse.

Los community colleges no solo ofrecen un camino asequible para completar los cursos de Educación General y obtener un título de dos años u otras credenciales importantes para conseguir un trabajo, sino que también brindan la oportunidad de explorar opciones académicas y profesionales. Muchos community colleges se asocian con universidades que permiten a los estudiantes conocer más sobre sus oportunidades educativas y transferir créditos fácilmente después de obtener su grado de asociado (associate degree). En algunos casos, las instituciones de cuatro años también cuentan con incentivos financieros exclusivos para los community colleges con los que tienen convenios. Por ejemplo, pueden ofrecer becas para que los estudiantes que se gradúan de instituciones de dos años se transfieran a su universidad.

Becas y premios

Las becas y subvenciones son, significativamente, el método más popular para ayudar a reducir el costo de la universidad. La mayoría de las instituciones de dos y cuatro años ofrecen diferentes formas de apoyo económico para estudiantes de diversos perfiles socioeconómicos.

Lo mejor que pueden hacer los estudiantes de secundaria es investigar las oportunidades de becas antes de comenzar su último año, así tendrán tiempo suficiente para planear sus aplicaciones teniendo en cuenta las fechas límites de cada beca. Asimismo, tendrán tiempo para agregar actividades extracurriculares, clubes y trabajo voluntario a sus currículos, lo que puede darles una mano para ganar becas y subvenciones basadas en sus méritos.

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS)—incluidos los indocumentados o los que asisten a una escuela autónoma (charter schools)—, tienen el beneficio extra de poder ser considerados para recibir una beca Star. Esta beca permite que los estudiantes con un promedio de notas igual o mayor a 3.0 y con un alto rendimiento en matemáticas e inglés, puedan obtener un título de asociado en City Colleges of Chicago sin costo alguno, incluyendo matrícula gratuita y libros.

Ayuda financiera y otras fuentes de ingreso

El Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) es una opción muy usada para ayudar a pagar la matrícula universitaria. El proceso puede parecer un poco confuso, pero los asesores en escuelas secundarias y las oficinas de ayuda financiera de las universidades pueden hacer que sea más fácil.

Es importante completar la solicitud lo antes posible, ya que entre más temprano uno aplique aumentan las posibilidades de recibir el premio. Las aplicaciones para FAFSA se abren el 1 de octubre.

Los estudiantes que ya están inscritos en una universidad pueden buscar puestos federales de empleo y estudio (conocidos en inglés como work-study positions) para ayudar a cubrir los gastos de su educación. Estas oportunidades son administradas por las escuelas que participan en el Federal Work-Study Program.

Estos puestos—que suelen ser para estudiantes de tiempo completo o parcial—permiten que quienes tengan necesidades financieras puedan trabajar medio tiempo mientras continúan con sus estudios. En muchos casos, las instituciones ofrecen puestos dentro y fuera del campus.

Según la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil del Departamento de Educación de los Estados Unidos, el programa de empleo y estudio "enfatiza el empleo en educación cívica y el trabajo relacionado con su curso de estudio siempre que sea posible". Estos trabajos también se ven bien en el currículum, ya que muestran dedicación a la educación, así como responsabilidad fiscal y cívica.

Sin importar dónde decidas estudiar o si buscas alcanzar un título de dos o cuatro años, cubrir los gastos de una educación superior debe ser una prioridad desde temprano. Con una planificación cuidadosa y opciones financieras inteligentes, un título universitario sin una montaña de deudas es posible para todos, sin importar tus antecedentes financieros.

Para obtener más información sobre el sistema de community colleges más grande de Chicago, haz clic aquí. Para obtener más información sobre la beca Star, haz clic aquí.