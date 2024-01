Telemundo Chicago Investiga: El Tren de Aragua en Chicago

Telemundo Chicago Investiga fue el primero en reportar las comunicaciones de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook que confirmaban la presencia de miembros de la temida banda criminal venezolana "El Tren de Aragua" en la ciudad de Chicago.

A continuación, les presentamos un resumen de la serie especial de tres partes de Telemundo Chicago Investiga sobre esta pesquisa de varios meses de duración y que continúa.

PARTE 1: El Tren de Aragua, la banda criminal con raíces venezolanas que está operando en Chicago

Mariana Reyes nos presenta la primera parte de su serie de investigación sobre el Tren de Aragua, la banda criminal más peligrosa de Venezuela, cuyos miembros ya están infiltrados en Chicago.

Miembros de la organización criminal más grande de Venezuela “El Tren de Aragua” están operando en Chicago. Esta banda criminal es conocida en Venezuela por cometer delitos atroces, y por haberse expandido de una forma muy rápida por toda la región. Miembros de esta organización están pasando por las fronteras de Estados Unidos camuflajeados entre verdaderos solicitantes de asilo. Ronna Rísquez, investigadora y autora de “El Tren de Aragua” dice que esta organización nació aproximadamente en 2014 y comenzó a expandirse por América latina en 2017. Rísquez comento "La cárcel era una especie de pequeño pueblo o pequeña ciudad donde ellos eran una especie de alcaldes o gobernantes que controlaban todo." Según Rísquez esta banda criminal pudo convertir una cárcel en una especie de ciudad donde había amenidades pero fue intervenida a finales de 2023 en un operativo militar. Remigio Ceballos, Ministro del Interior de Venezuela, aseguro que el Tren de Aragua fue desmantelado totalmente. El Gobierno de Venezuela anuncio recompensa por la captura de la cabecilla de esta organización, Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero.” El General Óscar Arriola, Director de Investigaciones de la Policía de Perú describió a este grupo como “sanguinario” y con “un desprecio por la vida.” Gabriel Boric, presidente de Chile dijo "Es estremecedor. A partir de esta organización, el Tren de Aragua, es algo que no vamos a permitir que se siga desarrollando en Chile.” Gerry McCarthy, jefe de la policía de Willow Springs, Illinois quien también confirmo la presencia de miembros de el Tren de Aragua dice que esto es una receta para el desastre en Chicago.

PARTE 2: Miembros de la temida banda criminal Tren de Aragua ya están en Chicago, según autoridades

Autoridades locales han confirmado la presencia de miembros de la peligrosa banda venezolana el Tren de Aragua en el área de Chicago.

Autoridades locales confirmaron la presencia de miembros de la peligrosa banda Venezolana llamada el “Tren de Aragua.” Esta organización criminal ha logrado expandir su terror rápidamente por todo Suramérica y esta en los Estados Unidos según alertan reportes de inteligencia de agencias locales. Gerry McCarthy, Jefe de policía del suburbio de Willow Spring, califico al Tren de Aragua como empresa criminal y dijo que “la banda tiene fuertes operaciones de trata de personas en América Latina y que múltiples agencias han confirmado su presencia dentro de Estados Unidos.” Trafico de drogas, contrabando, trata de personas para explotación sexual, y extorsión son crímenes que esta banda esta cometiendo dijo McCarthy. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos le confirmó a Telemundo Chicago Investiga que 38 miembros del Tren de Aragua fueron arrestados en 6 sectores diferentes de la frontera de Estados Unidos, en el año fiscal 2023. Al menos 2 de los 38 individuos fueron arrestados en El Paso intentado ingresar al país de manera ilegal por la frontera con México y uno de ellos había intentado entrar una segunda vez. Art Del Cueto, vicepresidente del sindicato de la Patrulla Fronteriza comento “Hay individuos que son parte de este grupo criminal, pero simple y sencillamente como no tienen récord criminal o algo que pueda distinguir que son parte de ese grupo, también han sido soltados dentro de Estados Unidos.” Otro desafío para la detención de miembros de este grupo es la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Hasta ahora, la Oficina del Alguacil del Condado de Cook tiene una fotografía del jefe de la banda, Héctor Guerrero Flores, alias “Nino Guerrero.”

PARTE 3: El arresto clave que confirmó la presencia de miembros del Tren de Aragua en Chicago

Telemundo Chicago Investiga fue el primero en reportar las comunicaciones de inteligencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Cook que confirmaban la presencia de esta banda criminal en nuestra área.

Un miembro de la peligrosa organización criminal de Venezuela el Tren de Aragua fue detenido en el área de Chicago. Edwin Camejo, de 27 años fue detenido el 11 de diciembre de 2023 en el Barrio de Las Empacadoras tras una operación en la que participaron más de una decena de oficiales de la Policía de Chicago. Camejo fue arrestado tras vender cocaína a un oficial encubierto en tres oportunidades. Gerry McCarthy, Jefe de policía del suburbio de Willow Spring explico que un operativo como este necesita que un individuo venda drogas una cierta cantidad para crear un delito grave. El reporte de Edwin Camejo dice no tener ordenes de arresto y no estar en libertad condicional, pero es un miembro de El Tren de Aragua. La Patrulla Fronteriza, nos confirmó que de las 38 detenciones de miembros del Tren de Aragua que se han registrado hasta el momento, al menos uno de ellos, fue remitido a la Unidad de Inteligencia de El Paso debido a posibles tatuajes relacionados con pandillas. McCarthy agrego que la amenaza de este grupo criminal “es tan grande como ellos quieran porque es como si el mundo estuviera a su disposición.” Telemundo Chicago solicito entrevistas al Superintendente de la Policía de Chicago, pero no obtuvimos respuesta.