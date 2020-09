Pasajeros y empleados de la CTA se quejan por la falta del uso de cubrebocas

Un mandato del estado de Illinois, que se puso en efecto el primero de mayo de este año, requiere que los residentes del estado usen cubrebocas y guarden sana distancia en lugares públicos. Los negocios que no acatan a la orden han sido multados y hasta clausurados.

Pero según pasajeros y empleados de la CTA en los autobuses y trenes del transporte publico no existe quien haga cumplir la orden del uso de mascarillas y distanciamiento social. “Algunos pasajeros suben con las mascarillas abajo, no siguen la sana distancia”, dice Gloria Valle, quien utiliza la línea morada del tren.

Ana Ávila quien trabaja limpiando casas no tiene un auto y tiene que salir a limpiar casas para mantener a su familia. Dice que, a diferencia de una tienda o restaurante, ella no tiene el lujo de bajarse del autobús cuando va lleno o ve a personas sin mascarilla. “Me da un poco de coraje porque si saben claramente los choferes que es obligatoria ponerse la mascarilla, ellos no la usen y no exigen a los pasajeros que se suban con la mascarilla puesta”, nos dijo.

Televidentes como Ana nos enviaron fotografías, de entre abril y agosto de este año, que muestran autobuses llenos y pasajeros y empleados de la CTA sin cubrebocas.

Al hablar con un empleado de la CTA, quien prefirió emitir su nombre por temor a represalias, descubrimos que el también estaba preocupado por la situación. Dice que el y su esposa tomaron todas las precauciones necesarias, pero en marzo de este año tuvo que ser hospitalizado con COVID-19, contagio a su esposa y los dos tuvieron que separarse de sus hijos, uno de ellos quien esta inmunocomprometido.

Él también nos aseguró que, al expresar su preocupación con su empleador, su supervisor le dijo que no le puede negar servicio a las personas que se suben al autobús sin mascarilla, aun cuando estén tosiendo o estornudando. Al indagar la CTA nos confirmó que, aunque “el uso de la mascarilla es un requisito en todas las propiedades de la CTA…su prioridad es la seguridad de sus empleados y prefieren evitar confrontaciones”

Operadores de la CTA, por medio del sindicato que los representa, ATU 241, han enviado peticiones a la alcaldesa, el gobernador y otros representantes estatales, pero hasta ahora no le han dado solución a su problema. Aunque no se puede determinar con certeza cuantos usuarios se han contagiado con COVID-19 en un camión o tren, la CTA nos dice que hasta ahora unos 480 empleado han dado positivo a COVID-19 y 7 han muerto.