Suburbio de Chicago figura dentro de los 50 mejores lugares para vivir en EEUU

Puede que no lo sepas, pero si resides en cierto suburbio del oeste o en cierto vecindario del norte de Chicago, estás viviendo en uno de los mejores lugares para echar raíces, revela una nueva lista.

Según un informe publicado recientemente por Money.com, 50 lugares del país han sido nombrados los mejores lugares para vivir en Estados Unidos, según una metodología que analizó las oportunidades económicas, la calidad de vida, la diversidad y más.

10 de las ubicaciones en la lista están en el Medio Oeste y dos de ellas están en la zona de Chicago.

En primer lugar está Atlanta, Georgia, que el portal financiero llama un "gigante cultural" compuesto por equipos deportivos profesionales, un jardín botánico de clase mundial, uno de los museos de artes visuales más grandes del país y más.

ROGERS PARK OCUPA EL QUINTO LUGAR MEJOR PARA VIVIR

Y aunque las ciudades de la zona de Chicago no obtuvieron el primer puesto, una sí ocupó el quinto lugar: Rogers Park.

“Pocos lugares son tan acogedores para las diferentes religiones, credos o etnias como Rogers Park, un vecindario desvalido ubicado en la esquina noreste de Chicago”, dice el informe. "Los residentes a menudo se entusiasman con el multiculturalismo del vecindario y lo citan como la base de lo que hace de Rogers Park un lugar tan único".

Completando los diez primeros están Tempe, Arizona en el No. 2; Kirkland, Washington en el No. 3; Raleigh, Carolina del Norte en el No. 4; Columbia, Maryland en el n.° 5; Somerville, Massachusetts en el número 7; Ann Arbor, Michigan en el n.° 8; Tampa, Florida en el n.° 9 y Jersey City, Nueva Jersey en el n.° 10.

NAPERVILLE ES LA DECIMOSEXTA CIUDADY LA MEJOR PARA SER NIÑO

La próxima ciudad del medio oeste que se ubica en la lista ocupa el puesto 16: Naperville.

Este es solo el último honor que ha obtenido la ciudad, a unas 33 millas al oeste de Chicago, dice el informe. "Naperville, IL, ha sido nombrado el mejor lugar para ser niño por la Oficina del Censo de EEUU, el mejor lugar para criar una familia por el sitio educativo Niche y una de las diez mejores ciudades para personas mayores de AARP", se lee en el informe.

El reporte continúa diciendo que Naperville se duplica en familias, afirmando que el suburbio "ofrece algunas de las mejores escuelas públicas del estado, según el informe de calificaciones del estado de Illinois".

Otras ciudades del medio oeste que se clasificaron en la lista incluyen Carmel, Indiana en el puesto 19; Chanhassen, Minnesota en el No. 27; Overland Park, Kansas en el puesto 29; Kirkwood, Misuri en el n.° 36; Madison, Wisconsin en el n.° 40; Coralville, Iowa en el n.° 48 y Jeffersonville, Indiana en el n.° 49.

Consulta la clasificación completa aquí.