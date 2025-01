Tragedia en México: Joven de Chicago lucha por su vida tras ataque armado

Lo que debió haber sido un viaje familiar y una celebración de cumpleaños en México para un adolescente de 14 años terminó en tragedia para una familia de Chicago.

Y es que tres hombres fueron asesinados y un joven de 14 años resultó gravemente herido en un ataque armado ocurrido en Santiago Papasquiaro, Durango, el pasado 27 de diciembre.

Ahora, el menor quien es el único sobreviviente del ataque sigue luchando por su vida en un hospital en Estados Unidos mientras continúa recibiendo atención médica por las heridas sufridas.

¿Qué fue lo que pasó?

Una familia de Chicago había viajado a México para celebrar el cumpleaños número 14 de un adolescente quien, en estos momentos, permanece en estado crítico en el Texas' Children Hospital de Houston, Texas tras ser trasladado por ambulancia aérea de un hospital en Durango.

“Mi hijo viajó a Durango, México con su padre, el hermano de su padre y un primo a visitar familia para celebrar su cumpleaños número 14. Dos días antes del cumple de mi bebé fueron víctimas de un ataque. El padre de mi hijo, su tío y un primo fueron baleados a muerte, mi hijo es el único sobreviviente y está internado con un tiro en la cabeza”, explicó su madre Ana Cabral.

Su padre, tío y un primo identificados como Vicente Peña Jr., de 38 años, Antonio “Tony” Fernández, de 44 años y Jorge Eduardo Vargas Aguirre, de 22 años, respectivamente, fueron aseinados en medio de un ataque armado en la carretera Francisco Zarco, cerca del poblado Las Palmas en Santiago Papasquiaro el viernes en la noche.

Las autoridades locales confirmaron que las víctimas viajaban en una camioneta GMC con placas de Illinois cuando fueron atacadas a balazos.

Sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las autopsias correspondientes, mientras que el menor continúa hospitalizado tras sufrir una herida de bala.

¿Quiénes son las víctimas?

Los fallecidos fueron identificados por sus familiares como:

Vicente Peña Jr., de 38 años, ciudadano Estadounidense de Chicago.

Antonio “Tony” Fernández, de 44 años, ciudadano Estadounidense de Chicago.

Jorge Eduardo Vargas Aguirre, de 22 años, primo de la familia.

“A mi hijo le dieron cuatro balazos en la cabeza y uno en el hombro y al otro muchacho también le dieron cuatro balazos y uno en el hombro y al otro muchachito que andaba con ellos también le dieron tres balazos”, detalló Vicente Peña, padre y abuelo de las víctimas.

Y la cuarta víctima y único sobreviviente es Jason Peña, de 14 años, cuyo estado de salud es delicado. La madre del menor aseguró que tuvo que hacerse cargo del costo del traslado en avioneta sanitaria desde Durango y pide a todos una oración por la recuperación de su hijo.

“Es algo terrible lo que paso una masacre lo más importante es ahorita tener paz y que Dios esté en el corazón de la gente para que no vuelva a pasar fue algo muy terrible que no se lo deseamos a nadie “, expresó Norma Rasalde, madrastra de Vicente Peña Jr.

Peticiones de ayuda mientras familia exige justicia

Elena, la abuela materna del menor herido, hicieron un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para que trasladaran al joven a Chicago, donde podría recibir atención médica especializada.

"Queremos traerlo para que tenga las mejores oportunidades de recuperarse," declaró entre lágrimas.

Por su parte, la organización United Giving Hope se encuentra ayudando a la familia, pero también alerta a la comunidad sobre la creación de una cuenta falsa en GoFundMe.

“La prioridad de nosotros ahorita es los derechos del niño como ciudadano estadounidense para que sea traladado a territorio americano para recibir el mejor tratamiento médico. Desafortunadamente, hay gente criminal que existe también aquí en Estados Unidos que hacen fraude. Hay una cuenta de GoFundMe circulando por los medios que no es de la familia Peña”, explicó Julie Contreras, de United Giving Hope.

Contreras sostuvo que United Giving Hope apoyó en la coordinación del traslado del joven al Texas Children's Hospital en Houston, Texas, que cuenta con un centro de trauma, ya que el vuelo era más corto, de una hora y 48 minutos. La madre del joven se hizo cargo del costo del vuelo.

Su familia nos pidió “una oración y privacidad” luego de que en horas del mediodía de este jueves los médicos informaran que estaba atravesando una “emergencia médica”.

Y mientras rezan por la vida de Jason, parte de la familia se encuentra haciendo los trámites para poder trasladar los restos de las víctimas mortales desde Durango. “Porque queremos llevarlos para la ciudad de Chicago que por cierto van a estar en la Álvarez, el funeral ubicado entre la Cicero y la Fullerton”, compartió Vicente Peña, padre y abuelo de las víctimas.

Advertencias previas del Gobierno de Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos ya había emitido una alerta de viaje para Durango, advirtiendo sobre:

"Delitos violentos y actividad de pandillas comunes en algunas partes del estado."

A pesar de esta advertencia, la familia viajó para celebrar el cumpleaños del menor, sin imaginar que serían víctimas de un ataque mortal. Telemundo Chicago se comunicó con el Departamento de Estado de Estados Unidos para obtener comentarios sobre esta tragedia que involucra a ciudadanos estadounidenses, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Investigación en Curso

En cuanto a la investigación, la familia indicó que están cooperando en todo con las autoridades locales de Durango y que por ahora no hay sospechosos ni personas de interés en conexión a los hechos.

“Es una cosa muy terrible de lo que pasó que no debería de pasar eso porque ellos venían de vacaciones a disfrutar en la casa, pues no, no pudimos hacer nada de eso”, dijo Vicente Peña.

Por su parte, Telemundo Chicago contactó al Departamento de Estados sobre esta tragedia y, a través de un comunicado emitió la siguiente declaración:

“Podemos confirmar la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y estamos al tanto de los informes sobre la lesión de un menor en Santiago Papasquiaro, Durango, México.

Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus familias por su pérdida.

Estamos en contacto con las familias de las víctimas para brindar asistencia consular.

Las autoridades mexicanas están llevando a cabo una investigación en este momento. Estamos monitoreando de cerca la investigación de las autoridades locales. Por respeto a la privacidad de las familias y seres queridos durante este momento difícil, no tenemos más comentarios en este momento.

Recordamos a los ciudadanos estadounidenses: Durango, México tiene un aviso de viaje de nivel 2 de mayor precaución debido a la delincuencia”.